Enfrentamiento entre Caballeros Templarios y CJNG habría derivado en el asesinato de cinco personas en Pátzcuaro

Los cinco cuerpos se encontraban en la camioneta calcinada. Foto: Redes sociales

Un enfrentamiento entre miembros de los Caballeros Templarios y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría derivado en la localización de cinco cuerpos calcinados en una camioneta en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán.

Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno de Michoacán, informó que durante las diligencias se pudo determinar que algunas de las víctimas portaban chalecos de los Caballeros Templarios, lo que llevó a establecer como hipótesis un enfrentamiento entre grupos criminales.

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Aunque aún no tienen confirmado el grupo que habría cometido el multihomicidio, Zepeda detalló que de manera preliminar se cree que habría sido por parte de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Los chalecos que portaban las personas que quedaron fallecidas, un grupo era de Caballeros Templarios. Presumimos que el grupo agresor pudieran ser Jalisco, sin tener confirmada esa información", comentó ante medios de comunicación este martes.

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Cabe señalar que uno de los enemigos más antiguos del CJNG son los Caballeros Templarios, el cual se ha fragmentado en organizaciones pequeñas en Michoacán.

Camioneta fue calcinada luego de su asesinato

FOTO DE ARCHIVO: Un miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho", posa para una foto en un lugar no revelado en el estado de Michoacán, México. 5 de octubre de 2022. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

Raúl Zepeda también detalló que las primeras investigaciones refieren que los miembros delincuenciales se detectaron de manera inesperada durante sus movimientos por las regiones del estado, lo que provocó que se enfrentaran.

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Como resultado, las cinco personas que iban en la batea de una de las camionetas fueron asesinados en el lugar y, posteriormente, la unidad fue incendiada.

Así fue el hallazgo de los cadáveres

Un ataque armado contra elementos de la Guardia Civil culminó con el hallazgo de cinco cuerpos calcinados en el interior de una camioneta, en la zona rural del municipio de Pátzcuaro la noche de este lunes.

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Los hechos ocurrieron cuando los uniformados atendían un reporte sobre la presencia de personas armadas. Durante el operativo, los policías estatales fueron emboscados por un grupo de sujetos armados, quienes les dispararon al momento de observar su arribo al lugar.

Derivado del enfrentamiento no se registraron personas fallecidas ni lesionadas; sin embargo, en el sitio fueron halladas tres camionetas, de las cuales una estaba calcinada y tenía cuerpos en la batea.

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La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) indicó que el total de víctimas localizadas fue de cinco, quienes habrían fallecido durante un enfrentamiento entre civiles armados.

Alcalde de Pátzcuaro durante un operativo de seguridad en el municipio. Foto: Gobierno de Pátzcuaro

Tras los hechos se activó un dispositivo de seguridad compuesto por autoridades de la Guardia Civil, Policía Estatal y de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de restablecer el orden.

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Julio Alberto Arreola Vázquez, alcalde de Pátzcuaro, aseguró que atenderán los hechos violentos registrados en el municipio a través del fortalecimiento de la seguridad.

“No vamos a permitir que la violencia de otros municipios alcance a Pátzcuaro. Estamos reforzando la seguridad con acciones firmes, coordinación y presencia en nuestras comunidades”, afirmó.

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