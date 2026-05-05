México

Caso Mexicali: por qué dejar a un niño en un auto, incluso pocos minutos, puede ser mortal

El aumento rápido de la temperatura en espacios cerrados pone a los más pequeños en grave peligro, incluso durante trayectos o paradas que parecen

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Asiento para coche, silla de seguridad infantil, silla reclinable para bebé, asiento Isofix, protección infantil en automóvil, silla de auto práctica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La vulnerabilidad infantil frente a las altas temperaturas desencadena tragedias que podrían evitarse con una simple medida de prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de un menor de Mexicali que falleció tras ser olvidado por su madre en el asiento trasero de su automóvil durante aproximadamente 12 horas, ha conmocionado al estado y al país entero.

El pequeño permaneció sujeto en su silla de seguridad dentro del vehículo cerrado, mientras en el exterior la temperatura oscilaba entre 25 y 35 grados centígrados.

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El Servicio Médico Forense de Mexicali determinó que la causa de muerte fue golpe de calor pues según los peritajes, la temperatura al interior del auto pudo haber alcanzado hasta 45 grados, lo que provocó deshidratación extrema y quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos del menor.

El dictamen médico indica que el fallecimiento ocurrió entre las 9 y 10 de la mañana, después de que la temperatura aumentó considerablemente dentro del vehículo.

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La madre del niño, trabajadora de una institución pública de salud, fue detenida y enfrenta cargos por omisión de cuidado.

El caso ha generado conmoción y reavivó el llamado de las autoridades a no dejar nunca a menores ni mascotas dentro de autos, ni siquiera por periodos breves, debido al rápido incremento de la temperatura y el alto riesgo de desenlaces fatales.

Este hecho se considera la primera muerte por golpe de calor en Baja California durante 2026 y ha sido documentado como un accidente, aunque las investigaciones continúan.

Ilustración en acuarela de un niño de cabello castaño con el rostro difuminado, junto a una ventana luminosa, y un listón negro con una paloma blanca.
El caso del menor en Mexicali ha conmocionado a todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué dejar a un niño en un auto, incluso algunos minutos, puede ser mortal

Si bien el menor del caso permaneció varias horas al interior del vehículo, el riesgo de mortalidad puede existir incluso si es un breve periodo de tiempo.

Dejar a un niño dentro de un auto cerrado, aunque sea por unos minutos, puede provocar consecuencias graves e incluso ser mortal debido al rápido aumento de la temperatura en el interior del vehículo.

El cuerpo de los menores se calienta entre tres y cinco veces más rápido que el de un adulto, lo que incrementa el riesgo de un golpe de calor en poco tiempo.

Diversos estudios señalan que, en tan solo 10 minutos, la temperatura dentro de un automóvil puede subir más de 10 grados respecto al ambiente exterior, incluso si no hace calor extremo.

En días templados, la temperatura interna puede alcanzar más de 40 grados, provocando deshidratación, daño en órganos vitales y, en casos severos, la muerte.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, la mayoría de las emergencias por golpe de calor en menores ocurren en espacios cerrados y sin ventilación.

El golpe de calor daña el sistema nervioso central y el corazón. Algunos síntomas son piel roja y caliente, falta de sudor, confusión, vómitos y pérdida del conocimiento.

Una vez que la temperatura corporal supera los 40 grados, los órganos empiezan a fallar. La muerte puede ocurrir en menos de una hora si no se recibe atención médica inmediata.

golpe de calor en niños en auto, niño dormido
El cuerpo de los niños se sobrecalienta más rápido que el de los adultos, aumentando el riesgo de golpe de calor. (Getty Images)

Aun si una ventanilla está ligeramente abierta, la circulación de aire no es suficiente para evitar el sobrecalentamiento por lo que las autoridades recomiendan nunca dejar a los niños solos en el auto, ni siquiera por cortos periodos.

El riesgo es mayor en lactantes y niños menores de cinco años, quienes no pueden abrir las puertas ni pedir ayuda.

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