Cuáles son las 7 razas de perro que tiran menos cabello y requieren ir menos a la estética canina

Descubrir opciones que facilitan la convivencia ayuda a quienes viven con horarios ajustados y desean un hogar sin complicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Ciudad de México y otras zonas urbanas, cada vez más personas buscan compañeros caninos que puedan adaptarse a espacios reducidos y rutinas agitadas.

Una de las principales preocupaciones al elegir un perro es la cantidad de pelo que puede dejar en muebles, ropa y pisos.

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Existen razas que destacan por su bajo nivel de muda y facilidad de mantenimiento, lo que las convierte en opciones ideales para quienes quieren disfrutar la compañía de un perro sin lidiar con exceso de pelo en el hogar.

Es por eso que aquí te recomendamos algunas opciones de razas que ayudan a reducir la frecuencia de visitas a la estética canina, facilitando la convivencia y el cuidado diario.

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Las razas de perro de pelo corto como el pug y el chihuahua son ideales para evitar exceso de pelo en muebles y ropa de casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las razas de perro que tiran menos cabello, ideales para tu hogar

Algunas razas de perro que tiran poco pelo y requieren menos visitas a la estética canina suelen compartir características como pelaje corto, poco subpelo o ser perros de pelo rizado que no mudan tanto. Aquí tienes ejemplos comunes y fáciles de encontrar en México:

Razas que tiran poco pelo y requieren poco grooming

Pug: Pelo corto, muda moderada. Solo necesitan cepillado semanal y baño ocasional.

Un perro Pug de color beige y negro yace tranquilamente en una alfombra, frente a un cuenco lleno de comida, en un ambiente hogareño y relajado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chihuahua de pelo corto: Muy poca muda, fácil de mantener limpio en casa.

(Foto: Captura video)

Dachshund de pelo corto : Sencillo de cepillar y rara vez necesita ir a estética.

Schnauzer: Aunque requiere algo de corte, tira poco pelo y el grooming se puede alargar varias semanas.

(Foto: Shutterstock)

Basenji: Prácticamente no muda pelo, su pelaje es muy corto y limpio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Boston Terrier: Pelo corto y fácil de mantener, no requiere cortes frecuentes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Xoloitzcuintle: Sin pelo o con pelaje muy corto, casi no requieren grooming ni mudan pelo.

Razas de pelo rizado (poco pelo en casa, pero requieren estética periódica)

Caniche (Poodle) : No tira pelo, pero sí requiere corte y cepillados frecuentes para evitar nudos.

Bichón Frisé: Similar, no suelta pelo pero necesita recorte regular.

Consideraciones

Los perros de pelo corto suelen necesitar menos grooming, pero igual pueden soltar algo de pelo.

Los perros sin pelo (como el xoloitzcuintle) o de pelo muy corto son la mejor opción si buscas mínimo mantenimiento.

Perros de pelo rizado tiran poco o nada de pelo, pero requieren corte y cepillado, aunque la frecuencia de estética puede espaciarse si el tutor hace parte del mantenimiento en casa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Si buscas mínimo pelo en casa y pocas visitas a la estética, los mejores candidatos son el xoloitzcuintle, el basenji, el dachshund de pelo corto y el chihuahua de pelo corto.

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