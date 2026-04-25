México

“Amaba a su suegra”: cercana a Carolina Flores destacan su amable forma de ser

El feminicidio de la exreina de belleza sacudió al país

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Ilustración en acuarela de Carolina Flores Gómez sobre un fondo morado con silueta del mapa de la Ciudad de México y cruces rosas dispersas.
Ilustración en acuarela de Carolina Flores Gómez sobre un mapa de la Ciudad de México, rodeada de cruces rosas que simbolizan los feminicidios que asolan la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carolina Flores, exreina de belleza originaria de Baja California, fue asesinada el pasado 15 de abril en un departamento de la colonia Polanco.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México establece que se investiga el caso como feminicidio y que la principal sospechosa es Erika N, suegra de la víctima, quien ya cuenta con orden de aprehensión.

Según Univisión, Reyna Gómez Molina, madre de la víctima, explica que las fricciones entre Carolina y su suegra se volvieron irreparables durante el embarazo.

Nueva evidencia: suegra sigue y asesina a Carolina Flores dentro de su departamento. (Redes sociales)

El periodista Carlos Jiménez difundió un video donde se puede ver el crimen. En la grabación, la agresora sostiene una conversación con la joven víctima antes de presuntamente asesinarla.

Las redes sociales y familiares mantienen el reclamo por la detención de Erika. La madre de Carolina declaró a Univisión: "No entiendo cómo una mamá me hizo pasar este dolor. Si la señora me está escuchando, por favor, entréguese, sé que va a ser muy difícil dar ese paso, sé que está fugitiva, pero la vamos a encontrar porque todo Ensenada estamos buscando justicia por mi hija“.

La Fiscalía de la Ciudad de México prosigue con el proceso bajo el protocolo de feminicidio, según lo confirmado oficialmente.

El cariño que sentía Carolina por su suegra

Ella es Erika, la presunta feminicida (X/@siete_letras)
Ella es Erika, la presunta feminicida (X/@siete_letras)

Una amiga cercana afirmó en entrevista con el programa Siéntese quien pueda de Univisión que Carolina “amaba a su suegra” antes del crimen y exigió que “el caso no quede impune”.

La testigo detalló que, tras el embarazo de Carolina, la relación entre la modelo y la madre de su esposo habría cambiado. “Desde que ella se embarazó todo cambió”, expresó en la entrevista emitida por Univisión.

La familia de Carolina Flores y su círculo cercano piden justicia y solicitan una investigación exhaustiva del caso, según reiteraron durante el programa.

Carolina Flores fue reconocida por ganar el título Miss Teen Universe Baja California 2017. A lo largo de su vida compartió contenido sobre moda y temas personales a través de TikTok y otras redes sociales, construyendo una presencia significativa en el ámbito digital.

El caso permanece bajo investigación de la FGJ-CdMx.

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