México

La CDMX vive una velada cultural: estas son las actividades de la primera Noche de Museos del año

Este miércoles 28 de enero, diversos espacios emblemáticos de la ciudad abrirán sus puertas en horario nocturno para compartir arte, música y entretenimiento

La Ciudad de México abre sus museos y espacios históricos en horario nocturno para una experiencia cultural única este 28 de enero.

La Ciudad de México arranca el 2026 con una de sus tradiciones culturales más esperadas: la primera Noche de Museos del año, que se celebrará el miércoles 28 de enero.

Este programa, que se realiza cada último miércoles de mes, invita a capitalinas y capitalinos a redescubrir museos, recintos históricos y centros culturales en horarios extendidos, con actividades especiales que van desde conciertos y performances hasta recorridos guiados, talleres y experiencias sensoriales.

Durante esta noche, decenas de espacios abren sus puertas de manera gratuita o con costos accesibles, convirtiendo a la ciudad en un gran corredor cultural nocturno.

Museo Vivo del Muralismo se une a la Noche de Museos en la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro.

A continuación, te presentamos una guía completa de las actividades confirmadas para esta primera edición del año, organizada por museo.

Museo de Sitio del Bosque de Chapultepec

Actividad: Degustación de café, jazz en vivo y zapateado

  • Entrada: Libre
  • Horario: A partir de la tarde
  • Dirección: Bosque de Chapultepec, CDMX

Museo del Perfume (MUPE)

Actividad: Recorridos libres, jazz, catas y experiencias olfativas

  • Entrada: Con costo desde $35 pesos
  • Horario: 18:00 a 21:00 horas
  • Dirección: Tacuba 12, Centro Histórico

Museo Nacional de la Acuarela

Actividad: Recital de guitarra clásica con Pedro Alexis Camacho, visita guiada y taller

  • Entrada: Concierto y visita guiada gratuitos / Taller con cuota de recuperación
  • Horario: Concierto: 18:00 h / Visita guiada: 19:00 h / Taller: 19:30 h
  • Cupo: 70 personas
  • Dirección: Salvador Novo 88, Santa Catarina, Coyoacán
El Museo Nacional de la Acuarela ofrece recital de guitarra, visita guiada y taller en la primera Noche de Museos de 2026.

Castillo de Chapultepec

Actividad: Concierto “Herencia de mi tierra”, con música mexicana y guanajuatense del siglo XIX y XX, interpretada por el tenor celayense Jesús Palato y la pianista Aremy Sánchez

  • Entrada: Libre
  • Horario: 19:00 horas
  • Dirección: Primera Sección del Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo, Ciudad de México

Fonoteca Nacional

Actividad: Concierto “Encuentro Berlín–México”, experiencia sonora internacional

  • Entrada: Libre
  • Horario: 19:00 horas
  • Dirección: Francisco Sosa 383, Barrio de Santa Catarina, Coyoacán

Museo Soumaya (sedes Centro Histórico y Roma)

Actividad: Visitas mediadas y recorridos nocturnos por exposiciones temporales

  • Entrada: Libre
  • Horario: Abierto hasta las 22:00 horas
  • Direcciones: Atrio de San Francisco, Centro Histórico / Casa Guillermo Tovar de Teresa, Colonia Roma
Visitas mediadas y arte contemporáneo: el Museo Soumaya se suma a la Noche de Museos capitalina.

Academia de San Carlos (UNAM)

Actividad: Performance escultórico inflable “En vuelo”, enfocado en la escultura femenina, música y arte visual

  • Entrada: Libre
  • Horario: 18:00 horas
  • Cupo: 80 personas
  • Dirección: Academia 22, Centro Histórico, CDMX

Museo Vivo del Muralismo

Actividad: Recorrido especial “Fotos y murales, realidades capturadas” y baile vintage “Moulin Rouge”

  • Entrada: Libre
  • Horario: 17:00 a 20:00 horas
  • Cupo: Recorrido 60 personas / Baile 200 personas
  • Dirección: República de Argentina 28, Centro Histórico, CDMX

Museo del Palacio de Bellas Artes

Actividad: Visitas guiadas y actividad mediada sobre la historia del recinto

  • Entrada: Libre
  • Horario: Visitas guiadas: 18:00 a 20:00 h / Actividad mediada: 19:00 a 20:40 h
  • Cupo: 25 personas por grupo / 15 personas cada 20 minutos
  • Dirección: Av. Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, Centro Histórico
El Palacio de Bellas Artes invita a redescubrir sus salas y exposiciones en horario nocturno.

Museo del Telégrafo

Actividad: Concierto “Sofos. De la raíz a la ruta” con visita guiada previa

  • Entrada: Libre
  • Horario: Visita guiada 18:30 h / Concierto 19:00 h
  • Cupo: 50 personas
  • Dirección: Tacuba 8, Centro Histórico (entrada por Xicoténcatl)

Centro Cultural Futurama

Actividad: Concierto de rock clásico con la banda El Portal (Beatles, Rolling Stones y rock de los 50 a los 90)

  • Entrada: Libre
  • Horario: 18:00 horas
  • Cupo: 150 personas
  • Dirección: Otavalo 7, Lindavista, CDMX

Palacio de Minería (UNAM)

Actividad: Concierto “Sax.eón”, música clásica con folklore mexicano y latinoamericano

  • Entrada: Libre
  • Horario: 19:00 horas
  • Dirección: Tacuba 7, Centro Histórico, CDMX

Museo del Estanquillo

Actividad: Recorrido guiado por la exposición “Adolfo Mexiac y su tiempo”

  • Entrada: Libre
  • Horario: 20:00 horas
  • Dirección: Isabel la Católica 26, Centro Histórico
El Museo del Estanquillo invita a recorrer la exposición ‘Adolfo Mexiac y su tiempo’ en la Noche de Museos 2026.

Palacio Postal

Actividad: Concierto de blues con la banda Cuarto Blues

  • Entrada: Libre
  • Horario: 18:00 horas
  • Dirección: Tacuba 1, Centro Histórico, CDMX

Museo de la Ciudad de México

Actividad: Visita teatralizada y presentación de banda de rock

  • Entrada: Libre
  • Horario: Visita teatralizada: 18:00 h / Concierto: 19:00 h
  • Dirección: Pino Suárez 30, Centro Histórico

Con esta amplia oferta cultural, la primera Noche de Museos de 2026 se perfila como una oportunidad ideal para recorrer la ciudad, disfrutar del arte en múltiples formas y vivir la cultura capitalina desde otra perspectiva: la nocturna.

