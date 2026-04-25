Clausuran predio en Campeche, cerca de la reserva de Calakmul, por tala ilegal y quema de vegetación

Se detectó la remoción de selva así como el uso de fuego, en un sitio próximo a la Reserva de la Biosfera de Calakmul. (Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura total temporal de un predio en el ejido Xmabén, municipio de Hopelchén, Campeche, tras detectar la realización de actividades de cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin la autorización correspondiente.

Esta medida se tomó luego de constatar la remoción de vegetación de selva y la presencia de incendios forestales en una superficie total de 54.2 hectáreas.

Durante los días 17 y 18 de abril, personal de la Profepa, acompañado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, realizó una inspección en materia forestal. Mediante recorridos en campo y apoyados con tecnología de dron, se identificaron seis polígonos donde se efectuaron actividades irregulares de desmonte.

Impacto ambiental y afectaciones al ecosistema

En el lugar se observaron árboles derribados, raíces expuestas y evidencia de fuego activo utilizado para la quema de vegetación. Estas acciones provocaron la pérdida significativa de cobertura vegetal, así como la degradación del suelo, lo que representa un daño directo al equilibrio ecológico del ecosistema de selva.

La ausencia de permiso emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales constituyó un incumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

El predio clausurado se localiza en una zona de alto valor ambiental dentro de la Región Maya de la Montaña, en las cercanías de la Reserva de la Biosfera de Calakmul. Esta área forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano, considerado fundamental para la conservación de la biodiversidad y la conectividad ecológica en el sureste mexicano.

Imagen ilustrativa. REUTERS/Kacper Pempel/

Medidas de seguridad y procedimiento legal

Como medida de seguridad, la Pofepa determinó la clausura total temporal del predio ubicado con el objetivo de detener de manera inmediata todas las actividades irregulares que estaban desarrollándose en el sitio. Esta acción busca frenar la remoción de vegetación y el uso de fuego para la quema de selva, evitando que continúe la degradación del ecosistema y que se amplíen los daños ambientales.

La colocación de los sellos oficiales de clausura impide el ingreso y las labores en el área, garantizando que no se perpetúen las prácticas que dieron origen a la intervención de la autoridad. Además, la Profepa inició un procedimiento administrativo en el que se evaluarán las sanciones que correspondan, conforme a lo que establece la legislación ambiental vigente en el país.

Este caso subraya la importancia de fortalecer la vigilancia ambiental y la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger los recursos naturales, en especial cuando se trata de áreas que forman parte de corredores biológicos estratégicos para la conservación de la biodiversidad.