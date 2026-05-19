México

Hay mil 114 sitios contaminados en México con hidrocarburos, metales y residuos

Para enfrentar esta problemática, la Semarnat implementó el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026-2030

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Sitio industrial contaminado con barriles de residuos tóxicos, un arroyo iridiscente y un letrero. Edificios industriales y personal con trajes protectores en el fondo.
Barriles con residuos tóxicos y un arroyo con iridiscencias de hidrocarburos evidencian la severa contaminación por metales pesados en este sitio industrial abandonado, observado por personal con trajes protectores. (Imagen Ilustrativa Infobae generada con IA)

En México se contabilizan actualmente mil 114 sitios contaminados, principalmente por hidrocarburos, metales y residuos peligrosos, de acuerdo a datos publicados recientemente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Ante ese escenario, esta autoridad ambiental puso en marcha el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026-2030 (PNRSC 2026-2030), cuyo objetivo es avanzar en la restauración de estos espacios y asegurar el derecho a un entorno saludable para la población.

El plan fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y, de acuerdo a lo establecido, será coordinado por la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR).

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Este plan contempla la colaboración constante con entidades federativas, municipios y organismos del sector ambiental, como Profepa, Conagua, INECC y ASEA.

Objetivos del Programa para atender sitios contaminados

El Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026-2030 (PNRSC 2026-2030) establece como prioridades:

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  • Impulsar la actualización del Inventario Nacional de Sitios Contaminados para fortalecer la remediación de estos espacios en todo el país.
  • Reducir el número de sitios contaminados propiedad de particulares, entidades federativas y municipios mediante procesos de saneamiento, favoreciendo la salud de los ecosistemas y de la población.
  • Mejorar y actualizar los instrumentos normativos relacionados con la remediación, con el objetivo de garantizar un ambiente sano para todos los habitantes.
  • Vincular las metas y estrategias del Programa para lograr una gestión integral y coordinada de la recuperación ambiental.

El programa reconoce como áreas críticas las cuencas de los ríos Tula, Lerma-Santiago, Atoyac y Sonora, zonas donde se concentrarán los esfuerzos de remediación para disminuir riesgos a la salud en comunidades afectadas y responder al compromiso presidencial de intervenir en los afluentes más contaminados del país.

La sequía en México - 19042021
VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO, 17ABRIL2021.- El nivel del agua en la Presa de Valle de Bravo continúa bajando, dejando al descubierto drenajes que desembocan en este cuerpo de agua, actualmente la presa se encuentra a un 54 por ciento de su capacidad de acuerdo al último reporte del Organismo de Cuencas Aguas Del Valle de México, que en el mes de enero presentaba un 67 por ciento de su capacidad. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Acciones a implementar de la Semarnat

El Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026-2030 (PNRSC 2026-2030) contempla acciones como la digitalización y constante actualización de los registros sobre sitios contaminados y aquellos que ya han sido remediados, lo que permitirá una gestión más eficiente y transparente de la información ambiental en el país.

Se prevé la simplificación de los trámites administrativos para facilitar la puesta en marcha de proyectos de limpieza y saneamiento, eliminando barreras burocráticas que, en ocasiones, retrasan la atención de estos espacios.

En el ámbito regulatorio, se contempla la revisión y actualización de instrumentos clave, como la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, dedicada a definir los criterios para la recuperación de suelos contaminados por metales y metaloides, garantizando así procedimientos alineados con las mejores prácticas y la protección de la salud pública.

Además, el PNRSC 2026-2030 integra un enfoque preventivo que busca evitar la generación de nuevos sitios contaminados, promueve la justicia ambiental y prioriza la restauración ecológica.

Contaminación del suelo en México

Un sitio contaminado es un lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier combinación de estos que ha sido contaminado con materiales o residuos que, por sus cantidades y características, pueden representar un riesgo para la salud humana, a los organismos vivos y el aprovechamiento de los bienes o propiedades de las personas.

En México, la contaminación del suelo se origina principalmente por actividades humanas, como prácticas agrícolas no sostenibles, la minería, procesos industriales y el manejo inadecuado de residuos peligrosos y urbanos, así como por las operaciones propias del sector hidrocarburos.

La sequía en México - 19042021
FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Este fenómeno se manifiesta cuando sustancias químicas, elementos o compuestos se encuentran en concentraciones superiores a las naturales, desencadenando alteraciones en la biodiversidad, disminución de materia orgánica y pérdida de la capacidad de filtración del suelo. Además, afecta la calidad del agua almacenada y del agua subterránea, lo que deriva en un desequilibrio de nutrientes.

Entre los principales contaminantes se identifican los metales y metaloides, los contaminantes orgánicos persistentes y los contaminantes emergentes, como productos farmacéuticos y artículos de cuidado personal. Los estados más afectados por la contaminación del suelo son Veracruz (30 % del total nacional), Tamaulipas (13 %), Tabasco (5 %), San Luis Potosí (5 %), Puebla (4 %), Estado de México (3 %) y Ciudad de México (3 %), mientras que el 37 % restante se distribuye en otras entidades.

De acuerdo al documento de la Semarnat, grupos vulnerables como niñas, niños y adultos mayores son más susceptibles a los impactos de la contaminación o desastres ambientales. Si bien este PNRSC 2026-2030, no tiene como foco principal a estos grupos, los objetivos, estrategias y líneas de acción, están direccionadas al beneficio de la población en general que es afectada por los sitios contaminados a nivel nacional.

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