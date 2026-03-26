México

“Demuéstrame que soy un narco”: Saúl Monreal y Lilly Téllez se confrontan durante debate del Plan B en el Senado

Un intercambio en el Senado entre la panista y el morenista escaló tras acusaciones de presuntos vínculos con el crimen organizado durante la discusión del Plan B electoral

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Lilly Téllez llamó “narcopolítico” a Saúl Monreal, quien respondió exigiendo pruebas y retando a la senadora panista a sostener sus señalamientos ante instancias jurídicas. (Capturas de pantalla)
Lilly Téllez llamó “narcopolítico” a Saúl Monreal, quien respondió exigiendo pruebas y retando a la senadora panista a sostener sus señalamientos ante instancias jurídicas. (Capturas de pantalla)

Un fuerte intercambio protagonizaron Saúl Monreal Ávila, senador de Morena, y Lilly Téllez, senadora del PAN, durante la sesión del Senado de la República en la que se discutía el Plan B de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La acusación directa de Téllez contra Monreal, a quien llamó “narcopolítico”, detonó una de las discusiones más tensas de la jornada y derivó en la exigencia de Monreal para que la legisladora panista demostrara sus señalamientos ante instancias jurídicas.

Así fue el enfrentamiento

El episodio se registró la noche del miércoles 25 de marzo durante la discusión en el Pleno, cuando Lilly Téllez tomó la tribuna y acusó a los senadores de Morena de presuntos vínculos con el crimen organizado.

La senadora panista denuncia presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado durante la discusión del Plan B electoral. (Canal del Congreso)

Este plan B hará de las elecciones en México la mayor lavadora de dinero de los cárteles para fines electorales. Todos ustedes están manchados de dinero sucio”, afirmó Téllez. Luego llamó “narcopolítico” a Monreal.

Téllez sostuvo que “con este plan B se ratifica el narcopacto de López Obrador”, refiriendo que organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Suecia e incluso el gobierno estadounidense, han advertido sobre el supuesto control de los cárteles en México.

Durante su intervención, Téllez fue interrumpida en varias ocasiones por la Mesa Directiva y otros senadores, quienes le pidieron que se centrara en su exposición y respetara el orden. Pese a que le retiraron el sonido al micrófono, la panista se negó a abandonar la tribuna y mantuvo sus denuncias, creando un clima de tensión en el salón de plenos.

Monreal responde y exige pruebas ante el pleno

El senador de Morena responde a las acusaciones de narcopolítica y reta a la legisladora a demostrarlo legalmente. (Canal del Congreso)

La intervención de la panista fue respondida por Saúl Monreal Ávila, quien, visiblemente molesto, exigió a Téllez que probara sus acusaciones en instancias jurídicas:

Demuéstreme que soy un narco y se lo demuestro yo, no tiene derecho a acusar, demuéstremelo en las instancias jurídicas. No voy a permitir que usted me esté acusando de eso. No somos eso. No se equivoque, usted es una hipócrita, es una farsante”, dijo mientras sus compañeros de bancada le aplaudían.

El senador insistió en varias ocasiones en que la legisladora debía retractarse y la retó públicamente: “Si no me demuestra se va del Senado. Demuéstremelo”.

Monreal sostuvo su postura a pesar de los llamados de la Mesa Directiva a no caer en provocaciones y a dirigirse únicamente a la asamblea. En su intervención, la calificó repetidamente de “hipócrita” y “farsante”, y afirmó que “no permitirá insultos ni injurias en la máxima tribuna”.

En medio de la confrontación, Monreal también señaló que a la oposición “le da coraje que nuestra presidenta tenga el 80% de aceptación”.

El enfrentamiento entre ambos legisladores escaló hasta el punto en que la Mesa Directiva decretó un receso para restablecer el orden, subrayando el ambiente polarizado y la intensidad con la que se desarrolla la discusión del Plan B en el Senado.

El trasfondo: discusión del Plan B y clima de polarización

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La discusión del Plan B de la reforma electoral se desarrolló en un ambiente de alta tensión política, con el pleno del Senado dividido entre quienes respaldan la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y quienes la rechazan, principalmente las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

El debate se dio también en medio de las dificultades que enfrentó el partido oficialista tras el bloqueo momentáneo del PT, que inicialmente se negó a respaldar el dictamen en sus términos originales debido al tema de la revocación de mandato.

Durante la sesión, varias senadoras y senadores de oposición acusaron a Morena de pretender debilitar los contrapesos institucionales y de mantener supuestos pactos con el crimen organizado.

Otras voces, como la de la senadora Mayuli Martínez Simón (PAN), afirmaron que Morena busca llevar a la presidenta a las elecciones “porque están en crisis”, mientras que legisladores del PRI y Movimiento Ciudadano criticaron la reforma por considerarla un intento de debilitar la democracia y violar la Constitución.

Finalmente, el Pleno del Senado aprobó en lo general el dictamen del Plan B con 87 votos a favor y 41 en contra, tras retirar del documento el artículo 35 sobre revocación de mandato.

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