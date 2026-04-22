México

Otorgan amparo a médico investigado por muertes vinculadas con sueros vitaminados en Sonora

Además, la FGJES informó avances en las investigaciones vinculadas a Maximiano “N” y reportaron el aseguramiento de bienes vinculados con él

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La Fiscalía de Sonora investiga a Jesús Maximiano “N” por la muerte de ocho pacientes vinculados a suero vitaminado. (Anayeli Tapia/Infobae)
La Fiscalía de Sonora investiga a Jesús Maximiano “N” por la muerte de ocho pacientes vinculados a suero vitaminado. (Anayeli Tapia/Infobae)

Maximiano “N”, médico señalado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) como probable responsable de al menos 8 muertes vinculadas con la aplicación de sueros vitaminados en Hermosillo, obtuvo un amparo que frena temporalmente su detención y presentación ante el juzgado local por presunto homicidio, cometido por mala praxis médica.

Según los reportes oficiales, el Juez Décimo de Distrito en Sonora, Ramón Sotelo Rincón, otorgó la medida cautelar y fijó la audiencia incidental para este próximo viernes 24 de abril.

Las investigaciones por parte de las autoridades sigue su curso mientras se define si Maximiano “N” podrá ser presentado ante la autoridad del fuero común.

La notificación oficial del amparo llegó el 9 de abril a fiscalía estatal, según el reporte emitido este 22 de abril.

Embargo precautorio y aseguramiento de bienes

Como parte de la investigación, la FGJES obtuvo autorización judicial para el embargo precautorio de 16 vehículos y 7 propiedades propiedad de Maximiano “N”.

Asimismo, la fiscalía gestionó ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el levantamiento del secreto bancario y la inmovilización de cuentas, con el objetivo de garantizar la reparación integral del daño causado a las víctimas.

Las muestras de medicamentos y soluciones intravenosas aseguradas el pasado 1 de abril fueron enviadas a la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), laboratorio nacional de referencia de la COFEPRIS, y al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.

La muerte de cuatro personas relacionadas a sueros vitaminados sigue bajo investigación. (Crédito: FGJES)
La muerte de cuatro personas relacionadas a sueros vitaminados sigue bajo investigación. (Crédito: FGJES)

Los análisis especializados están en curso desde el pasado el 2 de abril, la fiscalía espera los resultados en el corto plazo.

Verificaciones y suspensiones en establecimientos

Adicionalmente, la FGJES reportó que, en coordinación con COFEPRIS y la Secretaría de Salud de Sonora, se verificaron 24 establecimientos con características similares a los involucrados en la investigación.

Así es la clínica actualmente para los sueros vitaminados (Captura de pantalla Google Maps)
Así es la clínica actualmente para los sueros vitaminados (Captura de pantalla Google Maps)

Aunque no se encontraron vínculos con los hechos, se determinaron seis suspensiones como medida preventiva.

La fiscalía reiteró que las acciones legales continúan y que busca llevar el caso ante los tribunales, con el respaldo de autoridades federales, para garantizar justicia a las personas afectadas.

Esto se sabe sobre Maximiano Verduzco Soto

De acuerdo con reportes previos de este medio, Maximiano Verduzco Soto es un médico general de 65 años originario de Hermosillo, Sonora.

Cuenta con título de médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara y cédula profesional vigente.

A lo largo de más de dos décadas ha ejercido como médico general y posteriormente se enfocó en medicina estética, biológica y procedimientos como liposucción, hilos tensores y homotoxicología.

Los sueros vitaminados habrían causado que un paciente se quedara dormido, por lo que no regresó a la clínica
Una botella grande con líquido amarillo, posiblemente un suero vitaminado, en el interior de una clínica de Hermosillo, donde se investigan muertes relacionadas con estos tratamientos. (Facebook/julioc.gaxiola)

Su clínica particular de terapias intravenosas y medicina estética operaba en Hermosillo desde 2004.

Aunque se promocionaba como homeopática, la Secretaría de Salud indicó que no tenía especialidad en homeopatía.

El establecimiento ofrecía sueros vitaminados, cirugías estéticas menores, terapias alternativas y procedimientos de bienestar, tanto en la clínica como a domicilio.

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