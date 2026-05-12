México

Día del Maestro 2026: mensajes cortos y bonitos para dedicar este 15 de mayo

En esta fecha, las escuelas celebran con cariño a quienes guían a niños y jóvenes a diario

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Mujer sonriente de cabello rizado mirando su teléfono con un mensaje de "Juan". Pizarra con "FELIZ DÍA DEL MAESTRO". Una taza, libros y una manzana en la mesa.
Con detalles sencillos y palabras sinceras, cualquier persona puede hacer sentir valorado a un docente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, el 15 de mayo se celebra el Día del Maestro para reconocer la labor y el compromiso de quienes se dedican a la enseñanza.

La fecha fue establecida oficialmente en 1917 por decreto presidencial durante el gobierno de Venustiano Carranza.

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La elección del 15 de mayo se relaciona con dos hechos: por un lado, la conmemoración de San Juan Bautista de La Salle, considerado patrono universal de los educadores; por otro, la intención de rendir homenaje a todos los maestros del país que contribuyen a la formación académica y humana de niños, niñas y jóvenes.

Desde entonces, este día se dedica a reconocer públicamente el trabajo de los docentes en escuelas de todos los niveles educativos, y en muchas instituciones se realizan actos, homenajes y actividades especiales para agradecer su dedicación.

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Es por eso que aquí te damos algunas ideas de frases bonitas y cortas que puedes dedicar si conoces algún profesor.

Una maestra sentada en una silla baja lee un libro a catorce niños de primaria sentados en un círculo en el suelo, con un cartel de "Feliz Día del Maestro".
Una frase con gratitud puede marcar la diferencia y fortalecer el lazo entre alumnos y sus maestros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

25 mensajes cortos y bonitos para dedicar este 15 de mayo a los maestros

Para reconocer el arduo trabajo que realizan todos los maestros en México, aquí te damos algunas ideas de mensajes cortos y bonitos para dedicar este 15 de mayo:

  1. Gracias por enseñarme con paciencia y corazón. ¡Feliz Día del Maestro!
  2. Tus lecciones van más allá del aula. ¡Gracias por tanto!
  3. Celebrar el 15 de mayo es reconocer tu esfuerzo diario. ¡Feliz Día!
  4. Eres inspiración y guía. ¡Feliz Día del Maestro!
  5. Gracias por motivarme a ser mejor cada día.
  6. Tu vocación transforma vidas. ¡Feliz Día, maestro!
  7. Aprender contigo es un regalo. ¡Gracias por tu dedicación!
  8. Tu ejemplo deja huella en mi vida.
  9. Gracias por creer en mí cuando yo dudaba.
  10. Enseñas con amor y eso marca la diferencia.
  11. No solo enseñas materias, enseñas valores.
  12. Eres parte de mi historia. ¡Feliz Día del Maestro!
  13. Gracias por tu paciencia y entrega infinita.
  14. Hoy celebro a quien siembra conocimiento y esperanza.
  15. Tu pasión por enseñar inspira a todos los que te rodean.
  16. Gracias por hacer del salón un espacio seguro y feliz.
  17. Cada palabra tuya deja una lección para siempre.
  18. Ser tu alumno es un orgullo. ¡Feliz Día del Maestro!
  19. Gracias por abrirme puertas al conocimiento.
  20. Tu labor es invaluable. ¡Feliz Día!
  21. Hoy te reconozco como el gran maestro que eres.
  22. Tu enseñanza es el mejor regalo que he recibido.
  23. Gracias por tu dedicación, hoy y siempre.
  24. Celebro tu entrega y amor por la educación.
  25. ¡Feliz Día del Maestro! Gracias por cambiar vidas.

Ideas de regalos simples y originales para dar este 15 de mayo Día del Maestro

Aquí tienes ideas de regalos simples y originales para el Día del Maestro:

  • Tarjeta escrita a mano: Un mensaje sincero y personalizado siempre es valioso.
  • Libreta o cuaderno bonito: Útil y fácil de encontrar en distintos diseños.
  • Planta pequeña o suculenta: Para decorar el escritorio y simbolizar crecimiento.
  • Taza personalizada: Puede llevar un mensaje de agradecimiento o algún diseño divertido relacionado con la enseñanza.
  • Bolígrafo elegante o set de plumas: Herramientas prácticas para su labor diaria.
  • Marcapáginas artesanal: Hecho a mano o con un diseño especial.
  • Kit de té o café: Una selección de sobres individuales para disfrutar en el aula o en casa.
  • Libro inspirador: Puede ser una novela corta, poesía o algún título sobre educación.
  • Portarretratos o marco para fotos: Para colocar recuerdos especiales en su espacio de trabajo.
  • Botella reutilizable: Sencilla y ecológica, ideal para mantenerse hidratado.
  • Dulces o chocolates en una presentación creativa: Un frasco decorado o una caja con mensaje.
  • Set de post-its o notas adhesivas: Práctico y colorido para organizar tareas.
  • Llavero temático: Con símbolos relacionados a la educación o frases motivadoras.
  • Calendario de escritorio: Con frases motivacionales o ilustraciones bonitas.
  • Camiseta o tote bag con mensaje: Algo cómodo que puede usar fuera del aula.
Maestro sonriente sentado, rodeado de niños que le dan flores y regalos. Un cartel de "Feliz Día del Maestro" se ve detrás en un aula escolar.
Un profesor sonriente recibe regalos como flores y un letrero de "Feliz Día Maestro" de sus agradecidos alumnos en un aula de primaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos estos regalos pueden acompañarse de una nota de agradecimiento, que muchas veces es lo más significativo para un maestro.

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