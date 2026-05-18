Saúl Monreal responde a polémico video con esvástica: “No comparto símbolos de odio”

La difusión del video con una banda de rock llevó a cuestionamientos por la presencia de un símbolo nazi en escena.

El senador de Morena, Saúl Monreal Ávila, se vio envuelto en una controversia luego de publicar un video junto a la agrupación zacatecana “The BadMen”, donde uno de los integrantes aparecía utilizando una playera con una esvástica, símbolo asociado históricamente al nazismo.

La grabación formaba parte de “Jueves de Rolita”, una dinámica que el legislador realiza desde hace varios años en redes sociales para convivir con seguidores y promocionar a músicos locales.

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Sin embargo, el contenido provocó una ola de críticas debido a la presencia del símbolo en la indumentaria de uno de los integrantes de la banda.

En el video, Saúl Monreal presentó a los jóvenes músicos y explicó que la agrupación era originaria de Fresnillo, Zacatecas.

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Un video publicado por el legislador con una banda de rock provocó críticas tras detectarse un símbolo nazi en uno de los músicos.

Durante la transmisión, interpretaron el tema “Agujetas de color de rosa”, mientras el guitarrista aparecía usando la playera que detonó las reacciones negativas.

Aunque el material fue eliminado posteriormente de las cuentas oficiales del senador, el video continuó circulando en redes sociales, donde usuarios cuestionaron que el legislador y su equipo no detectaran el símbolo antes de difundir la grabación.

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Saúl Monreal reconoce omisión y baja el video de redes sociales

Tras la polémica, Saúl Monreal Ávila publicó un mensaje para fijar su postura y ofrecer disculpas públicas.

El senador aseguró que no comparte ni promueve símbolos relacionados con el odio, la discriminación o la violencia.

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También reconoció que existió una omisión por parte de su equipo al no advertir la playera durante la grabación.

Saúl Monreal ofreció disculpas tras la controversia y aseguró que no comparte símbolos de odio ni violencia.

“Quiero decir con claridad que no comparto, respaldo ni promuevo ningún símbolo, expresión o postura relacionada con el odio, la discriminación o la violencia”, expresó el legislador en su mensaje difundido en redes sociales.

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Monreal explicó que “Jueves de Rolita” es un espacio que realiza desde hace más de cuatro años con el objetivo de convivir con personas que lo siguen en plataformas digitales, especialmente zacatecanos radicados en Estados Unidos y seguidores de distintas partes del país.

Asimismo, indicó que habitualmente las grabaciones se realizan desde su camioneta, aunque en esta ocasión acudieron a un estudio musical en Fresnillo por invitación de jóvenes músicos.

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¿Quiénes integran la banda “The BadMen”?

La agrupación “The BadMen” fue presentada por el propio senador durante la transmisión. Se trata de un grupo de reciente creación enfocado en géneros como rock y blues.

“the BadMen” es una agrupación zacatecana de reciente creación, integrada por jóvenes músicos de rock y blues.

Los integrantes identificados en el video fueron:

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Omar Pérez , voz y bajo

Isaac Castorena , batería

Daniel Sánchez, guitarra

Fue Daniel Sánchez quien apareció utilizando la playera con la esvástica, situación que desató cuestionamientos y comentarios negativos en plataformas digitales.

Usuarios en redes sociales criticaron que un representante público difundiera un video donde apareciera simbología vinculada al nazismo, mientras otros señalaron que posiblemente ni el senador ni su equipo advirtieron el detalle durante la grabación.

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Polémica ocurre en medio de aspiraciones políticas rumbo a Zacatecas

La controversia ocurre en un momento importante para la carrera política de Saúl Monreal Ávila, quien ha manifestado públicamente su intención de contender por la gubernatura de Zacatecas.

La polémica ocurre en medio de las aspiraciones políticas de Saúl Monreal rumbo a la gubernatura de Zacatecas. (Crédito X | @Saul_MonrealA)

El legislador es hermano del actual gobernador del estado, David Monreal Ávila, así como del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.

Su aspiración política ha sido tema de discusión debido a las reglas internas de Morena relacionadas con nepotismo y sucesión de familiares en cargos públicos.

Debate sobre símbolos nazis reaparece en redes sociales

La aparición de la esvástica en el video volvió a abrir el debate sobre el uso de símbolos asociados al nazismo y su impacto en espacios públicos y digitales.

Debate por uso de símbolos en redes sociales tras polémica en video de Saúl Monrea (lFuente)

Aunque la esvástica tiene antecedentes históricos previos al régimen nazi, actualmente suele relacionarse con movimientos neonazis y discursos de odio debido al uso que le dio el gobierno de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.

Ante las críticas, Saúl Monreal reiteró que su trayectoria pública se basa en valores de respeto, inclusión y paz social.

Además, aseguró que instruyó a su equipo a revisar con mayor cuidado futuros contenidos para evitar situaciones similares.