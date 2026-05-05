PRI solicitará al INE cancelar registro de Morena tras catalogarlo como “narcopartido”

El líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno

El líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno (mejor conocido como Alito Moreno) dio a conocer en una entrevista para Azucena Uresti que tienen preparada una denuncia en contra de Morena, para que se catalogue como un “narcopartido” y se le retire su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Agregó que la razón principal es porque “Morena denunció al Partido Verde porque había una sistematización en la utilización de influencers y de publicidad en redes sociales porque estaban violando la equidad en la contienda. La resolución fue que sí hubo sistematización, que sí se comprobó pero que no tenía el impacto total, ni era un hecho grave para perder el registro”.

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Estas declaraciones se dan en un contexto donde el gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos, fueron acusados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

PRI acusa a Morena de formar parte de una red criminal

El presidente del PRI aseguró que las acusaciones por parte de EU tienen relación con una red nacional criminal, de la de que según el funcionario están involucrados Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “Andy” López Beltrán, Mario Delgado, Rubén Rocha Moya, Américo Villareal y Marina del Pilar.

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“Morena no es un partido político, es un cartel. Opera como un cartel del crimen organizado, amenazando, persiguiendo. No se puede permitir. Está documentado hoy que en la elección del 2021, su brazo político, los representantes de casilla, digámoslo así, del partido político Morena, pues nada más era el crimen organizado, ¿cómo vas a competir?”, manifestó el funcionario.

Alito Moreno a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

Momentos más tarde, a través de su cuenta oficial de X agradeció a la periodista por su tiempo para platicar sobre lo que está pasando en México, especialmente en el caso de los presuntos narcopolíticos, quienes han sido señalados por los priistas desde hace años.

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“No vamos a quedarnos callados. Hay que poner orden, señalar lo que está mal y defender al país con carácter. En el PRI estamos firmes, organizados y dando la cara para enfrentar lo que viene y corregir el rumbo de México en equipo con la ciudadanía”, escribió.

Alito Moreno señala que renovación en Morena solo aparenta cambios

El dirigente del PRI señaló que el relevo en la dirigencia de Morena es una estrategia para distraer a la opinión pública y mantener un esquema de poder, presuntamente ligado a cárteles, acusándolos de que la “renovación” solo simula cambios, busca ganar tiempo y engañar, pues en el fondo todo sigue igual.

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