Harfuch afirma que continúan las detenciones por el homicidio de dos colaboradores de Clara Brugada

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que ya suman más de una docena de personas detenidas

En el marco de la Mañanera del Pueblo, que se llevó a cabo desde Acapulco, Guerrero, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que las autoridades mantienen activas las investigaciones por el homicidio de dos colaboradores cercanos de Clara Brugada, y reiteró que las detenciones relacionadas con el caso no se han detenido.

El funcionario federal detalló que el caso es atendido de manera conjunta por instancias locales y federales, y que existe una coordinación permanente entre las autoridades responsables.

Señaló que los avances se informan de forma periódica, aunque subrayó que, por la sensibilidad del expediente, no se pueden revelar todos los detalles en esta etapa.

“Estamos trabajando de manera coordinada y todas las semanas estamos informando en conjunto. Va más de una docena de detenidos y las detenciones van a continuar”, sostuvo Harfuch ante medios de comunicación durante la conferencia matutina.

Investigación coordinada y caso sensible

De acuerdo con el secretario, en las indagatorias participan la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Policía de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República y la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el objetivo de garantizar que todos los responsables enfrenten a la justicia.

Harfuch enfatizó que se trata de un caso “muy sensible”, no sólo por la naturaleza del delito, sino por tratarse de un ataque contra servidores públicos, lo que ha motivado un seguimiento puntual desde el ámbito federal.

Precisó que las detenciones han sido constantes y forman parte de una investigación sólida, sustentada en labores de inteligencia y trabajo operativo.

El titular de Seguridad explicó que el carácter “cerrado” de la investigación responde a la necesidad de no comprometer el debido proceso ni las líneas de investigación aún en curso. “Vamos a continuar con estas detenciones, pero es una investigación cerrada que en su momento se informará”, puntualizó.

Durante su participación en la Mañanera del Pueblo, Harfuch también reiteró el compromiso del Gobierno de México de combatir los delitos de alto impacto mediante la coordinación interinstitucional, el intercambio de información y el fortalecimiento de las capacidades de investigación.

Aseguró que la ciudadanía puede tener certeza de que las autoridades continuarán informando de manera periódica sobre los avances del caso, siempre que el marco legal lo permita, y que no habrá impunidad en un hecho que ha generado amplia atención pública y política.