De El Jerry a El Alucín: ellos son los influencers asesinados por presuntos vínculos con células del narcotráfico

Influencers asesinados por presuntos vínculos con células del narcotráfico (Infobae México)

El asesinato de Gerardo “N”, conocido en redes sociales como “El Jerry”, y de Gustavo “N” en Culiacán, Sinaloa, ha vuelto a poner en primer plano la violencia que afecta a los creadores de contenido en la región, en medio de la disputa interna del Cártel de Sinaloa.

El ataque fue registrado la tarde del domingo 16 de noviembre en el Sector Tres Ríos alrededor de las diecisiete horas, cuando El Jerry, de veinticinco años, y Gustavo circulaban en una camioneta GMC Sierra gris de modelo reciente. Al salir de un autolavado, fueron interceptados sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso por al menos cuatro individuos armados que viajaban en un vehículo Jetta.

El ataque se produjo en las inmediaciones de una plaza comercial, en el cruce con la calle José Ortiz de Domínguez, a tan solo doscientos cincuenta metros de las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE).

De acuerdo a medios locales, el enfrentamiento armado provocó que las personas que se encontraban en el lugar buscaran resguardarse en las inmediaciones, así como arrojarse al suelo para evitar ser heridos, además, momentos después fueron vecinos del lugar los que pidieran ayuda a las autoridades.

Pocos minutos después, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y agentes de los tres niveles de gobierno arribaron al lugar. Encontraron la camioneta aún encendida, con la caja de cambios en drive y las luces activadas. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron en el sitio que ambos ocupantes habían fallecido. El personal de la FGE inició las diligencias correspondientes y aseguró decenas de casquillos de diferentes calibres.

El Jerry contaba con más de 11 mil seguidores en TikTok y cerca de 7 mil en Instagram, donde solía compartir aspectos de su vida cotidiana, rodeado de amigos y exhibiendo objetos de alto valor, como automóviles y ropa de marca. Poco antes del ataque, publicó en Instagram varias historias grabadas dentro de la camioneta en la que posteriormente fue hallado sin vida, mientras compartía bebidas con Gustavo en un autolavado. Entre sus publicaciones recientes destacan imágenes del mismo vehículo en el que fue asesinado.

Con una ráfaga de balas, asesinaron a "El Jerry", un conocido influencer en Culiacán, Sinaloa. (Redes sociales)

Diversas fuentes en redes sociales han señalado que El Jerry formaba parte de uno de los grupos actualmente enfrentados dentro del Cártel de Sinaloa. Desde el año 2024 casi una decena de influencers sinaloenses han sido asesinados tras aparecer en narcovolantes que los vinculaban con la facción de Los Chapitos.

El caso más reciente que ilustra la gravedad de esta situación es el de Camilo Ochoa, conocido como El Alucín, quien fue hallado muerto el pasado 16 de agosto en el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, en Temixco, Morelos.

Camilo Ochoa, hijo de uno de los fundadores de El Pollo Loco. (El Gusgi, YouTube)

Ochoa, de 42 años, fue encontrado sin vida dentro del baño de su domicilio, con múltiples impactos de bala, según confirmaron las autoridades. El creador de contenido, que contaba con un canal de YouTube llamado Soy Camilo Ochoa y sumaba 348 mil suscriptores, producía desde análisis de hechos noticiosos hasta videoblogs personales.

Cabe recalcar que el pasado 9 de enero, su nombre y fotografía aparecieron en volantes distribuidos en zonas de Culiacán, junto a otras celebridades como Markitos Toys y el cantante Peso Pluma. Estos volantes, impresos en blanco y negro, los señalaban como “grandes financieros, colaboradores cercanos y lavadores de dinero” del grupo delictivo Los Sapitos, además de calificarlos como prestanombres.

La lista de víctimas en este contexto de violencia digital y criminal se ha ampliado de manera constante. Entre enero y agosto de este año, al menos cinco influencers más han sido asesinados en medio de la pugna entre las facciones del Cártel de Sinaloa.

El Pinky

En enero, Justin Paul, conocido como El Pinky, fue hallado muerto en La Costerita, al sur de Culiacán. El Pinky, integrante de Los Plebes de Barrancos, se dedicaba a la creación de contenido humorístico y automovilístico en YouTube.

El influencer contaba con 32.7 mil seguidores en IG. Crédito: IG @dpaul04_

Ese mismo mes, el 23 de enero, fue asesinado Adal Peña, apodado El Tata, en Culiacán. Peña, de cuarenta y dos años, era un referente en el ámbito fitness, con más de 172 mil seguidores en TikTok y 20 mil en Instagram. Sus publicaciones incluían rutinas de ejercicio y momentos personales junto a amigos y familiares.

En marzo, Víctor A, conocido como El Brasileño, quien además fue reportado como desaparecido y posteriormente localizado sin vida en la colonia Antonio Toledo Corro, al sur de Culiacán, era mecánico especializado en motocicletas, tenía más de 13 mil seguidores en la red social TikTok y 47 mil en Instagram. En redes sociales se difundió que había sido privado de la libertad por personas armadas en su taller, el último lugar donde se le vio con vida.

Gail Castro

El 28 de marzo en Ensenada, Baja California, fue asesinado Gail Castro, hermano del influencer sinaloense Marcos Eduardo Castro, conocido como Markitos Toys. Gail compartía en sus redes sociales su lujoso estilo de vida, acumulando 260 mil seguidores en Instagram y 117 mil suscriptores en YouTube, donde documentaba viajes y actividades familiares.

El hermano del tiktoker Markitos Toys fue asesinado el 28 de marzo en un restaurante en Ensenada, Baja California. (Foto: @gailcastro, Instagram)

La figura de Markitos Toys también ha estado bajo el escrutinio público, especialmente después de que felicitó en una historia de Instagram a Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, ex jefe de seguridad de Los Chapitos, actualmente detenido en Estados Unidos.

Por otra parte, durante octubre y diciembre del 2024, tres creadores de contenido más fueron asesinados. El 9 de diciembre, Leobardo Aispuro Soto, conocido como El Gordo Peruci, fue atacado a balazos frente a su domicilio en la colonia 21 de Marzo, en el sur-oriente de Culiacán. Durante el ataque, su esposa también resultó herida.

El Gordo Peruci contaba con más de 150 mil seguidores en YouTube y una presencia destacada en TikTok e Instagram. Horas antes de su muerte, había publicado un video en el que informaba que, por petición de supuestos grupos criminales, había desconectado las cámaras de seguridad de su casa. Tras el crimen, circuló una fotografía en la que aparecía junto a El Nini y Mario Alexander Gámez, alias El Piyi.

El 23 de noviembre de 2024, Jesús Miguel Vivanco García, conocido como El Jasper, de veintinueve años, fue hallado muerto en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán. El cuerpo presentaba signos de violencia extrema y, días antes, había sido privado de la libertad por un grupo armado. Fueron sus familiares quienes localizaron el cuerpo y notificaron a las autoridades. El Jasper se había consolidado como una figura reconocida en plataformas digitales, especialmente por sus videos de entretenimiento dirigidos a jóvenes.

El 19 de octubre de 2024, José Carlos, apodado El Chilango, fue asesinado mientras vendía dulces en la zona de Isla Musala, en Culiacán. El ataque ocurrió alrededor de las 19:30 horas, cuando civiles armados a bordo de una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones. El Chilango, creador de contenido con discapacidad, compartía videos sobre la vida cotidiana en Sinaloa y había colaborado con otros influencers locales. Además, se hizo conocido por sus comentarios sobre figuras del narcotráfico, como Joaquín El Chapo Guzmán y sus hijos. En una de sus grabaciones, el tiktoker afirmó ser parte del círculo de Iván Archivaldo.