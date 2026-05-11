Quién es la familia de Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa en la mira de EEUU

Rubén Rocha Moya se encuentra en la mira tras las confesiones del Mayo Zambada. (Anayeli Tapia/Infobae)

La mañana del sábado 9 de mayo de 2026, un grupo armado abrió fuego contra una vivienda de tres pisos ubicada en la calle Lago de Cuitzeo, en la colonia Las Quintas de Culiacán. La fachada quedó cubierta de impactos de bala. La casa pertenece a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, quien 10 días antes había sido formalmente acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de conspirar con Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPS) confirmó el ataque y precisó que el inmueble lleva más de diez años deshabitado. No hubo personas lesionadas.

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Un video grabado por los propios agresores, difundido en redes sociales, muestra a un hombre con vestimenta táctica y sombrero —uno de los símbolos asociados a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa— descender de un vehículo y abrir fuego contra la fachada en menos de diez segundos. La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para identificar a los responsables.

En el material se observa a un sujeto con equipo táctico, un sobrero y un arma larga descender de un vehículo y cometer el ataque. Video: Redes sociales

El ataque ocurrió cuatro días después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, negara públicamente que Rocha Moya fuera blanco de amenazas. “Es un exfuncionario y normalmente, al ser Sinaloa también un estado donde ha habido hechos violentos, pues lo que se considera es que tenga escolta”, dijo el funcionario federal el 4 de mayo.

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Esta no es la primera vez que la familia del gobernador aparecía en el centro de la violencia: en noviembre de 2024, una narcomanta colocada en Culiacán amenazó directamente a sus familiares. “Gobernador, si no cancela el palenque y deja de apoyar a esos Chaposetas aténgase a las consecuencias, segunda llamada, su familia pagará el precio”, decía el mensaje, supuestamente atribuido a la facción de La Mayiza.

De acuerdo con la información, Rocha Moya adquirió esa vivienda en 1984 por 2,500,000 pesos. Era la época en que el entonces joven político era líder sindical de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y comenzaba a construir su familia junto a su esposa, Socorro Ruiz Carrasco, fallecida en 2016.

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Rubén Rocha Moya y su esposa Socorro Ruiz Carrasco. (Instagram)

En esa misma casa vivió también, de joven, Enrique Inzunza Cázarez, hoy senador por Sinaloa y uno de los nueve funcionarios acusados junto a Rocha Moya por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Nació a un lado de mi casa y de joven vivió con nosotros”, dijo Rocha Moya en 2021, al presentar su gabinete como gobernador electo.

De Badiraguato a la gubernatura: los orígenes de la familia Rocha Moya

Rubén Rocha Moya nació el 15 de junio de 1949 en Batequitas, una comunidad rural del municipio de Badiraguato, Sinaloa, el mismo municipio donde nació Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

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Sus padres fueron Ricardo Rocha Cázares y Ramona Moya Angulo. Creció junto a cinco hermanos: Socorro, Antonio, Pablo, Miguel y Martha Elena. La familia vivió procesos de migración entre ranchos y comunidades donde no había electricidad, sembrando maíz y ajonjolí y cuidando ganado.

Foto: Gobierno de Sinaloa.

Rocha Moya inició su carrera como maestro a los 19 años en Ciudad Obregón, Sonora. Regresó a Sinaloa, donde dio clases de física y matemáticas en la preparatoria de Guamúchil y llegó a ser su director a los 23 años. Fue secretario general de la UAS entre 1989 y 1992, y rector de la misma institución de 1993 a 1997. Tiene una licenciatura en educación media, una maestría en ciencias de la educación, un doctorado en ciencias sociales y una segunda licenciatura en derecho por la UNAM, obtenida en 2020. Es también escritor con más de una docena de libros publicados, entre ellos El disimulo, así nació el narco, de 2014.

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Dos de sus hermanos fallecieron en años recientes. Socorro Rocha Moya murió en 2023. Antonio Rocha Moya falleció el 11 de enero de 2026, semanas antes de que estallara la crisis política que rodea al gobernador.

El 23 de diciembre de 1973, cuando iniciaba su carrera magisterial, Rocha Moya contrajo matrimonio con Socorro Ruiz Carrasco. La pareja tuvo cuatro hijos: Eneyda, Rubén, Ricardo y José Jesús Rocha Ruiz. Su esposa falleció en 2016.

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Rubén Rocha Moya junto a sus hijos. (Instagram)

Los hijos del gobernador: perfiles y señalamientos

Eneyda Rocha Ruiz es la hija más visible públicamente. Licenciada en informática por la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuenta con una maestría en ingeniería económica y financiera y un doctorado en ciencias administrativas por la Universidad de Occidente. Fue profesora investigadora de la UAS y actualmente es la encargada del Sistema Nacional DIF de Sinaloa.

Ricardo Rocha Ruiz fue despedido de la UAS en julio de 2024 por conflictos con la ley orgánica, según informó el propio gobernador en ese momento. De los otros dos hijos varones, Rubén y José Jesús, se sabe poco: mantienen un perfil bajo en redes sociales y medios de comunicación.

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Este fin de semana surgieron señalamientos adicionales sobre los hijos del gobernador. Según un reportaje difundido por el periodista Jorge García Orozco en su cuenta de X, Rubén, José y Ricardo Rocha Ruiz habrían viajado en aeronaves privadas de la empresa Across junto al exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, uno de los diez funcionarios acusados por Estados Unidos.

Un reportaje difundido en redes sociales expone presuntas contrataciones de aeronaves de una empresa privada, con costos elevados, por parte de allegados del titular del Ejecutivo estatal y un alto funcionario financiero. (Mejorada con IA)

Cada vuelo habría tenido un costo superior a los 500,000 pesos, según los mismos señalamientos, que no precisaron fechas ni destinos. Ni el gobierno de Sinaloa ni los funcionarios mencionados han emitido respuesta pública a estas acusaciones.

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Rocha Moya ha rechazado las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos mediante un comunicado en X en el que declaró que el señalamiento no era solo un ataque contra su persona sino contra la “4T” y la soberanía nacional, y aseguró que su gobierno “seguirá con normalidad”.

El 2 de mayo de 2026 solicitó una licencia temporal de 30 días como gobernador, que fue aprobada. En su lugar asumió como gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa, la misma mujer a quien Rocha Moya llamó “meserita de una lonchería de Dimas” en un evento público en abril de 2025.