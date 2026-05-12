México

Sheinbaum dice no saber si EEUU investiga a opositores tras señalamientos contra alcalde de Monterrey

La presidenta reiteró que en todos los casos su gobierno solicitará las pruebas, sin importar el partido político

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Sheinbaum indicó que no tiene información sobre investigaciones contra políticos de oposición. | Presidencia
Sheinbaum indicó que no tiene información sobre investigaciones contra políticos de oposición. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no tiene conocimiento sobre que autoridades de Estados Unidos tenga investigaciones abiertas en contra de políticos mexicanos del PAN, PRI o Movimiento Ciudadano, luego de que se dieron a conocer denuncias contra Adrián de la Garza, presidente municipal de Monterrey.

“No tengo conocimiento, la verdad, de, de que haya investigaciones a estas personas ni a nadie más”, dijo en Palacio Nacional.

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