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EZLN: la CIA que persiguió a Cuba ahora impulsa la investigación contra Morena

El capitán Marcos citó los archivos reales de la CIA contra Cuba justo cuando Estados Unidos acusa a funcionarios de Morena. Un espejo histórico con plena vigencia hoy

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El 4 de abril, en la Universidad de la Tierra en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) emitió un comunicado sobre Cuba que esta semana cobró una resonancia inesperada en México.

El capitán Marcos no habló de Morena. No mencionó al gobernador Rubén Rocha Moya ni al Departamento de Justicia estadounidense. Habló de décadas de operaciones encubiertas de Washington contra gobiernos latinoamericanos — y la actualidad hizo el resto del trabajo.

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Los archivos reales de la CIA: no es un chiste, es historia documentada

Cuando Marcos evoca al congresista norteamericano indignado porque la CIA gastó millones en un plan para envenenarle la barba a Fidel Castro — no para matarlo, sino literalmente para desprestigiarlo haciéndole caer el cabello facial — no está inventando una anécdota.

Se trata de uno de los episodios registrados en los archivos desclasificados de la CIA, donde constan al menos 638 planes para eliminar o desestabilizar a Castro entre 1959 y 2000: desde explosivos en puros hasta trajes de buceo contaminados con hongos. El plan de la barba formó parte de una estrategia de desacreditación pública aprobada por la agencia.

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La reacción del congresista — “¿gastamos millones para rasurarlo? ¿No era más sencillo darle un tiro?” — quedó registrada en actas del Comité Church del Senado estadounidense, la investigación que en 1975 expuso los excesos de la CIA en América Latina.

El punto del EZLN es recordar que esa maquinaria existe, tiene nombre, tiene presupuesto y tiene historial.

La publicación del medio estadounidense aporta información basada en testimonios de fuentes confidenciales, quienes aseguran que la agencia estadounidense solo habría colaborado en la planeación estratégica, sin intervención directa durante la ejecución. (Infobae-Itzallana)
La publicación del medio estadounidense aporta información basada en testimonios de fuentes confidenciales, quienes aseguran que la agencia estadounidense solo habría colaborado en la planeación estratégica, sin intervención directa durante la ejecución. (Infobae-Itzallana)

El contexto que hace vibrar ese mensaje hoy en México

Mientras el comunicado zapatista circulaba, un gobernador y un senador en funciones, más otros ocho funcionarios o exfuncionarios del estado de Sinaloa — todos de Morena — enfrentaban acusaciones de vínculos con el narcotráfico, y dos de los señalados ya habían sido detenidos en Arizona tras entregarse al FBI.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que aún no había recibido las pruebas que fundamenten la solicitud de detención del gobernador Rocha Moya, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que su posición es la misma para cualquier partido: “pruebas siempre”.

El debate que se abrió en México replica exactamente la tensión que Marcos describe sobre Cuba: ¿Dónde termina la cooperación en seguridad y dónde empieza la intervención política?

FILE PHOTO: CIA (Central Intelligence Agency) logo and U.S. flag are seen in this illustration taken May 6, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
FILE PHOTO: CIA (Central Intelligence Agency) logo and U.S. flag are seen in this illustration taken May 6, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Soberanía, narco y la pregunta que divide al país

Los cargos contra los funcionarios de Sinaloa detonaron una bomba política que dividió al país en dos bandos: quienes celebraron que hubiera consecuencias por lo que consideran corrupción endémica, y quienes se sintieron indignados ante lo que ven como intervención ilegal de Estados Unidos en asuntos internos mexicanos.

El EZLN, desde Chiapas, no toma partido en ese debate explícitamente. Pero al recuperar la historia documentada de las operaciones de la CIA en América Latina, coloca un espejo frente al presente.

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