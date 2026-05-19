Receta de mini pancakes: la opción casera y esponjosa perfecta para un desayuno diferente

Los mini pancakes son tendencia en desayunos por su tamaño compacto y presentaciones llamativas ideales para compartir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mini pancakes se volvieron una tendencia gracias a su tamaño compacto y su presentación llamativa. A diferencia de los hotcakes tradicionales, estas pequeñas piezas permiten crear desayunos más dinámicos y fáciles de compartir.

Su textura esponjosa y su sabor suave hacen que puedan combinarse con frutas, miel, chocolate o jarabes. Además, son una alternativa práctica para quienes buscan preparar algo rápido sin utilizar demasiados ingredientes.

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Otra de sus ventajas es la versatilidad. Pueden servirse como desayuno, merienda o incluso como un postre ligero para acompañar bebidas calientes durante la tarde.

Ingredientes y preparación de los mini pancakes

Un plato de mini pancakes esponjosos, decorados con bayas frescas y rodajas de plátano, son bañados en jarabe mientras una receta de mini pancakes espera a un lado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 taza de harina

1 cucharada de azúcar

1 cucharadita de polvo para hornear

1 huevo

3/4 de taza de leche

1 cucharadita de vainilla

1 cucharada de mantequilla derretida

Preparación

Mezcla la harina, el azúcar y el polvo para hornear en un recipiente.

Agrega el huevo, la leche y la vainilla.

Incorpora la mantequilla derretida y mezcla hasta obtener una masa homogénea.

Calienta un sartén antiadherente a fuego medio.

Coloca pequeñas porciones de masa para formar los mini pancakes.

Cocina hasta que aparezcan burbujas en la superficie y voltea para dorar ambos lados.

Sirve calientes con el acompañamiento de tu preferencia.

El tamaño reducido permite una cocción rápida y uniforme. Además, su presentación resulta atractiva para reuniones familiares o desayunos especiales durante el fin de semana.

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Consejos para lograr mini pancakes más suaves y dorados

La receta de mini pancakes requiere ingredientes básicos como harina, huevo, leche y mantequilla para obtener una masa esponjosa y ligera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos más importantes es mantener una temperatura media en el sartén. Si el fuego está demasiado alto, los pancakes pueden dorarse por fuera y quedar crudos en el interior.

También es recomendable no mezclar en exceso la masa. Integrar los ingredientes solo hasta que desaparezcan los grumos ayuda a conservar una textura más ligera y esponjosa después de la cocción.

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Para darles un toque diferente, algunas personas agregan canela, trozos de fruta o pequeñas chispas de chocolate. Estas variaciones aportan sabor y hacen que cada preparación tenga una presentación más atractiva.

Una alternativa práctica para desayunos y meriendas

Los mini pancakes, fáciles de preparar en pocos minutos, representan una opción rápida, funcional y creativa para desayunos caseros. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mini pancakes pueden disfrutarse solos o acompañados de miel, mermelada, fruta fresca o crema batida. Gracias a su tamaño, son fáciles de servir y compartir en cualquier ocasión.

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Otra ventaja es que pueden prepararse en pocos minutos, lo que los convierte en una opción funcional para quienes tienen poco tiempo durante las mañanas.

Su textura suave, el aroma de la vainilla y la facilidad de preparación hacen de esta receta una propuesta ideal para disfrutar un desayuno casero con un toque creativo y apetitoso.

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