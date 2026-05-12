Sheinbaum dice no saber si EEUU investiga a opositores tras señalamientos contra alcalde de Monterrey

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no tiene conocimiento sobre que autoridades de Estados Unidos tenga investigaciones abiertas en contra de políticos mexicanos del PAN, PRI o Movimiento Ciudadano, luego de que se dieron a conocer denuncias contra Adrián de la Garza, presidente municipal de Monterrey.
“No tengo conocimiento, la verdad, de, de que haya investigaciones a estas personas ni a nadie más”, dijo en Palacio Nacional.
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