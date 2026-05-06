México

Alcalde de Hueyapan denuncia intento de linchamiento por disputa territorial: pobladores lo persiguieron con machetes

Un video compartido en redes sociales muestra el momento en el que Alfonso Lino huyó de la comunidad poblana para no ser lesionado

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Alcalde Hueyapan Puebla
Foto: Ayuntamiento Hueyapan

El alcalde de Hueyapan, Alfonso Lino Pozos, denunció un intento de linchamiento luego de ser perseguido por pobladores de Maloapan armados con machetes y palos durante una visita oficial. Estos hechos se enmarcan en un contexto de conflicto territorial con el municipio de Atempan (ambos localizados en Puebla).

El incidente, registrado en video y difundido en redes sociales, muestra el momento en el que el alcalde fue perseguido por un grupo de pobladores que intentaban lesionarlo, por lo que decidió abandonar la comunidad.

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Persecución al alcalde: machetes, palos y fogatas en Maloapan

Los hechos ocurrieron la tarde del martes 5 de mayo, cuando el alcalde acudió junto a inspectores y funcionarios municipales a Maloapan, localidad en disputa territorial con Hueyapan, para conformar un comité de obra y supervisar proyectos financiados con recursos municipales.

Al arribar, el grupo fue interceptado por habitantes que, de acuerdo con los testimonios, actuaron de forma violenta desde su llegada a la comunidad.

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“Ni siquiera dejaron que llegaran con el saludo. Llegando, llegando agredieron con gasolina, con machetes, con palos”, dijo uno de los pobladores en un mensaje enviado por el Ayuntamiento.

Según relataron asistentes, los agresores prendieron pequeñas fogatas que utilizaron como barrera de intimidación, mientras exigían la retirada de la comitiva.

El video muestra una multitud de personas en un camino sin pavimentar. El entorno presenta vegetación densa y árboles. Se observan varios vehículos, incluyendo una camioneta blanca y una unidad de transporte rosada o roja. Video: Redes Sociales

Diversos videos muestran a integrantes del equipo del alcalde huyendo apresuradamente y subiendo a la batea de una camioneta oficial en movimiento, mientras la multitud golpeaba la carrocería y lanzaba consignas de rechazo.

Una ciudadana de la Aurora, comunidad colindante, expresó: “Las personas que agredieron allá son, pues, unos cuantos, no es toda la comunidad… Gracias a Dios nadie resultó herido, pero realmente nos decepciona tener esa clase de gente aquí muy cercano a nosotros”.

Un conflicto territorial de años pasados; piden intervención de autoridades federales

El alcalde detalló que la visita formaba parte de una agenda oficial para iniciar obras en varias localidades. Subrayó que el conflicto territorial entre ambas comunidades tiene larga data y ha derivado en actos de vandalismo, amenazas y agresiones debido a que los habitantes de Maloapan dicen pertenecer a Atempan y no a Hueyapan.

Pozos enfatizó que Maloapan es y seguirá siendo territorio bajo jurisdicción de Hueyapan, respaldándose en registros oficiales del INEGI y la Comisión Federal de Electricidad.

Respecto a los hechos, recalcó que la situación pone en peligro a habitantes indígenas y solicitó intervención urgente de autoridades estatales y federales para evitar una escalada de violencia.

Testimonios de inspectores y ciudadanos: temor y llamado a la intervención

Alcalde Hueyapan
Foto: Ayuntamiento Hueyapan

Durante la conferencia, inspectores y ciudadanos relataron el clima de hostilidad previo y posterior al incidente, manifestando temor por la falta de garantías para ejercer sus funciones y la ausencia de diálogo: “No nos dejaron ni hablar… ahora entiendo por qué las personas que querían escuchar la reunión estaban entre matorrales, entre cafetales como asomándose… son atemorizados”.

Uno de los inspectores insistió en la urgencia de una solución institucional: “Solicitamos la intervención inmediata jurídicamente… para que esta actividad, estos sucesos, no vuelvan a suscitarse”.

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