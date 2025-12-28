México

Metro CDMX cierra estación Auditorio de la Línea 7: por qué suspendieron servicio y hasta cuándo abrirá

Personal del STC pidió a los usuarios tomar precauciones para realizar sus traslados

El STC Metro informó que
El STC Metro informó que la estación Auditorio de la Línea 7 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. (Cuartoscuro)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó que suspendieron el servicio en la estación Auditorio de la Línea 7. A partir de las 10:00 horas de este domingo 28 de diciembre compartieron un comunicado en el que explicaron que a partir de hoy suspenderá operaciones, por lo que los trenes no harán el ascenso y descenso de pasajeros.

Fue por medio de su cuenta oficial de X (Twitter) donde explicaron a los usuarios que la estación no estará dando servicio, por lo que pidieron tomar precauciones para sus traslados y tomar rutas alternativas.

De acuerdo con las autoridades, explicaron que el cierre del Metro Auditorio se debe a que realizarán mejoras y mantenimiento mayor. Aunque no explicaron qué tipo de intervenciones realizarán durante este tiempo.

¿Cuánto tiempo estará cerrada el Metro Auditorio Línea 7?

El Metro CDMX explicó que a partir de este domingo 28 de diciembre estará cerrada la estación Auditorio de la Línea 7, y permanecerá así hasta nuevo aviso. Hasta el momento no se tiene una fecha de cuándo reanudará servicio al público.

Por otra parte, las autoridades explicaron que el resto de la línea Barranca del Muerto - El Rosario estará operando de manera regular, por lo que las estaciones operarán de manera regular.

"Como parte de las acciones de mejora y mantenimiento, la estación Auditorio de la Línea 7 permanece cerrada desde hoy, 28 de diciembre y hasta nuevo aviso; por lo que los trenes no se detendrán en esta estación y no habrá ascenso ni descenso de usuarios. El resto de las estaciones opera con normalidad“, se lee en el comunicado.

Cierran la estación Auditorio hasta nuevo aviso (X/ @MetroCDMX)

Con la suspensión del servicio en Auditorio, los trenes operarán de la siguiente manera:

  • Dirección El Rosario: última estación para abordar Constituyentes y Polanco será el descenso, estaciones como alternativas.
  • Dirección Barranca del Muerto: última estación para abordar será Polanco y Constituyentes como descenso.

El Metro CDMX moderniza accesos ante el Mundial 2026

Con la vista puesta en la Copa Mundial 2026 y el esperado incremento de visitantes a la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) ha avanzado en la modernización de varias estaciones mediante la instalación de torniquetes automáticos y pasillos continuos motorizados, una medida que busca agilizar el ingreso y salida de los usuarios, informó el director general Adrián Rubalcava a través de un comunicado oficial.

El plan de modernización contempla la distribución de 146 pasillos equipados con torniquetes automáticos en tres de las líneas de mayor uso del sistema: cinco serán instalados en la Línea 2 Tasqueña - Cuatro Caminos, que conecta con el Estadio Azteca y se perfila como la ruta principal durante el Mundial; dos en la Línea 1 y uno en la Línea 7, detalló Rubalcava en diálogo con medios y en su comunicación pública.

La estación Auditorio será beneficiada con estas actualizaciones. Esta intervención estratégica busca mejorar el flujo en las vías utilizadas por aficionados y residentes, especialmente en un evento de carácter internacional como la Copa del Mundo.

