México

Clima en CDMX por la tarde y noche: ¿a qué hora comenzará a llover este lunes 18 de mayo?

Se prevé un aumento importante de nubosidad y lluvias en gran parte de la capital, acompañadas de tormentas eléctricas, granizadas y rachas de viento

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Vista aérea de la Ciudad de México con la Torre Latinoamericana y otros rascacielos. Grandes nubes de lluvia oscuras cubren el cielo del atardecer.
Una vista aérea de la Ciudad de México muestra la llegada de fuertes lluvias al atardecer, con la icónica Torre Latinoamericana y el intenso tráfico vehicular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) informó que durante la tarde y noche de este lunes 18 de mayo se prevé un aumento importante de nubosidad y lluvias en gran parte de la capital, acompañadas de tormentas eléctricas, posibles granizadas y fuertes rachas de viento.

De acuerdo con el más reciente boletín, el ambiente continuará cálido durante las primeras horas de la tarde, aunque conforme avance el día incrementará la probabilidad de precipitaciones.

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Actualmente, la temperatura en la capital se ubica en 27 grados Celsius, mientras que el pronóstico indica una máxima de 28 grados y una mínima de 15 grados durante la madrugada del martes.

¿A qué hora comenzará a llover en CDMX hoy 18 de mayo?

Según la gráfica, las primeras lluvias podrían registrarse a partir de las 18:00 horas, cuando comenzarán las precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas.

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Las lluvias continuarán durante la noche y parte de la madrugada, especialmente entre las 18:00 y 22:00 horas, periodo en el que las autoridades prevén las condiciones más intensas.

El pronóstico detalla el siguiente comportamiento de temperatura y lluvia:

  • 15:00 horas: 28 °C con cielo parcialmente nublado
  • 18:00 horas: 24 °C con lluvias y tormentas eléctricas
  • 21:00 horas: 20 °C con lluvias persistentes
  • 00:00 horas: 19 °C
  • 03:00 horas: 16 °C
  • 06:00 horas: 15 °C, temperatura mínima prevista
  • 09:00 horas del martes: 18 °C con cielo despejado
  • 12:00 horas: 24 °C
  • 15:00 horas: 27 °C con nuevas lluvias aisladas

La dependencia capitalina indicó que se esperan acumulados de lluvia de entre 15 y 29 milímetros.

Prevén tormentas eléctricas y posible caída de granizo

Además de las precipitaciones, las autoridades alertaron sobre la presencia de actividad eléctrica y posible caída de granizo en distintas alcaldías de la capital.

Los vientos serán variables de entre 10 y 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a 50 km/h, lo que podría ocasionar caída de ramas, objetos ligeros o afectaciones en anuncios publicitarios.

La zona con mayor impacto por temperaturas altas será principalmente el norte, centro y oriente de la Ciudad de México, mientras que las lluvias y granizadas podrían extenderse a la mayor parte de la capital entre la tarde y la noche.

Calidad del aire e índice UV en CDMX

El reporte de la SEDEMA señala que la calidad del aire a las 13:00 horas fue catalogada como mala, con presencia de contaminantes como ozono (O₃), PM10 y PM2.5.

Asimismo, el índice de radiación ultravioleta se ubicó en nivel 9, considerado muy alto, por lo que se recomienda utilizar protector solar, evitar exposición prolongada al Sol y mantenerse hidratado.

Estado del Popocatépetl

En cuanto al monitoreo volcánico, el Popocatépetl permanece en Amarillo Fase 2. Las autoridades indicaron que, en caso de emisión de ceniza, la pluma se desplazaría hacia el noreste.

La SGIRPC recomendó mantenerse atentos al Sistema de Alerta Temprana y seguir las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas durante las próximas horas.

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