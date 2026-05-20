México

Campesinos se enfrentan con policías durante marcha en CDMX: intentaron voltear camioneta oficial de la SSC

Los manifestantes exigen diálogo con autoridades

Guardar
Google icon
Los manifestantes, que comenzaron a llegar desde las 4:30 horas de la mañana, intentaron voltear una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
Los manifestantes, que comenzaron a llegar desde las 4:30 horas de la mañana, intentaron voltear una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (Redes Sociales)

Durante una manifestación en Reforma y Eje 2, en la Ciudad de México, se registró una confrontación entre campesinos y transportistas contra elementos de la policía capitalina.

Los manifestantes, que comenzaron a llegar desde las 4:30 horas de la mañana, intentaron voltear una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina luego de que los elementos policiales intentaran impedir que continuaran con la movilización.

PUBLICIDAD

De acuerdo da los reportes, los campesinos y transportistas, que en su mayoría son personas de la tercera edad, estaban por bajar los tractocamiones con los que buscaban avanzar en su manifestación, la cual hasta ese momento se había visto impedida por los elementos de la policía.

“Estamos desde las 5:30 de la mañana que nos retuvieron y no nos dejan pasar a donde queremos ir, pedimos una mesa de diálogo y no nos la quieren dar, han usado la violencia”, expuso uno de los manifestantes que de hecho resultó herido tras el enfrentamiento.

PUBLICIDAD

De acuerdo a sus testimonios, los manifestantes, quienes provienen de distintas partes de la República, tenían previsto llegar al Zócalo capitalino para marchar durante este día, sin embargo, su movilización fue impedida debido a que desde muy temprano elementos de la policía capitalina impidieron el inicio de su manifestación.

En desarrollo

Temas Relacionados

CDMXmarchaSSCpolicíasmanifestaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Morena le cierra la puerta para siempre: Sergio Mayer no podrá ser candidato del partido en ningún proceso

Pedir licencia para participar en “La Casa de los Famosos” complicó la presencia del cantante y actor dentro del partido

Morena le cierra la puerta para siempre: Sergio Mayer no podrá ser candidato del partido en ningún proceso

Actividad del Popocatépetl hoy: el volcán registró 198 emisiones este martes 19 de mayo

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes de alto riesgo detectados por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Actividad del Popocatépetl hoy: el volcán registró 198 emisiones este martes 19 de mayo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de mayo? Cierran tramo de la L4 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de mayo? Cierran tramo de la L4 del MB

Cómo hacer molotes saludables de amaranto con frijol sin freír y llenos de sabor

Te decimos cómo prepararlos desde casa

Cómo hacer molotes saludables de amaranto con frijol sin freír y llenos de sabor

“Niño Godzilla” amenaza a México: sur bajo lluvias torrenciales y norte en sequía extrema para el verano de 2026

El fenómeno El Niño podría intensificarse entre junio y agosto de 2026 con impactos devastadores en todo México

“Niño Godzilla” amenaza a México: sur bajo lluvias torrenciales y norte en sequía extrema para el verano de 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman 3 detenidos por la masacre en Puebla que dejó 10 personas asesinadas, entre ellos una bebé

Suman 3 detenidos por la masacre en Puebla que dejó 10 personas asesinadas, entre ellos una bebé

Así operan las dos redes de lavado de dinero con criptomonedas del Cártel de Sinaloa sancionadas por EEUU

Hacienda rastrea estructuras adicionales de lavado tras golpe de EEUU al Cártel del Pacífico

Ocho laboratorios clandestinos asegurados y 6 toneladas de droga decomisadas en mayo: Marina presume datos ante presión de EEUU

Claudia Sheinbaum presume mejora del 5.1% en Indicador de Paz, pero omite violencia generada por el Cártel de Sinaloa y CJNG

ENTRETENIMIENTO

Morena le cierra la puerta para siempre: Sergio Mayer no podrá ser candidato del partido en ningún proceso

Morena le cierra la puerta para siempre: Sergio Mayer no podrá ser candidato del partido en ningún proceso

¿Cristian Castro busca una mamá o una novia? Maryfer Centeno lanza teoría que desata polémica

Armys dispuestas a construir un estadio para cuando BTS vuelva en 2027 a México: “Compramos el terreno”

Emiliano Aguilar se lanza contra Arcángel tras defender la conquista española: “Muero por mi gente”

Charly Moreno comparte desgarrador mensaje sobre Daniel Bisogno: “Tu partida se nota”

DEPORTES

¿Quiénes son los jugadores que podrían volver a Chivas tras finalizar sus préstamos?

¿Quiénes son los jugadores que podrían volver a Chivas tras finalizar sus préstamos?

¡Histórico! Monterrey albergará el partido número 1000 en la historia de los Mundiales cuando Túnez se enfrente a Japón

¿Romance en horario laboral? Captan a trabajadores del IMSS besándose en clínica de Puebla

¿Sabías que originalmente Cruz Azul era un equipo de beisbol y no de futbol?

La increíble historia que ilusiona a los aficionados de Pumas tras el campeonato del Arsenal en la Premier League