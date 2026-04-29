Ricardo Monreal asegura que “todos tienen derecho a la presunción de inocencia” tras acusaciones de EEUU

Ricardo Monreal defiende a Rubén Rocha Moya por acusaciones de Estados Unidos.

“Y mientras no se compruebe la responsabilidad penal de una persona, todos tienen derecho a ser aplicados o a que se aplique el principio de presunción de inocencia. Todos, por disposición constitucional de la Carta Magna mexicana”, comentó el diputado Ricardo Monreal en conferencia de prensa ante las recientes acusaciones realizadas por el Departamento de Estados Unidos en contra del gobernador Rubén Rocha Moya, 3 funcionarios activos y 6 que ya se encuentran fuera de funciones en Sinaloa.

A pregunta expresa sobre el apoyo hacia el gobernador de Sinaloa, Monreal comentó que la bancada en la Cámara de Diputados “vamos siempre a respaldar la ley, el derecho y la Constitución. Sí, por supuesto, si la ley lo protege, todos tenemos que estar con él”.

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Estas son las acusaciones en contra de Rocha Moya y funcionarios

Este 29 de abril de 2026, el autoridades de Estados Unidos acusaron a Rubén Rocha Moya y a nueve funcionarios mexicanos de delitos vinculados al narcotráfico y armas, en colaboración con el Cártel de Sinaloa, entre los señalamientos se encuentran:

Asociación con el Cártel de Sinaloa para distribuir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

Protección a líderes del cártel, especialmente la facción de Los Chapitos, para evitar investigaciones, detenciones o juicios en su contra.

Proveer información confidencial de fuerzas del orden y del Ejército Mexicano a miembros del cártel.

Ordenar a policías estatales y municipales proteger cargamentos de droga.

Permitir actos de violencia perpetrados por el cártel sin consecuencias legales.

Recibir miles de dólares a cambio de su colaboración.

Las fuentes consultadas señalan que la medida contra Rubén Rocha Moya se mantuvo en reserva hasta su reciente divulgación, en un contexto de creciente presión internacional sobre presuntos nexos entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado. (Infobae-Itzallana)

Rocha Moya rechaza acusaciones de Estados Unidos

A través de su cuenta de X, Rocha Moya emitió un breve comunicado en el que mostró su postura en cuanto a los señalamientos:

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“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno”.

El mandatario estatal aseguró que podría tratarse de golpeteo político en contra de su administración, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena:

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“Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”.

Además, señaló que podría ser una “perversa estrategia” que busca violentar el orden constitucional, insinuó que de manera específica: “la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable”.

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