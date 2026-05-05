México

Enfrentamiento entre Caballeros Templarios y CJNG habría derivado en el asesinato de cinco personas en Pátzcuaro

Los cuerpos fueron localizados en una camioneta calcinada luego de que sicarios agredieron a policías estatales

Guardar
Cadáveres en Pátzcuaro
Los cinco cuerpos se encontraban en la camioneta calcinada. Foto: Redes sociales

Un enfrentamiento entre miembros de los Caballeros Templarios y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría derivado en la localización de cinco cuerpos calcinados en una camioneta en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán.

Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno de Michoacán, informó que durante las diligencias se pudo determinar que algunas de las víctimas portaban chalecos de los Caballeros Templarios, lo que llevó a establecer como hipótesis un enfrentamiento entre grupos criminales.

PUBLICIDAD

Aunque aún no tienen confirmado el grupo que habría cometido el multihomicidio, Zepeda detalló que de manera preliminar se cree que habría sido por parte de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Los chalecos que portaban las personas que quedaron fallecidas, un grupo era de Caballeros Templarios. Presumimos que el grupo agresor pudieran ser Jalisco, sin tener confirmada esa información", comentó ante medios de comunicación este martes.

PUBLICIDAD

Cabe señalar que uno de los enemigos más antiguos del CJNG son los Caballeros Templarios, el cual se ha fragmentado en organizaciones pequeñas en Michoacán.

Camioneta fue calcinada luego de su asesinato

FOTO DE ARCHIVO: Un miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho", posa para una foto en un lugar no revelado en el estado de Michoacán, México. 5 de octubre de 2022. REUTERS/Stringer/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Un miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho", posa para una foto en un lugar no revelado en el estado de Michoacán, México. 5 de octubre de 2022. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

Raúl Zepeda también detalló que las primeras investigaciones refieren que los miembros delincuenciales se detectaron de manera inesperada durante sus movimientos por las regiones del estado, lo que provocó que se enfrentaran.

Como resultado, las cinco personas que iban en la batea de una de las camionetas fueron asesinados en el lugar y, posteriormente, la unidad fue incendiada.

Así fue el hallazgo de los cadáveres

Un ataque armado contra elementos de la Guardia Civil culminó con el hallazgo de cinco cuerpos calcinados en el interior de una camioneta, en la zona rural del municipio de Pátzcuaro la noche de este lunes.

Los hechos ocurrieron cuando los uniformados atendían un reporte sobre la presencia de personas armadas. Durante el operativo, los policías estatales fueron emboscados por un grupo de sujetos armados, quienes les dispararon al momento de observar su arribo al lugar.

Derivado del enfrentamiento no se registraron personas fallecidas ni lesionadas; sin embargo, en el sitio fueron halladas tres camionetas, de las cuales una estaba calcinada y tenía cuerpos en la batea.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) indicó que el total de víctimas localizadas fue de cinco, quienes habrían fallecido durante un enfrentamiento entre civiles armados.

Operativo de seguridad en Pátzcuaro
Alcalde de Pátzcuaro durante un operativo de seguridad en el municipio. Foto: Gobierno de Pátzcuaro

Tras los hechos se activó un dispositivo de seguridad compuesto por autoridades de la Guardia Civil, Policía Estatal y de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de restablecer el orden.

Julio Alberto Arreola Vázquez, alcalde de Pátzcuaro, aseguró que atenderán los hechos violentos registrados en el municipio a través del fortalecimiento de la seguridad.

“No vamos a permitir que la violencia de otros municipios alcance a Pátzcuaro. Estamos reforzando la seguridad con acciones firmes, coordinación y presencia en nuestras comunidades”, afirmó.

Temas Relacionados

CadáveresPátzcuaroLos Caballeros TemplariosCJNGenfrentamientoataque armadoMichoacánNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Exsecretario de Carlos Manzo no se presentó a dos citaciones de la FGE y permanece ‘desaparecido’, informa fiscalía de Michoacán

Sigfrido Múgica, exfuncionario de Uruapan, no acudió a declarar en el caso del asesinato del exalcalde y desde noviembre se desconoce su paradero

Exsecretario de Carlos Manzo no se presentó a dos citaciones de la FGE y permanece ‘desaparecido’, informa fiscalía de Michoacán

Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 5 de mayo: sin servicio estación de la L2 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 5 de mayo: sin servicio estación de la L2 del MB

“Las cartas sobre la mesa Tour” de Yuridia en el Estadio GNP 2026: estos son los precios oficiales

La cantante revela detalles de su nueva gira y desata conversación por el costo de los boletos

“Las cartas sobre la mesa Tour” de Yuridia en el Estadio GNP 2026: estos son los precios oficiales

Detienen a hombre que quemó al perro de su exnovia tras rociarlo con gasolina en CDMX

Pese a que el hecho ocurrió en 2024 la justicia llegó y las autoridades lograron capturar al sujeto que mató a la mascota de su ex pareja

Detienen a hombre que quemó al perro de su exnovia tras rociarlo con gasolina en CDMX

Maribel Guardia estalla contra Gustavo Adolfo Infante tras ganar demanda a su esposo y él responde

La actriz costarricense reveló que está muy alejada del contenido que hace el periodista de espectáculos

Maribel Guardia estalla contra Gustavo Adolfo Infante tras ganar demanda a su esposo y él responde
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exsecretario de Carlos Manzo no se presentó a dos citaciones de la FGE y permanece ‘desaparecido’, informa fiscalía de Michoacán

Exsecretario de Carlos Manzo no se presentó a dos citaciones de la FGE y permanece ‘desaparecido’, informa fiscalía de Michoacán

El Chino Antrax: las dos versiones del asesinato del líder de sicarios del Mayo Zambada que mostrabas su vida de lujos en redes sociales

Así era la red de narcopilotos que operaba Alejandro Flores Cacho para el Cártel de Sinaloa sancionada por EEUU

“Narcosindicatos”: Napoleón Gómez Urrutia denuncia que mineras se apoyan del crimen organizado

Una traición, una detención y un asesinato: así fue la caída de los Beltrán Leyva, la poderosa organización que fue aliada del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

“Las cartas sobre la mesa Tour” de Yuridia en el Estadio GNP 2026: estos son los precios oficiales

“Las cartas sobre la mesa Tour” de Yuridia en el Estadio GNP 2026: estos son los precios oficiales

Maribel Guardia estalla contra Gustavo Adolfo Infante tras ganar demanda a su esposo y él responde

Los Tigres del Norte dan un zarpazo a la censura: excluyen de su gira a ciudades con prohibición de corridos

Cómo ver gratis los conciertos de BTS en el Estadio GNP México 2026: esta es la zona visible del escenario

Marjorie de Sousa estalla por fotos falsas con Julián Gil y su hijo

DEPORTES

¡Gesto de hermanos! Diablos cede su estadio para que los Guerreros de Oaxaca jueguen de local en el Estadio Alfredo Harp Helú

¡Gesto de hermanos! Diablos cede su estadio para que los Guerreros de Oaxaca jueguen de local en el Estadio Alfredo Harp Helú

Luis Ángel Malagón reacciona a su estampa del álbum Panini del Mundial 2026

Pachuca vs Rayadas: dónde, a qué hora y cómo ver la Semifinal de ida del Clausura 2026

Chivas vs Tigres: estas son las remontadas más recordadas del Rebaño Sagrado en liguillas

Así puedes hacer tu sticker del álbum Panini del Mundial 2026: guía paso a paso