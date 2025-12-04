México

Dua Lipa causa locura en las calles de CDMX tras su segundo concierto en el Estadio GNP Seguros

La cantante británica pasea por la capital del país como cualquier turista

La estrella del pop se
La estrella del pop se pasea por la Ciudad de México. Crédito: TikTok/mydanyboy

El pasado martes 2 de diciembre, la cantante británica Dua Lipa dio el segundo de sus tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de su gira Radical Optimism Tour, misma que finalizará en nuestro país.

A diferencia de otros famosos internacionales que prefieren la discreción durante su visita en la Ciudad de México, Dua Lipa se ha dejado ver en más de una ocasión y pasea por las calles de la capital sin ningún temor.

Los avistamientos de Dua Lipa en CDMX

La británica cerrará su gira en nuestro país. Crédito: TikTok/mydanyboy

Dos días antes de su primer espectáculo, la joven visitó un famoso restaurante de mariscos, al siguiente día fue a bailar con su novio como cualquier capitalina a un bar, y hoy, tras abarrotar por segundo ocasión en recinto para conciertos más importante del país, visitó otro restaurante ubicado en la colonia Roma.

A diferencia de las ocasiones pasadas, esta vez Dua Lipa sí se encontró con varios fans que le tomaron fotos, videos y la saludaron con entusiasmo durante su trayecto del restaurante a su camioneta.

Cómo fue el segundo concierto de Dua Lipa en CDMX

Dua Lipa deslumbra en el
Dua Lipa deslumbra en el Estadio GNP Seguros (Archivo)

Tras una impresionante introducción donde se proyectaron imágenes de las olas del mar, Dua Lipa hizo su aparición sobre el escenario del Estadio GNP Seguros para interpretar Training Seasons, vistiendo un atuendo plateado que enamoró a los más de 60 mil fans que se dieron cita en el lugar.

El repertorio de la británica reunió desde los clásicos de su primer álbum hasta sus éxitos más recientes. Temas como End of an era, Break my heart, One kiss, whatcha doing, Levitating y These Walls, fueron interpretados durante la primera mitad del espectáculo.

Dua Lipa interpretando whatcha doing.
Dua Lipa interpretando whatcha doing.

Luego llegó el momento del esperado cover de un artista local, y Dua Lipa no se limitó a aprender el tema completamente en español, sino que invitó a su intérprete: Fher de Maná, con quien cantó a dueto Oye mi amor.

El espectáculo continuó con varios cambios de vestuario y canciones como Maria, Physical, Electricity, Hallucinate, Illusion, Falling Forever y Happy for you. Un segundo escenario a mitad de la plancha del estadio se elevó para que la cantante interpretara Love again, Anything for love y Be the one. El concepto claro del espectáculo fue un viaje musical a través de una estética disco inspirada en los años setenta y ochenta.

El show terminó con los temas más bailables de Dua Lipa: News rules, Dance the night, el clásico Don’t start now y Houdini.

Dua Lipa y sus covers mexicanos: lo que quieren los mexicanos para el cierre de la gira

Así fue el dueto de Dua Lipa y Fher de Maná con “Oye mi amor” en la CDMX. (Tiktok: @valecitajasso)

Primero fue la versión de Luis Miguel de Bésame mucho, después Oye mi amor junto a Fher de Maná. Las apuestas para el último cover están a todo lo que da pero hay una constante entre las peticiones que tienen los fans mexicanos de Dua Lipa para el cierre de Radical Optimism Tour: Quieren a Juan Gabriel.

Hay decenas de canciones de Juan Gabriel que podrían ser interpretadas por Dua Lipa en México, pero sin duda Hasta que te conocí sería un gran acierto para terminar el tour a lo grande.

