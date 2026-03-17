México

Junior H levanta la voz en Texas contra la prohibición de los narcocorridos en México: “Es el gobierno contra nosotros”

Durante su presentación en el Festival South by Southwest, el cantante criticó la política cultural de la administración de Claudia Sheinbaum

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Junior H se dijo en
Junior H se dijo en contra de la censura contra los narcocorridos. (Junior H: Instagram)

Junior H, uno de los máximos referentes de los corridos alterados, redirigió la conversación digital hacia las restricciones del Estado mexicano en contra de este subgénero del regional mexicano al considerarlo apología del delito.

El fin de semana, durante su presentación en el Festival South by Southwest en Austin, Texas, el cantante criticó la política cultural que ha derivado en leyes que han prohibido la interpretación de narcocorridos en más de una decena de estados en México y en la creación de México Canta, programa de la Secretaría de la Cultura que busca impulsar a artistas que cambien la narrativa del subgénero musical.

Junior H: “Extraño cantar corridos”

En un clip difundido en TikTok, Junior H interactúa con la audiencia. El guanajuatense se dice aliviado de presentarse en Texas: “Cómo extraño cantar corridos… no podemos hacer nada, es el gobierno contra nosotros… pero aquí en Austin sí se vale”.

Sus palabras fueron el preámbulo para los acordes de “El Azul”, canción por la que en octubre de 2025 fue investigado por la Fiscalía de Jalisco y multado con 33 mil pesos por interpretar el sencillo en Zapopan.

La canción hace referencia a Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, histórico líder del Cártel de Sinaloa.

Durante su presentación en el Festival South by Southwest en Austin, Texas en marzo de 2026, Junior H criticó la censura contra narcocorridos en México.

Sanciones y cancelaciones en 2025

El incidente no fue aislado. En los últimos 12 meses, Junior H ha sido uno de los artistas más afectados por las restricciones. En junio de 2025, fue cancelada su presentación en Yautepec, Morelos, debido a la prohibición estatal de canciones que hacen apología del crimen organizado.

Cinco meses después, tras el incidente en Zapopan, el artista anunció la reprogramación de una presentación en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara.

A través de una historia, Junior H indicó que acataba la decisión de autoridades locales, al tiempo que prometía a sus fans concretar un show en la ciudad: “Respeto y acompaño el mensaje de las autoridades del Estado de Jalisco y del Municipio de Guadalajara, así como los esfuerzos que realizan para promover entornos seguros y fomentar que la música sea un entorno seguro”, se lee en el comunicado.

Con 29 millones de oyentes
Con 29 millones de oyentes y 23 mil millones de streams, Junior H hace historia y agradece a su “familia de corazones rotos”. (@leojimenez.xm)

¿Quién es Junior H?

Antonio Herrera Pérez, conocido como Junior H, es un influyente cantante y compositor mexicano de regional mexicano. Es considerado uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados junto a Natanael Cano. Nacido el 23 de abril de 2001 en San Juan Cerano, Guanajuato, su propuesta musical combina su estilo con trap y rap, destacando por éxitos virales y colaboraciones importantes.

Como dato curioso, aprendió a tocar guitarra y acordeón viendo tutoriales de YouTube y lanzó su carrera superando una gran inseguridad personal.

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