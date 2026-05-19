¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande del país y uno de los más importantes de Latinoamérica. Debido a la gran cantidad de vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son inevitables.
Es por eso que el AICM informa en vivo el estado de todos sus vuelos, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.
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Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte de las 18:00 horas del 18 de mayo.
Los vuelos cancelados y retrasados hoy
Vuelo: AM694
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Destino: Vancouver
Aerolínea: Aeromexico
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Hora: 01:05
Estatus: Demorado
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Vuelo: CM149
Destino: Panama
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Aerolínea: Copa Airlines
Hora: 01:20
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Estado: Demorado
Vuelo: AM800
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Destino: Villahermo
Aerolínea: Aeromexico
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Hora: 07:00
Estado: Demorado
Vuelo: VB1016
Destino: Cancun
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 07:00
Estatus: Demorado
Vuelo: AM412
Destino: Miami
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 07:00
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1058
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 07:55
Estado: Demorado
Vuelo: UJ760
Destino: Merida Yuc
Aerolínea: United Jetstream
Hora: 08:15
Estado: Cancelado
Vuelo: UA1838
Destino: Houston
Aerolínea: United Airlines
Hora: 14:15
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4400
Destino: Mazatlan
Aerolínea: Volaris
Hora: 14:30
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1168
Destino: P.Vallarta
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 15:10
Estado: Demorado
Vuelo: Y4420
Destino: La Paz
Aerolínea: Volaris
Hora: 15:10
Estado: Demorado
Vuelo: Y4182
Destino: Tijuana
Aerolínea: Volaris
Hora: 15:20
Estatus: Demorado
Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?
Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.
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