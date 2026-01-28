La CDMX vive una velada cultural: estas son las actividades de la primera Noche de Museos del año

La Ciudad de México arranca el 2026 con una de sus tradiciones culturales más esperadas: la primera Noche de Museos del año, que se celebrará el miércoles 28 de enero.
Este programa, que se realiza cada último miércoles de mes, invita a capitalinas y capitalinos a redescubrir museos, recintos históricos y centros culturales en horarios extendidos, con actividades especiales que van desde conciertos y performances hasta recorridos guiados, talleres y experiencias sensoriales.
Durante esta noche, decenas de espacios abren sus puertas de manera gratuita o con costos accesibles, convirtiendo a la ciudad en un gran corredor cultural nocturno.
A continuación, te presentamos una guía completa de las actividades confirmadas para esta primera edición del año, organizada por museo.
Museo de Sitio del Bosque de Chapultepec
Actividad: Degustación de café, jazz en vivo y zapateado
- Entrada: Libre
- Horario: A partir de la tarde
- Dirección: Bosque de Chapultepec, CDMX
Museo del Perfume (MUPE)
Actividad: Recorridos libres, jazz, catas y experiencias olfativas
- Entrada: Con costo desde $35 pesos
- Horario: 18:00 a 21:00 horas
- Dirección: Tacuba 12, Centro Histórico
Museo Nacional de la Acuarela
Actividad: Recital de guitarra clásica con Pedro Alexis Camacho, visita guiada y taller
- Entrada: Concierto y visita guiada gratuitos / Taller con cuota de recuperación
- Horario: Concierto: 18:00 h / Visita guiada: 19:00 h / Taller: 19:30 h
- Cupo: 70 personas
- Dirección: Salvador Novo 88, Santa Catarina, Coyoacán
Castillo de Chapultepec
Actividad: Concierto “Herencia de mi tierra”, con música mexicana y guanajuatense del siglo XIX y XX, interpretada por el tenor celayense Jesús Palato y la pianista Aremy Sánchez
- Entrada: Libre
- Horario: 19:00 horas
- Dirección: Primera Sección del Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Fonoteca Nacional
Actividad: Concierto “Encuentro Berlín–México”, experiencia sonora internacional
- Entrada: Libre
- Horario: 19:00 horas
- Dirección: Francisco Sosa 383, Barrio de Santa Catarina, Coyoacán
Museo Soumaya (sedes Centro Histórico y Roma)
Actividad: Visitas mediadas y recorridos nocturnos por exposiciones temporales
- Entrada: Libre
- Horario: Abierto hasta las 22:00 horas
- Direcciones: Atrio de San Francisco, Centro Histórico / Casa Guillermo Tovar de Teresa, Colonia Roma
Academia de San Carlos (UNAM)
Actividad: Performance escultórico inflable “En vuelo”, enfocado en la escultura femenina, música y arte visual
- Entrada: Libre
- Horario: 18:00 horas
- Cupo: 80 personas
- Dirección: Academia 22, Centro Histórico, CDMX
Museo Vivo del Muralismo
Actividad: Recorrido especial “Fotos y murales, realidades capturadas” y baile vintage “Moulin Rouge”
- Entrada: Libre
- Horario: 17:00 a 20:00 horas
- Cupo: Recorrido 60 personas / Baile 200 personas
- Dirección: República de Argentina 28, Centro Histórico, CDMX
Museo del Palacio de Bellas Artes
Actividad: Visitas guiadas y actividad mediada sobre la historia del recinto
- Entrada: Libre
- Horario: Visitas guiadas: 18:00 a 20:00 h / Actividad mediada: 19:00 a 20:40 h
- Cupo: 25 personas por grupo / 15 personas cada 20 minutos
- Dirección: Av. Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, Centro Histórico
Museo del Telégrafo
Actividad: Concierto “Sofos. De la raíz a la ruta” con visita guiada previa
- Entrada: Libre
- Horario: Visita guiada 18:30 h / Concierto 19:00 h
- Cupo: 50 personas
- Dirección: Tacuba 8, Centro Histórico (entrada por Xicoténcatl)
Centro Cultural Futurama
Actividad: Concierto de rock clásico con la banda El Portal (Beatles, Rolling Stones y rock de los 50 a los 90)
- Entrada: Libre
- Horario: 18:00 horas
- Cupo: 150 personas
- Dirección: Otavalo 7, Lindavista, CDMX
Palacio de Minería (UNAM)
Actividad: Concierto “Sax.eón”, música clásica con folklore mexicano y latinoamericano
- Entrada: Libre
- Horario: 19:00 horas
- Dirección: Tacuba 7, Centro Histórico, CDMX
Museo del Estanquillo
Actividad: Recorrido guiado por la exposición “Adolfo Mexiac y su tiempo”
- Entrada: Libre
- Horario: 20:00 horas
- Dirección: Isabel la Católica 26, Centro Histórico
Palacio Postal
Actividad: Concierto de blues con la banda Cuarto Blues
- Entrada: Libre
- Horario: 18:00 horas
- Dirección: Tacuba 1, Centro Histórico, CDMX
Museo de la Ciudad de México
Actividad: Visita teatralizada y presentación de banda de rock
- Entrada: Libre
- Horario: Visita teatralizada: 18:00 h / Concierto: 19:00 h
- Dirección: Pino Suárez 30, Centro Histórico
Con esta amplia oferta cultural, la primera Noche de Museos de 2026 se perfila como una oportunidad ideal para recorrer la ciudad, disfrutar del arte en múltiples formas y vivir la cultura capitalina desde otra perspectiva: la nocturna.