Detienen a estudiante en Cuernavaca por llevar un arma a la secundaria técnica 18

Alumnos de secundaria esperan al inicio de sus clases habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la colonia Ciudad Chapultepec de Cuernavaca, Morelos, un alumno de tercer año de la Secundaria Técnica No. 18 fue detenido dentro del plantel debido a la portación de una pistola.

Aunque algunas versiones apuntan a una detonación, la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC) descartó disparos ni personas lesionadas. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar la difusión falsa o no confirmada que genere alarma entre la población, especialmente en temas relacionados con instituciones educativas.

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“La Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC) informa que no se registraron disparos ni personas lesionadas en la Secundaria Técnica No. 18 de Ciudad Chapultepec, luego de un reporte sobre un menor que presuntamente portaba un arma de fuego en su mochila. Elementos de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales acudieron al plantel y controlaron la situación de manera inmediata”, dice el comunicado.

PREOCUPACIÓN EN PADRES DE FAMILIA

A pesar de la reacción inmediata de las autoridades para impedir una tragedia en la Secundaria Técnica No. 18, madres y padres de alumnos de esta institución externaron su preocupación ante los medios de comunicación, pues no es la primera vez que se hace público que un alumno acude a la escuela con un arma de fuego intentando dañar tanto a sus compañeros como a los mismos docentes: exigen que se apliquen mejor los protocolos por seguridad de sus hijos.

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El adolescente fue puesto a disposición de las autoridades luego de que los estudiantes lo sometieron. Video: FGE

“Nos avisaron hace una hora, muchos papás vinieron por sus hijos aunque dijeron que no era obligatorio, pero solamente nos decían que teníamos que firmar una hoja”, dijo un padre de familia.

“Nada más nos dijeron que estaba controlado el asunto, que nada más un niño tenía un arma. Aunque ellos dicen que no hubo detonaciones, vecinos afirman que sí se escucharon disparos. Esto alarma para muchos papás que vinieron inconformes con la situación, incluso se había dicho de la operación mochila pero no han activado ese protocolo aunque ellos aseguran que sí se aplica", agregó.

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Pese a llamar a los números de emergencia, el señor mencionó que las indicaciones directivas fueron que “mañana habrá clases normales, pero es preocupante la situación, necesitan tener más cuidado con los niños, se requiere diario la operación mochila por la seguridad de los niños”.

Por otro lado, una mamá de familia también manifestó su descontento por lo ocurrido este día en la Secundaria Técnica No. 18.

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“No sabemos si fue en la explanada, en las jardineras, en un principio dijeron que se iba a revisar las mochilas, nos dieron gafetes que traen los niños para autorizar que revisen sus mochilas, varios de ellos no la portan porque sus papás no la autorizaron, pero los que sí la tienen no sé si una o dos veces les revisaron las mochilas", reveló.

“Es importante que se tomen medidas con esas situaciones. Inclusive, hace tiempo en mi grupo un padre de familia donó un detector de metales. pero no sabemos si está no está”, añadió la madre de familia.

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