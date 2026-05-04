EN VIVO |Clima CDMX y resto de México hoy 4 de mayo

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El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte un panorama climático contrastante para este lunes 4 de mayo de 2026 en gran parte del país, con lluvias en diversas regiones, rachas intensas de viento y una persistente onda de calor que afectará a múltiples estados, incluido el Valle de México.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo 3 de mayo el Frente Frío 48 se mantendrá con características de estacionario sobre la península de Yucatán, provocando lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en diversas regiones del país.