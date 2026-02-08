México

Plaga de ratas en la CDMX: cuáles son los riesgos a la salud que implica

Ciudadanos han compartido imágenes en redes en donde estos roedores se desplazan por Paseo de la Reforma

Guardar
Varios roedores aprovechan los residuos
Varios roedores aprovechan los residuos en la escena urbana para proliferarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de ratas en Paseo de la Reforma ha dejado de ser un rumor urbano para convertirse en un problema visible y documentado que genera preocupación entre vecinos, trabajadores y visitantes. En las últimas semanas, ciudadanos han reportado de manera constante la proliferación de roedores en el tramo que va de la Glorieta de la Diana Cazadora a la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, una de las zonas más transitadas y emblemáticas de la Ciudad de México.

La situación ha llamado la atención debido a que las ratas se desplazan a plena luz del día y muestran poca o nula reacción ante la presencia humana, un comportamiento inusual que especialistas asocian con un crecimiento descontrolado de la población de roedores.

A través de redes sociales, peatones han difundido videos y fotografías en los que se observa a los animales moverse libremente entre jardineras, camellones y áreas verdes, donde incluso han excavado madrigueras visibles, lo que confirma que ya se han establecido en la zona.

Estos animales pueden ser portadores
Estos animales pueden ser portadores de enfermedades que pueden transmitirse a los humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los factores que ha contribuido a esta problemática es la colocación de comederos improvisados para aves y ardillas. Aunque estas acciones buscan apoyar a la fauna urbana, vecinos y expertos advierten que los restos de comida también son aprovechados por las ratas, que han encontrado en estos puntos una fuente constante de alimento. Esta disponibilidad favorece su reproducción acelerada y dificulta cualquier intento de control de la plaga.

Más allá del impacto visual o la incomodidad que provoca su presencia, la proliferación de ratas en Paseo de la Reforma representa un riesgo sanitario considerable. Los roedores son portadores de diversas enfermedades que pueden transmitirse al ser humano, entre ellas la leptospirosis, la salmonelosis y el hantavirus. Estos padecimientos pueden propagarse a través del contacto directo con la orina, las heces o la saliva de los animales, así como mediante la contaminación de superficies, agua y alimentos.

El riesgo se incrementa debido a que Paseo de la Reforma concentra restaurantes, comercio ambulante, oficinas y una alta afluencia turística tanto nacional como internacional. La interacción constante de los roedores con áreas donde se manipulan alimentos o con espacios de recreación pública eleva la posibilidad de brotes sanitarios, además de afectar la percepción de seguridad e higiene en una de las avenidas más representativas de la capital.

Los animales han sido vistos
Los animales han sido vistos paseándose a luz del día entre los ciudadanos. Foto: (Redes sociales)

A esto se suma la acumulación de basura, la falta de mantenimiento en algunas áreas verdes y la presencia de residuos orgánicos en camellones y banquetas, condiciones que crean un entorno propicio para la supervivencia y expansión de las ratas.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre medidas específicas para atender la problemática, aunque se espera que próximamente el asunto sea tomado por las autoridades para ser atendido correctamente. Vecinos coinciden en que la atención oportuna es fundamental para evitar que la plaga continúe creciendo y se convierta en un problema mayor de salud pública.

La situación en Paseo de la Reforma pone en evidencia la necesidad de reforzar las políticas de saneamiento urbano y prevención sanitaria, antes de que los riesgos asociados a la presencia de roedores afecten de manera directa a la población y a la imagen de uno de los corredores más importantes de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

RatasPaseo de la ReformaCDMXMedio ambientemexico-noticias

Más Noticias

Charros hace historia y se corona campeón por primera vez en la Serie del Caribe 2026

El marcador final de 12-11 selló la victoria de los Charros en una final mexicana llena de dramatismo

Charros hace historia y se

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 8 de febrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Conductora choca contra patrullas del alcoholímetro en la alcaldía Cuauhtémoc

La mujer fue puesta a disposición de las autoridades del Ministerio Público

Conductora choca contra patrullas del

Lotería Nacional: dónde ver los números ganadores del Chispazo del 7 de febrero

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: dónde ver los

Se registra sismo en Matías Romero, Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo en Matías
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuerpos localizados en fosa clandestina

Cuerpos localizados en fosa clandestina de Sinaloa ya habrían sido identificados, asegura colectivo de búsqueda

Asesinaron a hermano de exalcaldesa de Mixtla de Altamirano en Veracruz

Captura a “La Patrona”, esposa de “El Monkey”, del Cártel de Caborca en Yucatán: operaban en Chetumal

Con el uso de drones: localizan y detienen a cinco personas por la venta de vehículos con reporte de robo en Edomex

Capturan a seis hombres con armas y falsos uniformes de la Fiscalía del Edomex en Huehuetoca

ENTRETENIMIENTO

Salma Hayek regresa a sus

Salma Hayek regresa a sus raíces y visita emblemático café en Veracruz

Adrián Pola cuenta todo sobre “Te amo, eres perfectx pero cambia!”

Kanye West pone tienda Pop Up en CDMX: fechas, lugar y precios oficiales

Angelique Boyer sería la protagonista del remake de “Muchacha italiana viene a casarse” producida por Rosy Ocampo

Fans mexicanos de Bad Bunny teorizan posible setlist para su Halftime show del Super Bowl LX

DEPORTES

Charros hace historia y se

Charros hace historia y se corona campeón por primera vez en la Serie del Caribe 2026

¿Por qué Japón no se quedará en Monterrey durante el Mundial 2026?

Cuánto tiempo estará fuera Carrasquilla: ¿afectará su convocatoria con Panamá?

Matheus Reis futbolista mexicano firma con Fluminense

JJ Macías reaparece con Pumas previo al duelo contra Atlas