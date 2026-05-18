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Entre polvo y escombros, reabren estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX

El STC Metro no emitió algún comunicado al respecto de la puesta en marcha de la estación, la cual cerró desde diciembre de 2025

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Reabren la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX (FB/ Migue Villafuerte)
Reabren la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX (FB/ Migue Villafuerte)

Después de casi cinco meses sin servicio, este lunes 18 de mayo el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) reabrió la estación Auditorio de la Línea 7. Fue a finales de diciembre de 2025 que las autoridades cerraron esta parada para iniciar trabajos de remodelación, desde entonces los usuarios tuvieron que modificar sus traslados.

Desde la mañana de este lunes, y sin previo aviso, el STC Metro abrió las puertas de la estación Auditorio, lo que generó extrañeza entre los pasajeros habituales, ya que no hubo alguna comunicación al respecto de que el Metro Auditorio volvería a dar servicio.

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Fue por medio de redes sociales que los usuarios habituales de la Línea 7 del Metro CDMX reportaron que la estación reabrió y ya brindaba servicio en ambas direcciones: Barranca del Muerto y El Rosario. Pero, a pesar de que ya opera con normalidad, los pasajeros evidenciaron que las obras aún no concluyen.

Después de casi 5 meses de obras, el STC Metro reabrió la estación Auditorio. En redes sociales usuarios evidenciaron que los trabajos aún no concluyen

Entre escombros y obras sin terminar, la estación Auditorio reabrió sus puertas

Circuló una grabación de una usuaria en la que captó las condiciones en las que se encuentra la estación Auditorio, a pesar de que el paso de los trenes es regular y cambiaron la iluminación así como el piso y los acabados, los pasajeros reportaron que algunas partes de la estación están sin terminar. En el video se evidenció que hay zonas que tienen escombros, además, la presencia de polvo es evidente.

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Infobae México consultó al área de comunicación del STC Metro y explicaron que no se emitió algún comunicado sobre la reapertura de la estación Auditorio; sin embargo, informarán con mayores detalles sobre los cambios en la estación una vez que concluyan los trabajos. “Se abrió al servicio, ya está en funcionamiento en ambos sentidos, una vez que concluyan las obras se informará al respecto”, informó el STC a este medio.

Una serie de paneles de vitrales coloridos muestran diseños de maíz, un colibrí y un cactus sobre una pared de madera. Hay iluminación brillante en el techo
Así luce la nueva y renovada estación Auditorio de la Línea 7 (Captura Facebook)
Corredor renovado y vacío de una estación de metro con paredes oscuras y un cartel naranja de "NO PASE" en el techo, iluminado por luces LED
La estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX reabre sus puertas, mostrando pasillos renovados con modernas señalizaciones como esta de "No Pase". (Captura Facebook)

Dentro del plan de modernización, Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, detalló que se prevé instalar 146 pasillos con torniquetes automáticos en tres líneas de alto flujo del sistema. El STC priorizó la estación por su ubicación estratégica para el tránsito de visitantes internacionales y nacionales durante la Copa Mundial 2026, lo que representa un reto logístico relevante.

Como parte del programa de remodelación del Metro CDMX rumbo al Mundial 2026, la estación Auditorio fue la primera en ser intervenida; sin embargo, los trabajos aún no terminan y así como en la Línea 2, los pasajeros tendrán que andar entre obras inconclusas y la presencia de polvo.

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