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EN VIVO |Clima CDMX y resto de México hoy 4 de mayo

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

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06:04 hsHoy

Lluvias, calor extremo y fuertes vientos: así será el clima en México este 4 de mayo

El frente frío 48 provocará precipitaciones en el sureste, mientras la onda de calor y rachas intensas de viento impactarán gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un lunes con lluvias, viento fuerte y onda de calor en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un lunes con lluvias, viento fuerte y onda de calor en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte un panorama climático contrastante para este lunes 4 de mayo de 2026 en gran parte del país, con lluvias en diversas regiones, rachas intensas de viento y una persistente onda de calor que afectará a múltiples estados, incluido el Valle de México.

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06:02 hsHoy

Frente Frío 48: chubascos y lluvias fuertes cubrirán el centro y oriente del país, con rachas de viento

Además, el Servicio Meteorológico Nacional prevé el denominado “Evento de Norte” con rachas de hasta 80 km/h en el Golfo de México

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas en el sureste, chubascos en el centro del país y evento de “Norte” con rachas de hasta 80 km/h en el Golfo de México
El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas en el sureste, chubascos en el centro del país y evento de “Norte” con rachas de hasta 80 km/h en el Golfo de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo 3 de mayo el Frente Frío 48 se mantendrá con características de estacionario sobre la península de Yucatán, provocando lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en diversas regiones del país.

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