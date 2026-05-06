Tres generaciones de mujeres tsotsiles y una reflexión sobre la resistencia en la ópera prima de la cineasta indígena Ana Ts’uyeb

Ana Ts’uyeb es la responsable de la dirección, el guion y la edición de "Li Chamb", y comparte la producción con Benjamin Fash. Foto: Secretaría de Cultura

Desde los Altos de Chiapas, las voces de tres mujeres tsotsiles llegan a la pantalla grande con “Li Cham”, la ópera prima de la cineasta indígena tsotsil maya Ana Ts’uyeb, un documental mexicano que aborda temas como la violencia de género, la memoria, la autonomía y la resistencia comunitaria. La película tendrá su estreno nacional el 7 de mayo de 2026 en la Cineteca Nacional y en diversas salas independientes y comerciales del país.

Un documental que visibiliza la resistencia de mujeres tsotsiles

Hablada en lengua tsotsil, “Li Cham” construye una narrativa íntima a partir de las experiencias de Margarita, madre de la directora; su tía Juana; y su cuñada Faustina. Estas tres mujeres representan distintas generaciones que han enfrentado violencias patriarcales y pérdidas familiares, encontrando en la memoria, la tierra y la organización comunitaria una forma de sostener la vida.

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“Es una historia coral que articula tres generaciones, tres roles y distintos momentos. Aunque son tres mujeres, la voz que construimos representa a muchas más”, explicó Ana Ts’uyeb durante un conversatorio con medios realizado el 5 de mayo de 2026 en la Cineteca Nacional.

Crítica a la romantización de las comunidades indígenas

A través de “Li Cham”, Ana Ts’uyeb también plantea una crítica a la forma en que las comunidades indígenas son representadas desde el exterior.

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“Me cansé de escuchar desde la academia una visión que romantiza nuestro contexto cultural… muchas veces se folcloriza o se estigmatiza”, afirmó.

El documental propone una mirada propia que pone al centro la dignidad, la experiencia y la voz de las mujeres indígenas, alejándose de narrativas estereotipadas.

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La tierra como eje de autonomía y dignidad

Uno de los elementos centrales de la película es la relación con la tierra, entendida como base de la autonomía y la posibilidad de una vida libre de violencia.

“Para ellas, la tierra es mundo. Tenerla les permite pensar en una vida con capacidad de decisión”, expresó la directora.

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Un proceso íntimo construido desde la confianza

El documental es resultado de un proceso prolongado de cercanía entre la directora y sus protagonistas. La cámara recorre un camino que va de lo comunitario a lo íntimo, destacando espacios como la cocina, donde las mujeres reconstruyen sus historias desde la palabra.

“Fue un proceso de acercamiento… conforme se fue generando confianza, pudimos abordar aspectos más profundos y dolorosos de sus vidas”, señaló la realizadora.

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Reconocimiento en el Festival Internacional de Cine de Morelia

Antes de su estreno nacional, “Li Cham” obtuvo el Premio Ojo a Mejor Largometraje Documental Mexicano en el 22° Festival Internacional de Cine de Morelia, un reconocimiento que, según Ts’uyeb, representa una oportunidad para que el trabajo realizado desde las comunidades alcance nuevos públicos.

“Nunca dimensionamos que la película pudiera llegar a estos espacios… es muy significativo para nosotras”, destacó.

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Equipo creativo y producción

El largometraje, titulado también “Li Cham (Morí)” (México, 2024), cuenta con una duración de 72 minutos y un equipo creativo encabezado por:

Ana Ts’uyeb , en dirección, guion y edición

Benjamin Fash , en producción

Producción de Bolomchon Films

Fotografía de José A. Jiménez Pérez

Sonido directo de Lorena Janeth Gómez Gómez

Diseño sonoro de Lena Esquenazi

Mezcla de António Pórem Pires

Postproducción de Víctor Gómez

Corrección de color de Néstor A. Jiménez

Música original de Valeriano Gómez Díaz

El proyecto contó con el respaldo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de EFICINE y el ECAMC del IMCINE, programas que impulsan la diversidad de voces en el cine mexicano.

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Una obra que incomoda, dialoga y transforma

“Li Cham” se posiciona como un documental que documenta, incomoda y transforma, al colocar en el centro las voces de mujeres que cuestionan las violencias normalizadas y proponen nuevas formas de autonomía colectiva desde su territorio y su lengua.

Con su estreno, la película abre un espacio necesario para reflexionar sobre la resistencia indígena, los derechos de las mujeres y la importancia de contar historias desde dentro de las comunidades.

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