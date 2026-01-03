El amor no es para siempre: los reveladores datos sobre los divorcios en México

En 2024 se divorciaron en México más de 160 mil parejas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la frase de “y fueron felices para siempre” se ha repetido incesantemente en cuentos de hadas y películas, la realidad sobre los divorcios en México revela destacada información.

En un reporte de 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) algunos datos podrían causar sorpresa.

Por ejemplo, que parejas con más de dos décadas de convivencia son las que más se divorcian en el país, ya que la creencia general sería que llegarían a la vejez juntos dado a la extensión de su matrimonio.

El fenómeno, llamado en algunos países como “divorcio gris” es creciente y en Estados Unidos el porcentaje de separaciones en personas de más de 50 años se ha duplicado desde 1990.

Por qué la gente se divorcia en México

En 2024, México reportó 161 mil 932 divorcios, una cifra que representa una tasa nacional de 1.79 divorcios por cada mil habitantes mayores de 18 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En México, parejas con más de 20 años de matrimonio son las que más se divorcian Imagen ilustrativa Infobae

Este fenómeno social impacta a diferentes grupos de edad y regiones del país, con causas y patrones que reflejan cambios en las dinámicas familiares mexicanas, según informó el INEGI en su más reciente boletín.

La principal causa de disolución matrimonial es el divorcio incausado, que consiste en la posibilidad de terminar el vínculo legal sin necesidad de justificar un motivo.

Esta modalidad representó el 67.2% de los casos registrados en el periodo analizado. Otras razones importantes incluyen el mutuo consentimiento, que abarcó el 31.3% de los procedimientos, y la separación de hogar conyugal por más de un año, con el 0.8%.

Parejas de larga duración, las que más se divorcian en México

El reporte detalla que, en la actualidad, la mayoría de los divorcios llega tras largas relaciones, ya que el 33.8% de las parejas llevaban más de 21 años casadas antes de iniciar el proceso legal.

El análisis demográfico de los divorcios señala que la edad promedio de las mujeres al momento de divorciarse es de 41.1 años, mientras que en los hombres es de 43.6 años.

Además, el 19.4% de los divorcios correspondió a matrimonios con entre uno y cinco años de duración, mientras que el 17.9% ocurrió en parejas unidas entre diez y quince años.

La presencia de hijos en el matrimonio también es un factor relevante. El INEGI informa que el 55.1% de los matrimonios que concluyeron legalmente no tenía hijos, mientras que el 22.5% tenía un hijo y el 16.2% dos hijos. Solo el 5.5% de los divorcios involucró a familias con más de dos hijos.

Campeche es el estado con más divorcios en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el análisis territorial, Campeche registró la tasa más alta de divorcios en el país, con 4.89 por cada mil habitantes de 18 años o más, seguido de Nuevo León (3.52), Tamaulipas (3.32), Sinaloa (3.21) y Aguascalientes (3.12). Las tasas más bajas se observaron en Veracruz (0.91), Chiapas (1.16) y el Estado de México (1.21).

El informe del INEGI también documentó la incidencia de divorcios en parejas del mismo sexo, con 683 registros: 439 entre mujeres y 244 entre hombres.

Datos clave sobre divorcios en México, según INEGI:

En 2024, 161 mil 932 divorcios y una tasa nacional de 1.79 por cada mil habitantes de 18 años o más.

Divorcio incausado : 67.2% de los casos.

Mutuo consentimiento : 31.3%.

Edad promedio al divorciarse : mujeres 41.1 años, hombres 43.6 años.

Duración del matrimonio : 33.8% de los divorcios tras 21 años o más de unión.

Presencia de hijos : 55.1% de los matrimonios divorciados no tenía hijos.

Tasas más altas de divorcio : Campeche, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa y Aguascalientes.

Divorcios entre parejas del mismo sexo: 683 casos.

Cada vez crece más la tendencia del "divorcio gris" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué se divorcian parejas que llevan décadas juntas

Según información recopilada por The New York Times, en Estados Unidos ciertos factores han impulsado las separaciones entre parejas con décadas de convivencia. Algunos de estos factores son:

El acceso de las mujeres al mercado laboral y su independencia económica facilita la decisión de separarse tras largos matrimonios.

Muchas parejas deciden divorciarse después de que los hijos se independizan y las obligaciones familiares disminuyen.

La expectativa de vida prolongada lleva a las personas a buscar mayor satisfacción personal y nuevos proyectos en la madurez.

El desgaste emocional y la pérdida de intereses en común son factores frecuentes en las separaciones tras más de 20 años de matrimonio.

El divorcio gris afecta tanto a matrimonios heterosexuales como a parejas del mismo sexo.

Los hijos adultos suelen mostrar comprensión y apoyo hacia la decisión de los padres de priorizar su bienestar personal.

La reducción del estigma social y la flexibilidad legal también influyen en el incremento de divorcios en este segmento poblacional.