¿Cristian Castro busca una mamá o una novia? Maryfer Centeno lanza teoría que desata polémica

La relación entre Cristian Castro y Verónica Castro se complica por la dependencia emocional y el control, según la grafóloga Maryfer Centeno. - (Foto: Instagram)

La relación entre Cristian Castro y Verónica Castro volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de las declaraciones que hizo Maryfer Centeno en el programa Sale el Sol. La grafóloga aseguró que existe una dinámica emocional complicada entre madre e hijo, marcada por la dependencia y el control.

Durante el análisis, Maryfer señaló que el cantante suele mostrarse más cercano físicamente a su madre que a sus parejas sentimentales. “Pues es que busca mujeres dominantes”, comentó la especialista al hablar de las relaciones de Cristian Castro con figuras como Valeria Lieberman y Mariela Sánchez.

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El tema tomó fuerza después de que Verónica Castro revelara públicamente que lleva más de un año sin ver a su hijo y que él no la felicitó directamente el Día de las Madres. La actriz también expresó sentirse decepcionada por algunas decisiones recientes del intérprete.

Maryfer Centeno asegura que Cristian Castro “busca una figura materna”

Fotografía: Diego Alva/Infobae México

En la conversación transmitida en el programa, Maryfer Centeno afirmó que las imágenes públicas del cantante reflejan una relación distinta a la habitual entre una pareja y una suegra.

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La especialista también explicó que, desde su perspectiva, Cristian Castro mantiene una conexión emocional intensa con Verónica Castro. “Yo creo que sí”, respondió cuando le preguntaron si el cantante busca en sus parejas una figura similar a la de su madre.

Otra de las frases que generó reacciones fue cuando aseguró que ambos comparten una dinámica compleja. “Yo creo que es un tema de los dos”, dijo Maryfer al hablar de la cercanía entre madre e hijo y de las tensiones que han marcado su relación durante los últimos años.

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El distanciamiento entre Verónica y Cristian Castro sigue sin resolverse

El distanciamiento familiar entre Verónica y Cristian Castro se agrava tras más de un año sin encuentros y la ausencia de felicitación en el Día de las Madres. - (Fotos: Instagram/@vrocastroficial/@cristiancastro)

Las recientes declaraciones de Verónica Castro dejaron claro que la comunicación entre ambos permanece interrumpida. La actriz afirmó que Cristian le confirmó una relación sentimental que después negó públicamente, situación que la hizo sentirse incómoda frente a la prensa y personas cercanas.

Además, el conflicto aumentó por la falta de contacto en fechas importantes. Verónica reveló que el cantante únicamente le envió flores el pasado 10 de mayo, gesto que consideró insuficiente tras meses de distancia.

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Hasta ahora, Cristian Castro no ha respondido directamente a los comentarios recientes de su madre ni a las declaraciones de Maryfer Centeno. Sin embargo, anteriormente reconoció que suele cometer “berrinches” y expresó su deseo de mejorar la relación familiar.

Las redes reaccionan a la polémica familiar del cantante

La relación madre e hijo en la familia Castro sigue en pausa, aunque ambos han manifestado que el cariño permanece pese a las diferencias. - (Foto: Twitter/@vrocastroficial)

Las declaraciones de Maryfer Centeno provocaron debate entre seguidores del artista y usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a analizar las imágenes y entrevistas mencionadas durante el programa.

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Mientras algunos consideran que la cercanía entre Verónica y Cristian refleja un vínculo afectivo fuerte, otros creen que las tensiones públicas evidencian problemas emocionales no resueltos dentro de la familia.

Por ahora, la relación entre madre e hijo permanece en pausa, aunque ambos han dejado claro que el cariño sigue presente pese a las diferencias y a las polémicas que continúan rodeando a la familia Castro.

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