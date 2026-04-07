México

Karla Díaz anuncia boda religiosa con Daniel Dayz: “Por fin me voy a casar por la iglesia después de cinco años”

La conductora compartió un momento íntimo que sorprendió a sus seguidores y adelantó detalles de esta nueva etapa

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boda Karla Diaz (Foto: Instagram)
Karla Díaz anuncia su boda religiosa con Dani Days tras cinco años de matrimonio civil y emociona a sus seguidores. - (Foto: Instagram)

La cantante y conductora Karla Díaz sorprendió a sus seguidores al revelar que celebrará su boda por la iglesia junto a su esposo Daniel Dayz, luego de cinco años de matrimonio civil.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde compartió su emoción por este paso que, según explicó, representa un momento especial en su relación. La noticia rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

Aunque ya estaban casados legalmente, la también influencer dejó claro que este nuevo enlace tiene un significado distinto, marcado por la ilusión de una ceremonia más tradicional.

Una sorpresa que cambió todo

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La decisión de Karla Díaz y Dani Days de casarse por la iglesia destaca como un nuevo capítulo en su historia de amor. - (Foto: Instagram @karladiazof)

Karla Díaz relató que no esperaba la propuesta religiosa, ya que todo ocurrió durante una salida cotidiana. Según contó, asistieron al cine sin imaginar lo que estaba por suceder.

“Fuimos un día casual al cine… y de pronto… llegó el momento de la gran pregunta”, explicó, dejando ver que la sorpresa fue completamente inesperada.

La conductora describió la experiencia como un instante único. “No les puedo explicar lo que estaba pasando por mi cabeza… fue un momento supermágico”, expresó, evidenciando la emoción que vivió.

La ilusión de una boda soñada

boda Karla Diaz (Foto: Instagram)
La presentadora relató que la inesperada propuesta religiosa de Dani Days ocurrió durante una salida común al cine. - (Foto: Instagram)

Tras la propuesta, Karla no ocultó su entusiasmo por organizar la ceremonia religiosa. En su mensaje, adelantó que busca vivir esta etapa con todos los elementos que siempre imaginó.

“Por fin me voy a casar por la iglesia después de cinco años… ¡no lo puedo creer!”, compartió, resaltando la importancia de este momento en su vida personal.

Además, mencionó que planea documentar el proceso rumbo al enlace, incluyendo detalles del vestido, la celebración y cada paso previo a la boda, lo que ha generado expectativa entre su audiencia.

Un nuevo capítulo en su historia

(IG: @karladiazof)
La cantante planea documentar todos los detalles de su boda religiosa, generando gran expectativa en sus redes sociales. - (IG: @karladiazof)

Este anuncio marca una nueva etapa para la pareja, que ya había consolidado su relación a través del matrimonio civil. Ahora, buscan celebrar su unión desde otra perspectiva.

La decisión refleja un deseo de reafirmar su compromiso, pero también de compartir con sus seguidores un proceso significativo en su vida.

Con entusiasmo y cercanía, Karla Díaz dejó abierta la puerta para mostrar cada avance, convirtiendo este camino hacia el altar en un evento que promete mantenerse en el centro de la conversación digital.

Fin a los rumores de divorcio

Karla Díaz rompe el silencio sobre su presunto divorcio de Daniel Dayz por no lograr embarazarse (RS)
Karla Díaz rompe el silencio sobre su presunto divorcio de Daniel Dayz por no lograr embarazarse (RS)

La ola de rumores sobre un presunto divorcio entre Karla Díaz y Daniel Dayz, atribuidos a supuestas dificultades para concebir, provocó que la pareja diera una entrevista exclusiva a Ventaneando donde desmintieron cualquier crisis matrimonial. Frente a las cámaras, ambos afirmaron: “Estamos muy felices construyendo nuestra familia”, y rechazaron de manera directa las versiones sobre una separación.

Durante la conversación, Karla Díaz y Daniel Dayz recalcaron que su relación se mantiene sólida, pidieron a sus seguidores no dejarse influenciar por noticias sin fundamento y subrayaron que no existe presión externa respecto a sus planes familiares. Invitaron al público a consultar siempre fuentes directas y oficiales para evitar la desinformación.

La pareja, reconocida en el entretenimiento mexicano y activa en redes sociales, cerró su intervención agradeciendo el apoyo recibido y reiterando su compromiso con la transparencia respecto a su vida personal.

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