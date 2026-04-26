Detienen al alcalde de Tlalnepantla, Morelos, por presunto abuso sexual

Foto: Facebook / Gobierno de Tlalnepantla

Jorge Armando “N”, alcalde del municipio de Tlalnepantla del estado de Morelos, fue detenido este sábado 25 de abril cuando circulaba a bordo de un vehículo en la carretera Yautepec-Tlayacapan.

De acuerdo con los primeros reportes, su arresto estaría relacionado por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual en agravio de una menor de edad.

Su ficha de detención, consultada por Infobae México, refiere que el funcionario fue aprehendido a las 9:55 horas cuando se encontraba en el kilometro 10 de la colonia Pantitlán, municipio de Tlayacapan.

Jorge Armando “N” vestía una playera de manga corta de color gris, pantalón de mezclilla color negro y calzado tipo tenis de color blanco durante su detención.

Foto: Facebook / Gobierno Tlalnepantla

Luego de la captura, el alcalde fue trasladado hacia Torre 21 del poblado de Tetelcingo, en Cuautla, para su certificación médica.

De acuerdo con reportes del Sol de México, Jorge Armando “N” fue presuntamente sorprendido cuando abusada de una menor de edad, por lo que fue detenido en el sitio y la víctima resguardada.

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) confirmó que Jorge Armando" fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de la Región Oriente por probables hechos delictivos, aunque no especificó la acusación en su contra.

*Información en desarrollo...