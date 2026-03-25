Periodistas en Querétaro condenan expresiones misóginas y exigen respeto en medios locales. Foto: Redes Sociales.

Mujeres periodistas en Querétaro manifestaron su rechazo ante expresiones consideradas misóginas atribuidas a Mario León Leyva, identificado como director del Diario de Querétaro, lo que provocó una fuerte reacción en el gremio periodístico.

Según información de medios de comunicación locales, el señalamiento surgió tras declaraciones en las que el directivo habría minimizado la relevancia de las mujeres, generando indignación y posicionamientos públicos.

Mario León declaró: “las mujeres no importan” durante un programa de opinión, en respuesta a las quejas de periodistas mujeres por ser excluidas de una reunión con la Secretaría de la Defensa Nacional, donde solo participaron hombres.

El nombre de Mario León Leyva figura en el directorio oficial del medio como director, situándolo en el centro de la controversia.

El nombre de Mario León Leyva figura en el directorio oficial del medio como director, situándolo en el centro de la controversia. Foto: Redes sociales.

En redes sociales, a través de videos en Facebook e Instagram, comunicadoras, colectivas y representantes del gremio expresaron su rechazo, subrayando que estas expresiones refuerzan estereotipos de género y normalizan la violencia simbólica hacia las mujeres en el ámbito mediático.

Las periodistas denunciaron que no se trata de un caso aislado, sino de una problemática estructural en la industria, caracterizada por discriminación, exclusión y desigualdad en la toma de decisiones.

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Mujeres periodistas de Querétaro piden disculpa pública

En sus pronunciamientos, exigieron una disculpa pública del directivo, la implementación de protocolos con perspectiva de género, condiciones laborales equitativas para mujeres periodistas y el cese de discursos que vulneren su dignidad.

Además, llamaron a empresas periodísticas, organismos de derechos humanos y autoridades estatales a intervenir para asegurar entornos libres de violencia en el periodismo.

Mujeres Periodistas llamaron a empresas periodísticas, organismos de derechos humanos y autoridades estatales a intervenir para asegurar entornos libres de violencia en el periodismo. Crédito: Cuartoscuro.

El caso reabrió el debate sobre la responsabilidad social de los medios y el rol que cumplen en la construcción de narrativas incluyentes o discriminatorias.

Finalmente, las periodistas reafirmaron que continuarán visibilizando estas conductas y trabajando por un entorno mediático más justo, donde la igualdad sustantiva sea la norma.

“No fue mi intención ofender a nadie”, declara Mario León Leyva

Mario León Leyva emitió un comunicado oficial en sus redes sociales oficiales donde declaró que no fue su intención ofender a nadie tras sus declaraciones.

En respuesta a los señalamientos por sus opiniones en Blanco & Negro, Mario León Leyva aclaró su postura mediante un comunicado. Destacó los siguientes puntos en el comunicado compartido en sus redes sociales:

No tuvo intención de ofender a nadie y no mencionó nombres específicos.

El comentario surgió ante el reclamo por una invitación a una comida, ajena a los participantes de Blanco & Negro.

Reconoció que pudo haber sido una descortesía y ofreció una disculpa por la franqueza de sus palabras, asegurando que no existió sesgo de género .

Destacó que en su vida profesional ha trabajado durante 33 años con jefas y mayoría de colegas mujeres, de quienes ha aprendido sobre periodismo.

Comunicado oficial compartido en redes sociales oficiales Mario León Leyva. Foto: X/@MarioLeonLeyva.