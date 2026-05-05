Ola de calor en CDMX mayo 2026: cuánto durará y cómo influye el fenómeno de El Niño

Ola de calor en CDMX mayo 2026: cuánto tiempo durará y qué temperaturas máximas se esperan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas semanas, los habitantes de la Ciudad de México han convivido con temperaturas inusualmente elevadas, resultado de una ola de calor que se extendió hasta el 30 de abril.

Esta situación llevó a la activación de alertas preventivas y a la adopción de medidas para mitigar los efectos de las altas temperaturas en la vida cotidiana.

PUBLICIDAD

Ahora, la capital se prepara ante el anuncio oficial de una nueva ola de calor que impactará durante la primera semana de mayo.

El fenómeno, confirmado por autoridades, genera inquietud entre la población y refuerza la importancia de mantener la atención en las recomendaciones de protección y autocuidado.

PUBLICIDAD

Duración de la ola de calor y temperaturas máximas previstas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil anunció que la capital mexicana será afectada por una nueva ola de calor entre el martes 5 y el viernes 8 de mayo.

Durante este periodo, se anticipan temperaturas máximas diarias de entre 29 y 32 ℃ en la mayoría de las alcaldías. Las condiciones estarán marcadas por cielos parcialmente nublados, un elevado índice de radiación ultravioleta y la presencia de lluvias aisladas durante las tardes.

PUBLICIDAD

El hecho representa una continuación del patrón climático observado en abril, cuando ya se había emitido una alerta amarilla en varias demarcaciones debido al incremento de las temperaturas.

La combinación de calor, radiación y humedad constituye un riesgo potencial para la salud pública y el bienestar de quienes residen en la capital.

PUBLICIDAD

Se prevén temperaturas de 29 a 32 grados en la mayoría de las alcaldías de CDMX durante la ola de calor del 5 al 8 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones oficiales ante la ola de calor

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha difundido una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados a la ola de calor en la capital.

Entre las principales medidas, destacan:

PUBLICIDAD

Evitar la exposición prolongada al sol.

Permanecer en lugares frescos y ventilados.

Aplicar bloqueador solar de forma regular.

Consumir líquidos con frecuencia.

Vestir prendas ligeras y de colores claros.

Utilizar sombrero, gorra o sombrilla.

Proteger los ojos con gafas de sol.

No consumir alimentos en la vía pública, debido al riesgo de descomposición acelerada y posibles infecciones gastrointestinales.

Además, la protección de los grupos más vulnerables ha sido subrayada como prioridad. Se solicita a la población estar atenta a señales de deshidratación o golpe de calor en bebés, niñas, niños, personas mayores y mascotas, procurando que permanezcan en ambientes frescos y con acceso a agua limpia.

El fenómeno de El Niño y su impacto en las olas de calor

El comportamiento inusual de las temperaturas en la Ciudad de México se relaciona, según expertos, con la presencia de un ciclo intenso de el fenómeno de El Niño.

PUBLICIDAD

Esta alteración modifica los patrones normales de circulación atmosférica y oceánica en el Pacífico, afectando de manera directa el clima en diversas regiones, incluida la capital.

Durante los episodios de El Niño, el calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico oriental ocurre por la disminución de la fuerza de los vientos alisios.

PUBLICIDAD

Esta situación provoca el ascenso de aire cálido, altera el trayecto de las corrientes atmosféricas y favorece el incremento de las temperaturas en amplias zonas del continente.

Especialistas advierten que las variantes más intensas de este fenómeno climático pueden aumentar tanto la frecuencia como la severidad de olas de calor, sequías y otros eventos extremos.

PUBLICIDAD

La actual situación en la Ciudad de México es resultado parcial de estos cambios globales, que también generan lluvias irregulares y fluctuaciones en los niveles de radiación solar.

La influencia de El Niño no solo se refleja en el aumento del calor, sino también en la presencia de lluvias dispersas, tormentas eléctricas y variaciones en la duración e intensidad de los episodios cálidos.

Estas condiciones exigen que autoridades y población permanezcan alertas y preparadas para enfrentar escenarios meteorológicos diversos en los próximos días.

Expertos vinculan las temperaturas atípicas en CDMX con la presencia de El Niño, fenómeno que altera la circulación atmosférica y el clima en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos persistentes y perspectivas futuras

Aunque la presencia de nubes y precipitaciones puede generar una sensación de alivio, no disminuye los riesgos asociados a la exposición prolongada al sol y al calor extremo.

El fenómeno de El Niño y el calentamiento global actúan como factores que intensifican estos eventos, y las previsiones apuntan a que podrían repetirse en los próximos años.

En este contexto, la adaptación y la conciencia colectiva serán esenciales para mitigar impactos y proteger a la población.