Reconocen el talento de maestros y jóvenes en la Educación Dual

Un esfuerzo internacional allana el camino para que más jóvenes accedan a empleos calificados y a una capacitación alineada con las demandas globales. FOTO: SEP

El número de proyectos presentados y premiados en la segunda edición del Premio de Excelencia Dual 2026 revela un impulso creciente en la formación de capacidades y la vinculación efectiva entre el ámbito educativo y el sector productivo en México.

Un total de 467 participantes y 216 proyectos evaluados marcaron la magnitud del evento, en el que se distinguieron iniciativas en trece categorías distintas, reflejando el compromiso de estudiantes, instituciones y empresas con el fortalecimiento del Sistema de Educación Dual.

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Una ceremonia destaca la importancia de sumar capacidades y crear redes que favorecen el desarrollo profesional de la siguiente generación. FOTO: SEP

El reconocimiento a docentes, estudiantes, instructoras e instructores, así como a organizaciones, subrayó el avance de la Educación Dual como vía para generar oportunidades de aprendizaje y empleabilidad.

Así lo señaló el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien afirmó que la entrega de este premio cumple con el propósito de visibilizar las acciones que refuerzan la relación entre el sistema educativo y el sector productivo, con efectos directos en el desarrollo nacional.

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La ceremonia fue presidida por Ricardo Villanueva Lemelí, subsecretario de Educación Superior, quien resaltó la labor de quienes impulsan la modalidad dual, orientada a una formación más práctica y alineada con las necesidades de la economía.

Los participantes coincidieron en que la Educación Dual representa una herramienta estratégica clave para el desarrollo económico, al responder a los requerimientos de talento del sector productivo y fomentar una mayor colaboración entre los distintos actores involucrados.

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El Premio de Excelencia Dual es resultado de la articulación entre diversos organismos, incluyendo la Secretaría de Educación Pública, la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA), el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y la Alianza para la Educación Dual Profesional.

Este esfuerzo conjunto ha permitido consolidar una red de cooperación internacional, con especial énfasis en la relación entre México y Alemania, que ha tenido efectos positivos tanto en la inversión como en la formación de los jóvenes.

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Paneles y diálogo intersectorial en torno a la Educación Dual

El evento no solo se limitó a la premiación. También ofreció paneles y espacios de diálogo en los que representantes del sector público, académico y empresarial discutieron temas cruciales como la innovación en la vinculación entre la educación y la industria, la certificación de competencias y la actualización de marcos normativos para los niveles medio superior y superior.

En esas sesiones, se compartieron experiencias y se identificaron desafíos, además de construir una visión colectiva sobre el futuro de la Educación Dual. Los asistentes destacaron la importancia de estos encuentros para fortalecer una modalidad educativa que integra la formación teórica con la experiencia práctica en entornos productivos reales.

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La Educación Dual en México se consolida como un modelo educativo que responde a los retos del mercado laboral, fomenta el desarrollo de talento especializado y fortalece la competitividad nacional. El impulso a los estudios, proyectos e innovación en este ámbito, respaldado por la SEP y sus aliados, busca ampliar las oportunidades para la juventud mexicana y contribuir al desarrollo sostenible del país.