Hay mil 114 sitios contaminados en México con hidrocarburos, metales y residuos

En México se contabilizan actualmente mil 114 sitios contaminados, principalmente por hidrocarburos, metales y residuos peligrosos, de acuerdo a datos publicados recientemente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Ante ese escenario, esta autoridad ambiental puso en marcha el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026-2030 (PNRSC 2026-2030), cuyo objetivo es avanzar en la restauración de estos espacios y asegurar el derecho a un entorno saludable para la población.
El plan fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y, de acuerdo a lo establecido, será coordinado por la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR).
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Este plan contempla la colaboración constante con entidades federativas, municipios y organismos del sector ambiental, como Profepa, Conagua, INECC y ASEA.
Objetivos del Programa para atender sitios contaminados
El Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026-2030 (PNRSC 2026-2030) establece como prioridades:
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- Impulsar la actualización del Inventario Nacional de Sitios Contaminados para fortalecer la remediación de estos espacios en todo el país.
- Reducir el número de sitios contaminados propiedad de particulares, entidades federativas y municipios mediante procesos de saneamiento, favoreciendo la salud de los ecosistemas y de la población.
- Mejorar y actualizar los instrumentos normativos relacionados con la remediación, con el objetivo de garantizar un ambiente sano para todos los habitantes.
- Vincular las metas y estrategias del Programa para lograr una gestión integral y coordinada de la recuperación ambiental.
El programa reconoce como áreas críticas las cuencas de los ríos Tula, Lerma-Santiago, Atoyac y Sonora, zonas donde se concentrarán los esfuerzos de remediación para disminuir riesgos a la salud en comunidades afectadas y responder al compromiso presidencial de intervenir en los afluentes más contaminados del país.
Acciones a implementar de la Semarnat
El Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026-2030 (PNRSC 2026-2030) contempla acciones como la digitalización y constante actualización de los registros sobre sitios contaminados y aquellos que ya han sido remediados, lo que permitirá una gestión más eficiente y transparente de la información ambiental en el país.
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Se prevé la simplificación de los trámites administrativos para facilitar la puesta en marcha de proyectos de limpieza y saneamiento, eliminando barreras burocráticas que, en ocasiones, retrasan la atención de estos espacios.
En el ámbito regulatorio, se contempla la revisión y actualización de instrumentos clave, como la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, dedicada a definir los criterios para la recuperación de suelos contaminados por metales y metaloides, garantizando así procedimientos alineados con las mejores prácticas y la protección de la salud pública.
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Además, el PNRSC 2026-2030 integra un enfoque preventivo que busca evitar la generación de nuevos sitios contaminados, promueve la justicia ambiental y prioriza la restauración ecológica.
Contaminación del suelo en México
Un sitio contaminado es un lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier combinación de estos que ha sido contaminado con materiales o residuos que, por sus cantidades y características, pueden representar un riesgo para la salud humana, a los organismos vivos y el aprovechamiento de los bienes o propiedades de las personas.
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En México, la contaminación del suelo se origina principalmente por actividades humanas, como prácticas agrícolas no sostenibles, la minería, procesos industriales y el manejo inadecuado de residuos peligrosos y urbanos, así como por las operaciones propias del sector hidrocarburos.
Este fenómeno se manifiesta cuando sustancias químicas, elementos o compuestos se encuentran en concentraciones superiores a las naturales, desencadenando alteraciones en la biodiversidad, disminución de materia orgánica y pérdida de la capacidad de filtración del suelo. Además, afecta la calidad del agua almacenada y del agua subterránea, lo que deriva en un desequilibrio de nutrientes.
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Entre los principales contaminantes se identifican los metales y metaloides, los contaminantes orgánicos persistentes y los contaminantes emergentes, como productos farmacéuticos y artículos de cuidado personal. Los estados más afectados por la contaminación del suelo son Veracruz (30 % del total nacional), Tamaulipas (13 %), Tabasco (5 %), San Luis Potosí (5 %), Puebla (4 %), Estado de México (3 %) y Ciudad de México (3 %), mientras que el 37 % restante se distribuye en otras entidades.
De acuerdo al documento de la Semarnat, grupos vulnerables como niñas, niños y adultos mayores son más susceptibles a los impactos de la contaminación o desastres ambientales. Si bien este PNRSC 2026-2030, no tiene como foco principal a estos grupos, los objetivos, estrategias y líneas de acción, están direccionadas al beneficio de la población en general que es afectada por los sitios contaminados a nivel nacional.
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