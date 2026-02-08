Plaga de ratas en la CDMX: cuáles son los riesgos a la salud que implica

Varios roedores aprovechan los residuos en la escena urbana para proliferarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de ratas en Paseo de la Reforma ha dejado de ser un rumor urbano para convertirse en un problema visible y documentado que genera preocupación entre vecinos, trabajadores y visitantes. En las últimas semanas, ciudadanos han reportado de manera constante la proliferación de roedores en el tramo que va de la Glorieta de la Diana Cazadora a la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, una de las zonas más transitadas y emblemáticas de la Ciudad de México.

La situación ha llamado la atención debido a que las ratas se desplazan a plena luz del día y muestran poca o nula reacción ante la presencia humana, un comportamiento inusual que especialistas asocian con un crecimiento descontrolado de la población de roedores.

A través de redes sociales, peatones han difundido videos y fotografías en los que se observa a los animales moverse libremente entre jardineras, camellones y áreas verdes, donde incluso han excavado madrigueras visibles, lo que confirma que ya se han establecido en la zona.

Estos animales pueden ser portadores de enfermedades que pueden transmitirse a los humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los factores que ha contribuido a esta problemática es la colocación de comederos improvisados para aves y ardillas. Aunque estas acciones buscan apoyar a la fauna urbana, vecinos y expertos advierten que los restos de comida también son aprovechados por las ratas, que han encontrado en estos puntos una fuente constante de alimento. Esta disponibilidad favorece su reproducción acelerada y dificulta cualquier intento de control de la plaga.

Más allá del impacto visual o la incomodidad que provoca su presencia, la proliferación de ratas en Paseo de la Reforma representa un riesgo sanitario considerable. Los roedores son portadores de diversas enfermedades que pueden transmitirse al ser humano, entre ellas la leptospirosis, la salmonelosis y el hantavirus. Estos padecimientos pueden propagarse a través del contacto directo con la orina, las heces o la saliva de los animales, así como mediante la contaminación de superficies, agua y alimentos.

El riesgo se incrementa debido a que Paseo de la Reforma concentra restaurantes, comercio ambulante, oficinas y una alta afluencia turística tanto nacional como internacional. La interacción constante de los roedores con áreas donde se manipulan alimentos o con espacios de recreación pública eleva la posibilidad de brotes sanitarios, además de afectar la percepción de seguridad e higiene en una de las avenidas más representativas de la capital.

Los animales han sido vistos paseándose a luz del día entre los ciudadanos. Foto: (Redes sociales)

A esto se suma la acumulación de basura, la falta de mantenimiento en algunas áreas verdes y la presencia de residuos orgánicos en camellones y banquetas, condiciones que crean un entorno propicio para la supervivencia y expansión de las ratas.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre medidas específicas para atender la problemática, aunque se espera que próximamente el asunto sea tomado por las autoridades para ser atendido correctamente. Vecinos coinciden en que la atención oportuna es fundamental para evitar que la plaga continúe creciendo y se convierta en un problema mayor de salud pública.

La situación en Paseo de la Reforma pone en evidencia la necesidad de reforzar las políticas de saneamiento urbano y prevención sanitaria, antes de que los riesgos asociados a la presencia de roedores afecten de manera directa a la población y a la imagen de uno de los corredores más importantes de la Ciudad de México.