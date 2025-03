Luisito Comunica alza la voz por el caso Teuchitlán y critica normalización de la violencia en México

El creador de contenido Luisito Comunica alzó la voz sobre la ola de violencia que se vive en México. (Captura de pantalla)

El creador de contenido Luisito Comunica alzó la voz y condenó la ola de violencia que se vive en México desde hace años y criticó la inacción de las autoridades y la normalización de la violencia ante hechos atroces como el reciente hallazgo del crematorio clandestino y centro de adiestramiento de un grupo criminal en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

A través de un video de casi tres minutos de duración posteado en su cuenta de Instagram, donde tiene 33.6 millones de seguidores, el famoso youtuber expresó: “En México la violencia ya no nos sorprende”.

Luisito explicó que el fenómeno del crimen organizado y las desapariciones forzadas es una realidad que los mexicanos han asumido como parte del día a día. “Desde que tengo memoria, México es un país con muchísima violencia. A cada rato escuchamos que encontraron a unos muertos en la carretera, que los mafiosos colgaron unas cabezas humanas en la calle para esparcir miedo, o que tu amigo el emprendedor tiene que pagar muchísimo dinero mensualmente a los narcos para que no vayan a quemarle el negocio”, afirmó.

A propósito del caso de Teuchitlán, el influencer señaló que la noticia no generó un verdadero asombro social, a pesar de la gravedad de los hechos. “¿Nos conmovimos? Sí. ¿Nos pusimos tristes? Por supuesto. ¿Pero sorprendernos? No realmente. Yo creo que la mayoría de los mexicanos sabemos que esto que pasó en Jalisco es la puntita del asqueroso iceberg de corrupción que sucede en nuestro país”.

El youtuber e influencer, Luisito Comunica, se manifestó en contra de la violencia en México. (Instagram: @luisitocomunica)

El youtuber ofreció un resumen del caso, detallando que en un rancho supuestamente abandonado se hallaron cientos de prendas de ropa, más de 200 pares de zapatos, pertenencias personales y restos óseos, lo que ha llevado a colectivos ciudadanos a denunciar que el lugar funcionaba como centro de reclutamiento forzado y ejecución de personas.

Luisito subrayó que el hallazgo no fue resultado de investigaciones oficiales, sino del trabajo de ciudadanos voluntarios, en este caso de colectivos buscadores, quienes dijo “tuvieron que ir a meter las narices para que esta coladera se destapara”.

También criticó la respuesta institucional tras el descubrimiento. “Hace unos días les preguntaron a la presidenta y su respuesta fue la que muchos esperaban: ‘No, es que todavía no hay información confirmada, eso seguramente es de los presidentes pasados’, y se puso a decir nombres de otros políticos. Y así se lava las manos”.

El influencer previó las críticas a sus declaraciones y dijo que era probable que lo iban a tachar de vendido, pero respondió con un contundente: “Tristemente son todos los presidentes que hemos tenido. Todos son la misma basura”.

Pertenencias halladas en el sitio. (FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO/CUARTOSCURO)

Se refirió también a la extensión del fenómeno en todo el país y habló de la guerra interna del Cártel de Sinaloa. “Ojalá que esto de Jalisco fuera lo único que está pasando en México, pero no. Esto se escucha en todos lados y a cada rato. El más claro ejemplo: nuestros hermanos de Culiacán, Sinaloa, llevan meses viviendo una tremenda ola de violencia”.

Recordó que México apareció en un ranking mundial con cinco de las diez ciudades más peligrosas del planeta, y remató su mensaje con una reflexión asegurando que para él es un orgullo ser mexicano, pero que hay dolor por la violencia cotidiana en el país.

“Yo amo México, amo ser mexicano, me siento orgullosísimo de vivir en estas tierras, y amo vivir aquí. Pero me llena de miedo y me rompe el corazón pensar que nuestra realidad siempre va a ser la misma. Es desgarrador y duele pensar que estamos viviendo en un estado de repetición”.

Reacciones en redes sociales

El video acumuló más de 300 mil “me gusta” y 7 mil comentarios en menos de cuatro horas de haberlo publicado. Los usuarios expresaron tanto apoyo como preocupación por las palabras del influencer. Varios comentarios lo felicitaron por usar su plataforma para hablar del tema. “Gracias por alzar la voz”, “Qué bueno que alces la voz por todos tus paisanos” y “Libertad de expresión, hablaste lo que muchísimos mexicanos pensamos”, fueron algunos de los mensajes más compartidos.

Reacción de los internautas. (Captura de pantalla)

Otras personas expresaron temor por la seguridad del creador. “No te metas en eso, Luisito. Tú sigue haciendo videos tranquilo. Eso es peligroso”, escribió un usuario. Otro comentó: “Me da un terror todo eso, deja eso para las autoridades”.

Algunos usuarios reclamaron mayor compromiso del Estado. “Ojalá los políticos se hicieran responsables de una buena vez y pongan manos a la obra en los puntos importantes: educación, seguridad, salud y justicia”.

También hubo mensajes que destacaron el papel de las figuras públicas para visibilizar estos temas: “Ojalá más influencers aprovecharan su exposición para dar visibilidad internacional de esto”.

El caso Teuchitlán

El hallazgo que motivó el video de Luisito Comunica se produjo el pasado 5 de marzo, cuando familiares de desaparecidos del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizaron restos óseos incinerados en un rancho del municipio de Teuchitlán, ubicado a unos 60 kilómetros de Guadalajara. Según los testimonios, la finca funcionaba como “centro de exterminio”, con posibles crematorios clandestinos.

Vista aérea del rancho Izaguirre en la comunidad La Estanzuela donde el colectivo 'Guerreros Buscadores' localizó tres crematorios humanos mientras buscaba a sus familiares en Teuchitlán, estado de Jalisco. (Foto ULISES RUIZ / AFP)

El predio ya había sido intervenido en septiembre de 2023, tras enfrentamientos entre fuerzas armadas y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque en esa ocasión las autoridades solo reportaron restos con exposición térmica. La Fiscalía de Jalisco admitió posteriormente que sus primeras pesquisas fueron “insuficientes”.

La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Liz Throssell, señaló que el hallazgo “resulta aún más perturbador” por no haber sido detectado en el primer cateo, y pidió investigaciones “transparentes”.

Los buscadores encontraron cuartos con maletas, ropa apilada, artículos de higiene personal, libretas con datos de armas y nombres, cartas, así como cartuchos percutidos y un altar de la Santa Muerte.

Desde octubre de 2023, colectivos han denunciado al menos seis crematorios clandestinos más en Jalisco, mientras que otras entidades del país han reportado hallazgos similares. En La Bartolina (Tamaulipas), se desenterraron 500 kilogramos de restos humanos entre 2017 y 2021. El gobierno lo calificó como “sitio de exterminio”.

Jalisco es el estado mexicano con más personas desaparecidas, con casi 15 mil casos, dentro de un total de 124 mil 059 registros oficiales en todo el país. La situación ha colapsado los sistemas forenses: las morgues de Jalisco, con capacidad para mil 287 cuerpos, recibieron 5 mil 435 cadáveres solo en 2023. A nivel nacional, 72 mil cuerpos permanecen sin identificar.