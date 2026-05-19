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Reportan que camión con peregrinos cayó a barranco en Hidalgo: hay varios lesionados

El accidente ocurrió la noche del lunes en el municipio de Tepehuacán de Guerrero, cerca del puente de Tenango, rumbo a Ahuatetla

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El camión con peregrinos cayó a un barranco en una carretera serrana de Hidalgo. (Capturas de pantalla video)
El camión con peregrinos cayó a un barranco en una carretera serrana de Hidalgo. (Capturas de pantalla video)

Un camión que transportaba peregrinos cayó al fondo de un barranco la noche de este lunes 18 de mayo en el municipio de Tepehuacán de Guerrero, en la Sierra de Hidalgo, dejando varios lesionados, de acuerdo con reportes de autoridades y cuerpos de emergencia.

El accidente ocurrió poco antes de llegar al puente de Tenango, sobre el tramo carretero con dirección hacia la comunidad de Ahuatetla, en una zona de difícil acceso y complicada comunicación telefónica.

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número exacto de víctimas ni el saldo oficial del percance; sin embargo, se reportó que varias personas resultaron heridas tras la caída de la unidad.

Videos difundidos en redes sociales muestran los momentos posteriores al accidente. En una de las grabaciones se observa a un hombre subir desde el fondo del barranco hacia la carretera mientras, a varios metros de profundidad, se escuchan gritos de auxilio provenientes de las personas lesionadas.

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“¿Están bien?”, pregunta una mujer desde la parte alta de la carretera, mientras otras voces responden con llamados desesperados de ayuda.

El accidente ocurrió la noche del lunes en el municipio de Tepehuacán de Guerrero, cerca del puente de Tenango, rumbo a Ahuatetla

“¡Ayudaaa!”, se escucha gritar a una de las víctimas atrapadas en el lugar.

Peregrinos regresaban de una procesión religiosa

De acuerdo con información preliminar proporcionada por autoridades de Protección Civil de Hidalgo, el grupo de personas viajaba en una peregrinación religiosa relacionada con el traslado de una imagen mariana.

“Era una procesión que iba a dejar a una virgen”, señalaron autoridades consultadas sobre el accidente.

Las primeras versiones apuntan a que el camión ya se encontraba de regreso cuando ocurrió el percance. En uno de los videos compartidos tras el accidente, un hombre que aparentemente sería el conductor explicó que la unidad presuntamente se quedó sin frenos, lo que habría provocado que perdiera el control y terminara precipitándose al barranco.

Debido a las condiciones geográficas de la zona serrana, el auxilio de las corporaciones de emergencia se complicó durante los primeros minutos, pues la señal telefónica es limitada y dificultó la comunicación con las autoridades municipales y estatales.

Cinta amarilla con la frase 'ESCENA DEL CRIMEN NO PASE' en letras negras, estirada horizontalmente frente a una calle borrosa y oscura.
Versiones preliminares señalan que la unidad se habría quedado sin frenos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Equipos de emergencia acudieron a la zona serrana

Tras el reporte del accidente, ambulancias y unidades de rescate fueron enviadas al sitio para atender a los lesionados y coordinar las labores de auxilio.

En otro video difundido en redes sociales se observa a habitantes y cuerpos de emergencia colaborando para rescatar y asistir a los pasajeros heridos, mientras varias ambulancias permanecen estacionadas en la parte superior del camino debido a lo accidentado del terreno.

Habitantes de la región también participaron en las labores de apoyo ante la falta de iluminación y las dificultades para acceder al fondo del barranco durante la noche.

Hasta el cierre de esta edición, autoridades estatales no habían emitido un informe oficial sobre el número de personas trasladadas a hospitales ni sobre el estado de salud de los lesionados.

El accidente generó preocupación entre habitantes de la región serrana de Hidalgo, donde las carreteras de difícil acceso y las condiciones del terreno suelen representar riesgos para el tránsito vehicular, especialmente durante recorridos nocturnos.

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