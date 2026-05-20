Campesinos se enfrentan con policías durante marcha en CDMX: intentaron voltear camioneta oficial de la SSC

Los manifestantes, que comenzaron a llegar desde las 4:30 horas de la mañana, intentaron voltear una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (Redes Sociales)

Durante una manifestación en Reforma y Eje 2, en la Ciudad de México, se registró una confrontación entre campesinos y transportistas contra elementos de la policía capitalina.

Los manifestantes, que comenzaron a llegar desde las 4:30 horas de la mañana, intentaron voltear una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina luego de que los elementos policiales intentaran impedir que continuaran con la movilización.

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De acuerdo da los reportes, los campesinos y transportistas, que en su mayoría son personas de la tercera edad, estaban por bajar los tractocamiones con los que buscaban avanzar en su manifestación, la cual hasta ese momento se había visto impedida por los elementos de la policía.

“Estamos desde las 5:30 de la mañana que nos retuvieron y no nos dejan pasar a donde queremos ir, pedimos una mesa de diálogo y no nos la quieren dar, han usado la violencia”, expuso uno de los manifestantes que de hecho resultó herido tras el enfrentamiento.

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De acuerdo a sus testimonios, los manifestantes, quienes provienen de distintas partes de la República, tenían previsto llegar al Zócalo capitalino para marchar durante este día, sin embargo, su movilización fue impedida debido a que desde muy temprano elementos de la policía capitalina impidieron el inicio de su manifestación.

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