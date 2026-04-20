Conagua reconoce mortandad de peces en Veracruz y Tamaulipas, pero descarta vínculo con derrame de petróleo

La Comisión Nacional del Agua informa sobre la mortandad de peces en Tamaulipas y Veracruz. REUTERS/Luis Manuel Lopez

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó este 19 de abril que atiende la mortandad de peces registrada en la zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. El desastre ocurre en el estero El Camalote, sistema lagunar de agua dulce que limita con la laguna de La Costa, de agua salada.

Conagua confirma que una compuerta abierta en el sistema lagunar provocó la mezcla de ambas aguas, lo que alteró el ecosistema y derivó en la muerte de peces. Las investigaciones para esclarecer la responsabilidad sobre la apertura de la compuerta continúan, según el comunicado oficial de la comisión.

La autoridad asegura que el personal de Conagua restableció el funcionamiento de la compuerta y realizó pruebas de calidad de agua, determinando que no se detectaron hidrocarburos en la zona.

Actualmente se llevan a cabo labores de limpieza y monitoreo en coordinación con autoridades estatales y municipales. La vigilancia operativa se mantendrá de forma permanente, de acuerdo con la Conagua.

Pemex anuncia la destitución de 3 funcionarios por el derrame de petróleo en el Golfo de México

La destitución de tres funcionarios de Pemex responde a la omisión y encubrimiento de fugas en oleoductos costeros del Golfo de México. Crédito: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Tres funcionarios de Pemex perdieron su cargo tras el más reciente derrame de petróleo en el Golfo de México. La decisión, anunciada el pasado 16 de abril por el director general Víctor Rodríguez, responde a la omisión en el reporte y manejo de fugas en un oleoducto de 36 pulgadas de la paraestatal, y ocurre mientras la Secretaría de Marina y un grupo científico mantienen la investigación sobre la magnitud, causas y consecuencias de la contaminación registrada en costas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.

La estrategia desplegada para atender la emergencia involucra 3 mil 365 elementos de la Marina, Defensa, Semarnat, Pemex, Profepa, Conapesca, ASEA, CONANP y municipios costeros, acompañados de 25 buques, 48 vehículos, nueve aeronaves, seis drones y 18 mil 500 metros de barreras de contención.

Desde el inicio de los operativos, las autoridades han recolectado 915 toneladas de residuos mezclados con petróleo, sargazo y arena.

Los destituidos no informaron de las irregularidades del derrame a las autoridades

La reparación del ducto de 36 pulgadas finalizó el 18 de febrero, pero se ocultaron reportes de fugas y el volumen real de agua oleosa recuperada. REUTERS/Luis Manuel Lopez

El director de Pemex, Víctor Rodríguez, detalla que la remoción incluye al subdirector de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental; el coordinador de control marino, derrames y residuos; y el líder de derrames y residuos.

La medida surge tras revisar bitácoras de al menos ocho barcos. El 6 de febrero se detectó aceite cerca de la plataforma Pol Alfa, y el 8 de febrero marinos confirmaron la fuga en el ducto.

10 días después, el 18 de febrero, la reparación concluyó, pero Rodríguez afirma que las autoridades superiores no fueron notificadas de varias irregularidades.

Especifica: pérdida de integridad mecánica y reparación no informada del ducto; omisión en el reporte de una fuga de hidrocarburo y la relación con el sitio identificado como origen; ocultamiento de 350 metros cúbicos de agua oleosa recuperada; y contradicción entre el simple lagrimeo reportado y el despliegue de 11 barcos para contener el derrame. Además, acusa la decisión de no cortar en su totalidad el flujo del ducto, lo que habría ampliado la magnitud del evento.