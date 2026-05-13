México

Organizaciones exigen resolver amparos de Kenia Hernández, activista indígena detenida en 2020 tras cierre de procesos en su contra

Los colectivos indicaron que el caso debe analizarse bajo el derecho a defender derechos humanos y a la protesta pacífica

Guardar
Google icon
A demonstrator holds a paper with Kenia Hernandez Montalvan's picture as people take part in a march marking the International Day of Political Prisoners in Mexico City, Mexico, April 17, 2024. REUTERS/Henry Romero
A demonstrator holds a paper with Kenia Hernandez Montalvan's picture as people take part in a march marking the International Day of Political Prisoners in Mexico City, Mexico, April 17, 2024. REUTERS/Henry Romero

Organizaciones de derechos humanos exigieron a las autoridades mexicanas y al Poder Judicial que resuelvan los amparos pendientes de Kenia Hernández y atiendan su caso con un enfoque de derechos humanos, tras el cierre de los procesos federales en su contra.

El llamado, encabezado por el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos —proyecto conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)—, sostiene que este momento debe ser una oportunidad para impartir justicia y liberar a la defensora indígena amuzga, detenida desde octubre de 2020.

PUBLICIDAD

Las organizaciones recordaron que Kenia Hernández enfrenta 10 causas penales desde 2010. Ocho de ellas, todas federales, han sido archivadas, pero dos procesos estatales en el Estado de México la mantienen en prisión, con una condena de 21 años.

Su defensa ha presentado recursos de amparo contra estas sentencias, actualmente en trámite ante tribunales del Segundo Circuito.

PUBLICIDAD

Diversos organismos internacionales y eurodiputados han documentado irregularidades en el caso, entre ellas la negación de su derecho a audiencias presenciales, a la interpretación en lengua amuzga y a visitas familiares y legales.

El Relator Especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos y otros mecanismos internacionales han señalado preocupación por la persistencia de acciones orientadas a mantener su detención.

Las organizaciones subrayaron que la situación de Kenia Hernández debe analizarse bajo el derecho a defender derechos humanos y el derecho a la protesta pacífica.

Señalaron que su caso es ilustrativo del uso del sistema judicial para limitar la labor de defensoras indígenas y refleja un patrón de prisión preventiva prolongada y sentencias desproporcionadas contra líderes indígenas en México, documentado también por la ONU.

Mientras se resuelven los recursos, Kenia Hernández permanece detenida y enfrenta severas restricciones para comunicarse con sus hijos, quienes solo pueden visitarla cada dos o tres meses y con quienes habla unos minutos al día.

En 2024, tras su traslado a un penal estatal, fundó la cooperativa “Tejedoras de Libertad”, integrada por reclusas que elaboran textiles y bordados ancestrales para obtener ingresos y fortalecer la convivencia, iniciativa que fue reconocida por las autoridades penitenciarias.

Las organizaciones exigieron al sistema penal del Segundo Circuito pronunciarse sobre los amparos de Kenia Hernández, conforme a estándares internacionales de derechos humanos y del derecho a la protesta.

Al Estado de México le pidieron reconocer su labor y cumplir con la obligación reforzada de protección a defensoras, previniendo obstáculos y agresiones.

Finalmente, reiteraron su solidaridad con Kenia Hernández, su familia y su comunidad. El cierre de los procesos federales, recalcaron, pone de relieve la necesidad de acabar con las violaciones e injusticias en su contra y de garantizar el derecho a defender derechos humanos en el país.

Firmaron: ACAT Francia, Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS, Defensores de primera línea, FIDH y OMCT.ICUS, Defensores de primera línea, FIDH y OMCT.

Temas Relacionados

Kenia HernándezactivistaEstado de Méxicomexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Lloverá en el Tecate Emblema 2026? Este será el clima durante el festival en CDMX

La edición 2026 contará con más de 30 artistas distribuidos en tres escenarios simultáneos

¿Lloverá en el Tecate Emblema 2026? Este será el clima durante el festival en CDMX

¡No es por estética! La razón de seguridad por la que los puentes peatonales llevan colores específicos

Las señalizaciones en México y todo el mundo cumplen un propósito específico para todos los habitantes de una ciudad

¡No es por estética! La razón de seguridad por la que los puentes peatonales llevan colores específicos

Agents of Time confirma su regreso a México: fecha, recinto, precios y más

El dúo italiano brindará una única presentación que promete ser tan íntima como explosiva

Agents of Time confirma su regreso a México: fecha, recinto, precios y más

Incapacidad del Estado y falta de presupuesto, razones por las que Los Ardillos siguen operando en Guerrero

En entrevista con Infobae México, el padre José Filiberto Velázquez dijo que Los Ardillos utilizan a las personas indígenas de la región como mano de obra para sus actividades delictivas

Incapacidad del Estado y falta de presupuesto, razones por las que Los Ardillos siguen operando en Guerrero

Los Ardillos: así es la relación de miembros de ese grupo delictivo y autoridades municipales de Chilapa

En Guerrero se han registrado desplazamientos forzados de comunidades indígenas

Los Ardillos: así es la relación de miembros de ese grupo delictivo y autoridades municipales de Chilapa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Incapacidad del Estado y falta de presupuesto, razones por las que Los Ardillos siguen operando en Guerrero

Incapacidad del Estado y falta de presupuesto, razones por las que Los Ardillos siguen operando en Guerrero

Los Ardillos: así es la relación de miembros de ese grupo delictivo y autoridades municipales de Chilapa

Comando armado secuestra y ejecuta a pareja en Morelia: hallan cuerpos junto a presa de Cointzio

Desde México hasta Sudáfrica: detienen a cuatro connacionales tras hallazgo de narcolaboratorio con valor millonario

Envío de “aires acondicionados” resultó ser cocaína: Marina decomisa más de 190 paquetes de droga en buque con bandera de Panamá

ENTRETENIMIENTO

¿Lloverá en el Tecate Emblema 2026? Este será el clima durante el festival en CDMX

¿Lloverá en el Tecate Emblema 2026? Este será el clima durante el festival en CDMX

El drástico motivo por el que Roger González dejó la televisión y la radio

Tecate Emblema 2026: así estarán distribuidos los artistas por escenarios, horarios y guía para ver a la mayoría

Cuándo se estrena en México ‘Stuart no logra salvar el universo’, spin-off de ‘The Big Bang Theory’

Olivia Collins explota contra Imelda Tuñón y respalda a José Manuel Figueroa tras fuerte polémica familiar: “Que pare el circo”

DEPORTES

Atlantis Jr. y Neón se roban la función estelar en la Arena México al derrotar a Ángel de Oro y Niebla Roja

Atlantis Jr. y Neón se roban la función estelar en la Arena México al derrotar a Ángel de Oro y Niebla Roja

El panorama reducido de Canelo Álvarez en los supermedianos en caso de vencer a Christian Mbilli

Santiago Giménez revela quién era su máximo ídolo de niño y no es de Cruz Azul

Real Madrid vs Real Oviedo, EN VIVO: dónde ver en México y a qué hora es el partido de la Jornada 36 de LaLiga

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi hasta en 2 mil pesos: exhiben altos precios de estampas del Mundial 2026 en tianguis de la CDMX