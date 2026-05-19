Por qué el agua con limón en ayunas no es tan milagrosa como parece

Una jarra y un vaso de agua de pepino con limón y piña helada se presentan en una mesa de madera junto a los ingredientes frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hábito de beber agua con limón en ayunas circula en redes sociales como una práctica que promete beneficios inmediatos para la salud, desde “depurar toxinas” hasta ayudar a perder peso.

La investigadora Leticia Xóchitl López Martínez, citada en el sitio del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), señala que este gesto cotidiano no es tan milagroso como se presenta y que su verdadero aporte es más modesto de lo que muchos creen.

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El jugo de limón contiene entre 19 y 47 mg de vitamina C por cada 100 mL, una cantidad insuficiente para alcanzar la ingesta diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que es de 80 mg para una persona adulta.

Por ello, el agua con limón no cubre por sí sola las necesidades de vitamina C del organismo.

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Una refrescante jarra y vaso de agua con pepino, limón y piña, perfectos para hidratarse naturalmente en un día soleado al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua de limón en ayunas no es tan milagrosa como parece

Beber agua con limón puede facilitar que más personas tomen su primer vaso de agua del día, lo que sí aporta beneficios reales a la hidratación. Sin embargo, los supuestos efectos para “quemar grasa” o acelerar el metabolismo no cuentan con respaldo científico.

Hasta el momento, no existe ningún estudio que compruebe que tomar agua con limón en ayunas acelera la pérdida de peso o ayuda a absorber grasas.

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Limones verdes frescos, algunos con hojas y flores, exhiben gotas de agua en una caja de madera, con uno cortado y otros cítricos en el fondo, creando una vibrante escena de mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experta detalló que el consumo en exceso de jugo, al ser un producto ácido, puede agravar la acidez estomacal, provocar molestias en personas con tendencia a úlceras y contribuir a la erosión del esmalte dental.

Además, la presencia de azúcares libres en el jugo puede aumentar el riesgo de caries.

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La especialista del CIAD recomienda emplear solo unas pocas gotas de jugo de limón si se decide agregarlo al agua por la mañana y buscar otras fuentes de vitamina C para cubrir las necesidades diarias.

Consultar a un profesional de la salud es fundamental antes de iniciar cualquier práctica alimenticia orientada a la pérdida de peso.

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