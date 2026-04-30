México

Presunta carta de Erika “N” sale a la luz tras su detención en Venezuela por el asesinato de Carolina Flores

Erika “N”, suegra de la modelo y principal sospechosa de su homicidio, fue arrestada el 29 de abril en un departamento en Caracas

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Primer plano de una fotografía de una mujer con barra negra en los ojos junto a una ficha de huellas dactilares sobre papel viejo y manchado
Una infografía sobre violencia muestra una fotografía de una mujer con los ojos censurados y una ficha de huellas dactilares, simbolizando la investigación y la identificación de delitos. (Infobae México / Manu Cisneros)

La investigación en curso del asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez registró novedades dos semanas después de los hechos violentos ocurridos en Polanco, Ciudad de México.

Erika “N”, suegra de la modelo y principal sospechosa de su homicidio, fue arrestada el 29 de abril en un departamento en La Cigarra, una zona del municipio El Hatillo, en Caracas, Venezuela.

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La detención la realizaron elementos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) tras la solicitud de cooperación internacional que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Nueva evidencia: suegra sigue y asesina a Carolina Flores dentro de su departamento. (Redes sociales)

Dan a conocer presunta carta escrita por Erika “N”

El caso atrajo la atención de la prensa local e internacional. Federico Alvez, analista político venezolano que radica en EEUU, compartió información en torno a reportes de una supuesta carta escrita por Erika “N” un día después del asesinato de Carolina Flores.

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Alvez hizo referencia a un video de la creadora de contenido La Parcerita Postin. La colombiana, un referente en información viral en ese país, dio a conocer detalles de una nota supuestamente escrita por Erika “N” en una aplicación móvil, a la cual tuvo acceso el CPNB.

En un video difundido en TikTok, Jostin Montilla —nombre real de la creadora digital—, subraya que reescribió el texto para no mostrar imágenes del documento original para evitar posibles problemas con las autoridades.

“Quiero aclarar que esta carta que ella dejó se la encontraron en su teléfono, en las notas. Sin embargo, yo hice una versión con inteligencia artificial para no exponer estas conversaciones, debido a que es un tema bastante delicado y que me puedo meter en problemas”.

De acuerdo con sus fuentes, la carta fue escrita el 16 de abril, un día después del asesinato de su nuera, y denotaba un estado emocional alterado.

Información en desarrollo **

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