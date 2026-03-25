México

Periodistas en Querétaro condenan expresiones misóginas y exigen respeto en medios locales

La protesta ocurrió por parte de comunicadoras locales por comentarios atribuidos a Mario León Leyva, identificado como director del Diario de Querétaro

Guardar
Periodistas en Querétaro condenan expresiones
Periodistas en Querétaro condenan expresiones misóginas y exigen respeto en medios locales. Foto: Redes Sociales.

Mujeres periodistas en Querétaro manifestaron su rechazo ante expresiones consideradas misóginas atribuidas a Mario León Leyva, identificado como director del Diario de Querétaro, lo que provocó una fuerte reacción en el gremio periodístico.

Según información de medios de comunicación locales, el señalamiento surgió tras declaraciones en las que el directivo habría minimizado la relevancia de las mujeres, generando indignación y posicionamientos públicos.

Mario León declaró: “las mujeres no importan” durante un programa de opinión, en respuesta a las quejas de periodistas mujeres por ser excluidas de una reunión con la Secretaría de la Defensa Nacional, donde solo participaron hombres.

El nombre de Mario León Leyva figura en el directorio oficial del medio como director, situándolo en el centro de la controversia.

El nombre de Mario León
El nombre de Mario León Leyva figura en el directorio oficial del medio como director, situándolo en el centro de la controversia. Foto: Redes sociales.

En redes sociales, a través de videos en Facebook e Instagram, comunicadoras, colectivas y representantes del gremio expresaron su rechazo, subrayando que estas expresiones refuerzan estereotipos de género y normalizan la violencia simbólica hacia las mujeres en el ámbito mediático.

Las periodistas denunciaron que no se trata de un caso aislado, sino de una problemática estructural en la industria, caracterizada por discriminación, exclusión y desigualdad en la toma de decisiones.

El futbolista fue acusado de machismo Ig/chicha14_

Mujeres periodistas de Querétaro piden disculpa pública

En sus pronunciamientos, exigieron una disculpa pública del directivo, la implementación de protocolos con perspectiva de género, condiciones laborales equitativas para mujeres periodistas y el cese de discursos que vulneren su dignidad.

Además, llamaron a empresas periodísticas, organismos de derechos humanos y autoridades estatales a intervenir para asegurar entornos libres de violencia en el periodismo.

Mujeres Periodistas llamaron a empresas
Mujeres Periodistas llamaron a empresas periodísticas, organismos de derechos humanos y autoridades estatales a intervenir para asegurar entornos libres de violencia en el periodismo. Crédito: Cuartoscuro.

El caso reabrió el debate sobre la responsabilidad social de los medios y el rol que cumplen en la construcción de narrativas incluyentes o discriminatorias.

Finalmente, las periodistas reafirmaron que continuarán visibilizando estas conductas y trabajando por un entorno mediático más justo, donde la igualdad sustantiva sea la norma.

“No fue mi intención ofender a nadie”, declara Mario León Leyva

Mario León Leyva emitió un comunicado oficial en sus redes sociales oficiales donde declaró que no fue su intención ofender a nadie tras sus declaraciones.

En respuesta a los señalamientos por sus opiniones en Blanco & Negro, Mario León Leyva aclaró su postura mediante un comunicado. Destacó los siguientes puntos en el comunicado compartido en sus redes sociales:

  • No tuvo intención de ofender a nadie y no mencionó nombres específicos.
  • El comentario surgió ante el reclamo por una invitación a una comida, ajena a los participantes de Blanco & Negro.
  • Reconoció que pudo haber sido una descortesía y ofreció una disculpa por la franqueza de sus palabras, asegurando que no existió sesgo de género.
  • Destacó que en su vida profesional ha trabajado durante 33 años con jefas y mayoría de colegas mujeres, de quienes ha aprendido sobre periodismo.
Comunicado oficial compartido en redes
Comunicado oficial compartido en redes sociales oficiales Mario León Leyva. Foto: X/@MarioLeonLeyva.

Temas Relacionados

MujeresQuerétaroPeriodistasMisoginiamexico-noticias

Más Noticias

Secuestran al empresario gasolinero Arnulfo Aguilar Salazar en Culiacán

El secuestro ocurrió cerca de La Lomita y la preparatoria Salvador Allende, lo que provocó un intenso operativo de seguridad

Secuestran al empresario gasolinero Arnulfo

Chiles rellenos de vegetales: una opción ligera para la Cuaresma

Si buscas una opción colorida, saludable y deliciosa, estos pimientos rellenos de verduras asadas sorprenderán en cualquier reunión familiar o festiva

Chiles rellenos de vegetales: una

“El clásico es contra Chivas”: Scarlett Camberos enciende la previa al partido frente a Tigres

Las palabras de la capitana azulcrema calentaron el duelo de la Jornada 14, donde ambos equipos llegan empatados en puntos y en el acecho del subliderato

“El clásico es contra Chivas”:

Plazas y parques: dónde estacionarte cerca del Estadio Ciudad de México en su reapertura

En la reapertura del Estadio Ciudad de México, los asistentes deberán dejar sus autos en plazas comerciales y parques remotos, utilizando servicios de traslado y transporte público especial, según ordenaron las autoridades capitalinas

Plazas y parques: dónde estacionarte

Qué es INCELS IS, comunidad a la que pertenecería el estudiante que disparó en preparatoria de Michoacán

El menor de edad realizó publicaciones en Instagram antes de acudir con un arma larga al plantel

Qué es INCELS IS, comunidad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Secuestran al empresario gasolinero Arnulfo

Secuestran al empresario gasolinero Arnulfo Aguilar Salazar en Culiacán

Sentencian a “El Chaval” del CJNG por homicidio en Edomex

“Solamente me resta abrazar un puño de huesos”: así fue como Ceci Flores halló los restos de su hijo

Vinculan a proceso a “El Custodio” por extorsión: estaría ligado al CJNG y la Familia Michoacana

Condenan en EEUU a miembro del Cártel de Sinaloa que frenó la distribución de drogas por un viaje de Ovidio Guzmán

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Ventura, ex Parchís y

Yolanda Ventura, ex Parchís y esposa de Odiseo Bichir, lamenta incidente de José Ángel Bichir: “Golpe para la familia”

“Estamos en la búsqueda de la felicidad”: Lupita Villalobos aviva rumores de divorcio con controversial declaración

Gael García Bernal es nombrado por la UNESCO como Embajador de la Buena Voluntad

Latin Lover revela cuánto le pagaban en Solo para Mujeres y lanza crítica a Sergio Mayer

Maribel Guardia se hará este tatuaje en honor a su hijo Julián a tres años de su muerte: “En el pecho”

DEPORTES

Plazas y parques: dónde estacionarte

Plazas y parques: dónde estacionarte cerca del Estadio Ciudad de México en su reapertura

Aquivaldo Mosquera, ex jugador del América, revela por qué fue citado en la Fiscalía

Take Kubo, la estrella de Japón que no viajó para la Fecha FIFA: ¿llegará al Mundial?

Reportan que a Iván Alonso, directivo de Cruz Azul, le negaron el ingreso a EEUU para partido amistoso

Así será el operativo de seguridad que se desplegará en el Estadio Ciudad de México para el México vs Portugal