México

Sueldo superior a 20 mil pesos, legislador de MC pide al Senado aprobar la ley que aumenta salario a maestros, doctores y policías

La solicitud del diputado está dirigida a la presidenta de la Comisión Permanente para autorizar la reforma

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Corrupción - México - Dinero - 30 enero
El diputado Pablo Vázquez Ahued exige la declaratoria de constitucionalidad para elevar los salarios del personal de salud, seguridad y educación en México. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

El diputado de Movimiento Ciudadano, Pablo Vázquez Ahued, exigió este 4 de mayo que el Senado de la República emita la declaratoria de constitucionalidad para la reforma que eleva los salarios del personal de salud, seguridad y educación en México.

Según Vázquez Ahued, el trámite permitiría que la presidenta Claudia Sheinbaum cumpla su anuncio de publicar el decreto, realizado el pasado 1 de mayo.

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Tras más de un año de pendiente, Vázquez Ahued indicó que la reforma se encuentra detenida en el Congreso y que la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, podría autorizar el procedimiento el próximo miércoles 6 de mayo, en la sesión de la Comisión Permanente.

El legislador de MC precisó que, aunque la mandataria federal anteriormente sostuvo que no había recursos suficientes, afirmó recientemente que la medida será realidad.

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En paralelo, Vázquez Ahued señaló que sigue vigente un procedimiento de amparo para obligar judicialmente tanto al Senado como a la Comisión Permanente a concluir el trámite y hacer posible la publicación de los salarios dignos. El legislador remarcó: “No hay pretextos, salarios dignos ya“.

Los salarios de docentes, personal médico y de seguridad podrían rebasar los 20 mil pesos

La reforma constitucional que garantiza un salario base mínimo de 20 mil 170.40 pesos mensuales aún no entra en vigor por falta de declaratoria del Senado. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM
La reforma constitucional que garantiza un salario base mínimo de 20 mil 170.40 pesos mensuales aún no entra en vigor por falta de declaratoria del Senado. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Pablo Vázquez Ahued impulsa una iniciativa en la Cámara de Diputados que busca homologar los salarios base de maestras, médicos, elementos de la Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y policías del sector público a un nivel no inferior al promedio registrado ante el IMSS.

Esta propuesta responde a que, pese a la reforma constitucional aprobada en 2024 para fijar ese piso salarial, la normativa sigue sin publicarse oficialmente, lo que impide su entrada en vigor y mantiene la desigualdad entre trabajadores de sectores estratégicos.

El pasado 24 de septiembre de 2024 la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma al artículo 123 constitucional para fijar que ningún salario base en estos sectores podrá ser menor al salario promedio registrado ante el IMSS, el cual, al mes de abril de 2025, llegaba a 621.9 pesos diarios, aproximadamente 18 mil 657 pesos mensuales.

Posteriormente, el Senado de la República avaló la reforma el 9 de octubre de ese año con 125 votos a favor, y la envió a las 32 legislaturas estatales, cumpliendo con los requisitos del artículo 135 de la Constitución.

Sin embargo, en marzo del 2026 el IMSS registró que el sueldo promedio de los afiliados era de 663.5 pesos diarios, lo que haría del salario mensual de los derechohabientes de 20 mil 170.40 pesos. Como la propuesta busca que el pago no sea inferior al registrado en el Instituto los maestros, personal médico y de seguridad recibirían este monto si se aprobara la reforma.

Brechas salariales por sector: cifras oficiales y desigualdad persistente

Un profesor señala el 24 de abril de 2026 en un calendario de la SEP en la pizarra. Una docena de estudiantes de primaria están sentados en sus pupitres.
Actualmente los docentes ganan en promedio 10 mil 900 pesos mensuales, mientras que el salario de los policías apenas alcanza 7 mil 860 pesos al mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, de acuerdo con la información presentada por el diputado, los docentes de nivel básico perciben en promedio 10 mil 900 pesos mensuales, de acuerdo con cifras del INEGI, aunque hay disparidad por nivel educativo, estado y régimen administrativo. Las y los trabajadores del sector salud —médicas, médicos, enfermeras y especialistas— registran ingresos de apenas 9 mil 500 pesos al mes en el tercer trimestre de 2024.

En contraste, el salario promedio de un soldado o marino puede variar entre 12 mil y 14 mil pesos, dependiendo de la entidad federativa y la condición administrativa. Los elementos de la Guardia Nacional mantienen percepciones similares, con un promedio de 12 mil pesos mensuales. La peor situación corresponde a los policías, quienes reciben en promedio 7 mil 860 pesos mensuales.

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