Niño de 3 años murió tras pasar horas dentro de un auto: el caso de Vicente conmociona en Mexicali

Esta acuarela conmovedora, con el rostro del niño Vicente difuminado para proteger su identidad, simboliza el duelo y la esperanza con un listón negro y una paloma blanca en el contexto del caso Mexicali. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un niño de tres años murió en Mexicali tras permanecer encerrado por más de doce horas en un automóvil. La madre fue detenida y el caso ha provocado una ola de indignación en la ciudad.

De acuerdo con la información, el deceso ocurrió el 2 de mayo por la mañana. La causa oficial fue un golpe de calor, según confirmó la necropsia realizada por el Servicio Médico Forense.

PUBLICIDAD

¿Qué se sabe del caso?

La tragedia ocurrió el sábado en el fraccionamiento La Rioja. Según las versiones, la madre de Vicente regresó a su domicilio poco antes de la medianoche del viernes 1 de mayo tras acudir a una fiesta. Al llegar, entró a la casa y se bañó, pero olvidó al niño dormido en su silla de seguridad.

Al percatarse de la ausencia de Vicente, la mujer lo encontró inconsciente en el automóvil y pidió ayuda.

PUBLICIDAD

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento La Rioja, en Mexicali. (X/@Eco1_LVM)

Según el médico forense, ese día la temperatura exterior osciló entre 25 y 35 grados, pero al interior del vehículo se estimó que alcanzó más de 45 grados. El menor, identificado como Vicente, presentó quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos, de acuerdo con el reporte del director del SEMEFO, César González Vaca.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y confirmaron que el niño ya no presentaba signos vitales. El Ministerio Público solicitó una necropsia al SEMEFO, que determinó que Vicente falleció entre las nueve y diez de la mañana.

PUBLICIDAD

“En la inspección general el menor presenta buen peso y buena talla para la edad, no presenta huellas de violencia como tal. Mientras que en cuanto a lesiones el médico legista pudo observar quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos, estas producidas por el calor al que estuvo expuesto”, dijo González Vaca.

El cuerpo fue identificado por el padre del menor, quien indicó que él no se encontraba en la ciudad durante los hechos.

PUBLICIDAD

¿Qué pasó con la mamá?

La mamá del menor se encuentra actualmente presa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madre permanece detenida y a disposición de la Fiscalía General del Estado de Baja California mientras se determinaba su situación jurídica. Autoridades locales abrieron una investigación por posible omisión de cuidados. El caso provocó reclamos en redes sociales y peticiones de justicia para Vicente.

Las versiones preliminares señalaron que la madre habría llegado en presunto estado de ebriedad y que el menor fue olvidado tras la fiesta, aunque la autoridad aún no confirmó esta información.

PUBLICIDAD

En este caso, las autoridades deberán determinar si existió una conducta negligente suficiente para configurar un delito. Factores como la edad del menor, el tiempo que permaneció dentro del vehículo, las altas temperaturas y la responsabilidad directa de quien estaba a su cuidado son elementos clave para la clasificación jurídica.