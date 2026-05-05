EEUU exige a México la detención de líderes criminales para seguir cooperando en temas de narcotráfico

(Imagen: Infobae México)

Estados Unidos condiciona la cooperación con México en temas de combate al narcotráfico a las acciones realizadas por las autoridades nacionales, en específico la detención de líderes criminales.

A través de la Estrategia Nacional Antidrogas 2026, la Casa Blanca publicó diversas directrices sobre el combate a los grupos criminales.

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El documento señala que es responsabilidad del Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Justicia, liderar los esfuerzos enfocados a mantener una cooperación sólida y cuantificable con México y con ello desmantelar las estructuras delictivas.

Sin embargo, lo anterior está supeditado a las acciones realizadas por México, incluyendo la extradición de jefes de los grupos y la desarticulación de instalaciones usadas en la fabricación de drogas.

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| Jesús Aviles / Infobae México

“Esta asistencia estará condicionada a resultados tangibles, incluyendo la adopción de medidas apropiadas para arrestar, enjuiciar y extraditar a los líderes de las FTO y desmantelar laboratorios de drogas sintéticas”, es parte del archivo.

Frenar el envío de armas, una tarea pendiente

Además, el propio reporte establece como un objetivo el frenar el envío de armamento de EEUU a México, armas que terminan en las manos de los integrantes de grupos delictivos.

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“Esta Estrategia reconoce explícitamente que interrumpir el flujo de armas de fuego de origen estadounidense hacia organizaciones criminales transnacionales en México es un elemento crucial del control fronterizo”.

Es buscado un quinto hombre (Departamento de Justicia de EEUU)

EEUU también busca aprovechar sus relaciones con otros países, tales como China, India, México, Canadá y Colombia, para que las naciones tengan marcos más amplios respecto al transporte de sustancias químicas, toda vez que los países mencionados son identificados como naciones de origen y tránsito de sustancias.

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“La Administración también liderará los esfuerzos globales de planificación y control, y exigirá a los países que tomen medidas coercitivas enérgicas contra las entidades e individuos que trafican con drogas ilícitas, tanto cultivadas como sintéticas, junto con sus precursores”, continúa el documento .

Drogas en la frontera

De igual manera, la frontera entre México y EEUU sigue siendo la principal forma de entrada de drogas. La Evaluación Nacional de la Amenaza de Drogas (NDTA) correspondiente a 2025 destaca el rol de los grupos criminales mexicanos en la producción y tráfico de sustancias sintéticas, señalando especialmente al fentanilo y la metanfetamina como los agentes con mayor impacto.

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El informe subraya que, además de las drogas sintéticas, la cocaína proveniente de Sudamérica alcanza cifras récord, lo que contribuye a un escenario en el que las estructuras criminales han logrado alterar de manera profunda el perfil del tráfico ilegal.

Asimismo, el documento oficial advierte que la producción y tráfico de drogas sintéticas desde México representa un desafío serio para la salud en EEUU.

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