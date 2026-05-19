Autoridades de Pemex se reúnen con padres de familia en medio de protestas por reubicación de escuelas en Tabasco

Las familias advirtieron que mantendrán la presión hasta que inicien las obras de reubicación de las escuelas en Paraíso. Crédito: IA

La presión de madres y padres de familia de Paraíso, Tabasco, llegó hasta la Torre de Petróleos Mexicanos en la Ciudad de México.

Este lunes, familiares de estudiantes del Jardín de Niños “Agustín Melgar” y de la primaria “Abías Domínguez Alejandro” protestaron para exigir la reubicación inmediata de ambos planteles, ubicados a un costado de la refinería Olmeca de Dos Bocas.

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La movilización ocurrió luego de que, hace más de dos meses, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyera públicamente a Pemex revisar y avanzar en el traslado de escuelas cercanas a instalaciones petroleras que representen riesgos para estudiantes y personal docente.

Protesta frente a la Torre de Pemex en CDMX

Con pancartas y una lona con la frase “Pemex, reubica las escuelas ¡ya!”, una representación de madres de familia viajó desde Tabasco para manifestarse frente al edificio central de la petrolera estatal.

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Manifestación fuera de la torre de Pemex. Crédito: Redes Sociales

Las familias denunciaron que, pese a la instrucción presidencial, no habían recibido información clara sobre el proyecto, los terrenos destinados para las nuevas instalaciones ni un calendario oficial de ejecución.

También acusaron falta de mesas permanentes de trabajo y protocolos inmediatos de protección para las y los alumnos.

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De acuerdo con las madres inconformes, cerca de 400 estudiantes toman clases en planteles separados únicamente por una barda de la refinería, situación que consideran insuficiente frente a posibles fugas de gas, incendios o explosiones.

Pemex promete reubicación antes del próximo ciclo escolar

Tras la protesta, una comisión de madres fue recibida por autoridades de Pemex, entre ellas Raúl Ojeda, gerente de Responsabilidad Social de la empresa, y Marcela Villegas Silva, directora de Administración y Servicios.

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Durante el encuentro, Pemex aseguró que ya existe un proyecto para reubicar ambas escuelas y que las obras buscan concluir antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Trabajadores de Pemex abren diálogo. Crédito: Redes Sociales

Según relataron las madres tras la reunión, la propuesta contempla utilizar terrenos disponibles en planteles ya existentes en el centro de Paraíso, donde se construirían nuevas aulas y espacios escolares.

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Cindy Barjau, una de las madres participantes, explicó que las autoridades garantizaron que las nuevas instalaciones serán iguales o mejores que las actuales y contarán con mayor espacio para las niñas y niños.

Sin embargo, las familias advirtieron que mantendrán la presión hasta observar avances concretos en la construcción.

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“Hasta que no veamos la primera piedra no vamos a estar tranquilas”, señalaron representantes del movimiento.

Riesgos ambientales y de seguridad cerca de la refinería Dos Bocas

La exigencia de reubicación se da en un contexto de preocupación creciente por los riesgos ambientales y de seguridad que enfrentan escuelas cercanas a complejos de refinación.

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Padres de familia advierten riesgos ambientales por la cercanía de las escuelas a la refinería de Dos Bocas. REUTERS/Luis Manuel Lopez

Madres de familia denunciaron que, en los últimos meses, se han registrado diversos incidentes en la zona, además de afectaciones a la salud de estudiantes y docentes, como dolores de cabeza, irritación en garganta y nariz, tos persistente y molestias respiratorias.

Especialistas y organizaciones han advertido que la exposición constante a emisiones industriales puede afectar especialmente a menores de edad.

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Entre los principales riesgos se encuentran:

Exposición a contaminantes como dióxido de azufre, benceno y partículas suspendidas .

Problemas respiratorios y agravamiento de enfermedades como el asma .

Riesgo por fugas de gas, incendios o explosiones industriales .

Presencia de ruido intenso y vibraciones constantes .

Caída de residuos y partículas sobre patios y áreas escolares.

Padres de familia exigen la reubicación de escuelas cerca de refinerías de Pemex. REUTERS/Luis Manuel López

Además, reportes periodísticos recientes señalan que en México existen al menos 49 escuelas ubicadas en un radio menor a cinco kilómetros de refinerías de Pemex, incluyendo complejos como Tula, Cadereyta, Madero y Dos Bocas.

Sheinbaum pidió revisar contaminación en escuelas cercanas a refinerías

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado previamente que la reubicación de planteles deberá sustentarse en estudios ambientales y análisis de riesgo.

En el caso de Paraíso, Tabasco, las autoridades federales buscan determinar el impacto de la contaminación y las condiciones de seguridad alrededor de la refinería Olmeca, inaugurada como uno de los proyectos prioritarios del gobierno federal.

Claudia Sheinbaum instruyó a Pemex revisar la reubicación de escuelas cercanas a instalaciones petroleras en Tabasco. REUTERS/Henry Romero REFILE - QUALITY REPEAT/File Photo

Las familias, no obstante, sostienen que la cercanía de las escuelas con las instalaciones petroleras representa un peligro latente que no puede esperar más evaluaciones prolongadas.

Pemex anuncia mesas de diálogo con familias de Tabasco

Horas después de la protesta, Pemex difundió un mensaje en redes sociales en el que confirmó la reunión con madres y padres de familia y reiteró que se mantendrán abiertos los canales de comunicación con la comunidad escolar.

La empresa productiva del Estado informó que se acordó realizar reuniones periódicas para dar seguimiento a los compromisos relacionados con la reubicación de ambos planteles.

Pemex abre mesas de diálogo con padres de familia por reubicación de escuelas en Tabasco. Crédito: Pemex

Además, se prevé una próxima reunión en Paraíso con participación de autoridades educativas, representantes de Pemex, arquitectos y personal de la Secretaría de Educación Pública para explicar los alcances del proyecto y atender dudas de las familias.

Mientras tanto, madres y padres insistieron en que se implementen medidas de protección urgentes para garantizar la seguridad de las y los estudiantes mientras continúan las clases en las escuelas aledañas a la refinería.