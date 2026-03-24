México

Condenan en EEUU a miembro del Cártel de Sinaloa que frenó la distribución de drogas por un viaje de Ovidio Guzmán

José Guadalupe Favela fue identificado como un miembro relevante dentro del grupo delictivo

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Ovidio Guzmán es uno de
Ovidio Guzmán es uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán (Anayeli Tapia/Infobae)

En Estados Unidos fue condenado a más de 15 años de prisión un hombre de origen mexicano identificado como integrante del Cártel de Sinaloa debido a que se declaró culpable de distribución de metanfetamina.

José Guadalupe Favela un hombre de 68 años que residía en Georgia fe sentenciado a 188 meses de prisión y a cinco años de libertad supervisada tras declararse culpable de distribución de drogas sintéticas.

Los registros judiciales compartidos el 24 de marzo indican que la organización con la que distribuía las sustancias tenía como base Georgia.

El viaje de Ovidio Guzmán a EEUU y el freno a la distribución de droga

El sujeto ahora sentenciado es identificado como un miembro relevante del Cártel de Sinaloa y dedicado a la distribución de droga. Para que Favela fuera sentenciado, agentes de seguridad de EEUU tuvieron que usar un informante confidencial que siguiera las acciones del ahora condenado.

José Guadalupe Favela deberá pasar
José Guadalupe Favela deberá pasar más de 15 años en prisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guadalupe Favela era investigado por su papel en la distribución de drogas a través de nexos con el denominado “Cártel de Durango”, el cual es identificado como un brazo operativo del Cártel de Sinaloa.

Las grabaciones permitieron registrar que Favela aseguró haber guardado hasta 800 kilogramos de marihuana, cocaína y metanfetamina. Las sustancias estaban en el Rancho Monroe y el Rancho Grayson.

A través de las conversaciones, Favela dijo que pasó años en el trasiego de drogas de México a EEUU y hasta se dijo decepcionado porque ya no recibía “grandes cantidades”.

Ovidio Guzmán fue capturado en
Ovidio Guzmán fue capturado en enero de 2023 (LUIS BARRON / ZUMA PRESS)

Y es que el hombre sentenciado aseguró que no habían enviado drogas en en la zona por un viaje que Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, iba a realizar a territorio estadounidense, aún cuando era buscado por las autoridades de México y EEUU.

“A finales de 2021, Favela fue grabado diciendo que él y otros miembros del cártel no habían estado importando ni distribuyendo drogas ilegales en su zona durante algunas semanas porque se estaban preparando para la llegada de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”.

Ovidio no llegó por una tormenta

El plan de Favela, según sugirió, era no llamar la atención de las autoridades para que fuera evitada una posible detención del hijo del Chapo mientras visitaba Georgia.

“Favela informó que El Ratón cambió sus planes debido a una tormenta de nieve en Georgia”, se puede leer.

Parte de lo informado por
Parte de lo informado por las autoridades (FBI)

Además, Favela contactó con uno de sus colaboradores para encargar “frío” (metanfetamina) y exigió mil dólares por encargarse de ser intermediario en las operaciones.

Finalmente, agentes de seguridad realizaron tres compras controladas de metanfetamina y cocaína, facilitadas por Favela, lo que derivó en su arresto.

Los colaboradores de José Guadalupe Favela fueron identificados como:

  • Diego García, sentenciado a 188 meses de prisión el 17 de enero de 2024.
  • Luis Mejina Pina, alias “La Perra”, de 32 años y residente de Richmond, California, fue sentenciado a 48 meses de prisión el 3 de diciembre de 2025
  • Juan Pablo Torres, sentenciado a 48 meses de prisión el 2 de julio de 2024.

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