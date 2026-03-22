México

Muévete en Bici CDMX hoy domingo 22 de marzo: todas las rutas para recibir la primavera sobre ruedas

Tras la llegada de la primavera, este es un plan perfecto para disfrutar la ciudad con familia y amigos en el mejor clima

Guardar

La primavera ya se siente en el aire… y no hay mejor forma de darle la bienvenida que pedaleando entre flores, jacarandas y avenidas sin autos. Este domingo 22 de marzo, la Ciudad de México vuelve a llenarse de bicicletas y colores con una nueva edición del Muévete en Bici CDMX, un plan perfecto para estirar las piernas y dejar que el sol entre por tu cuerpo.

Con el clima ideal y kilómetros de calles abiertas, este paseo dominical es una de las mejores actividades para esta primavera 2026, pues invita a capitalinos y visitantes a recorrer la ciudad de una manera distinta: más libre y más verde.

¿Cuál es el horario del Muévete en Bici?

El Muévete en Bici CDMX mantiene su horario habitual, por lo que este domingo podrás participar hasta las 14:00 horas, tiempo en el que las calles estarán habilitadas exclusivamente para transporte no motorizado.

La participación es completamente gratuita y no necesitas registro previo: puedes integrarte al recorrido desde cualquier punto.

Rutas hoy domingo 22 de marzo

El circuito del paseo dominical Muévete en Bici mantiene su trazo tradicional con uno de los recorridos más emblemáticos de la capital.

El eje principal se desarrolla sobre Paseo de la Reforma, conectando puntos clave como:

  • Glorieta de la Diana Cazadora
  • Ángel de la Independencia
  • Alameda Central
  • El Centro Histórico, con extensión hasta la zona de Tlaxcoaque

Hacia el poniente, el recorrido también se extiende al Bosque de Chapultepec, uno de los tramos favoritos por su ambiente familiar y áreas arboladas.

Este circuito permite conectar distintos puntos turísticos y culturales de la ciudad, convirtiendo el paseo en una experiencia ideal para recibir la primavera.

Recomendaciones para disfrutar el paseo dominical

Para disfrutar al máximo el paseo dominical de primavera, autoridades recomiendan seguir algunas medidas básicas de seguridad.

Una de las principales es circular por el carril de extrema izquierda, especialmente en tramos como Paseo de la Reforma, entre Avenida Juárez y Calzada de Guadalupe.

Otras recomendaciones clave son:

  • Respetar semáforos y cruces peatonales
  • Seguir indicaciones del personal operativo
  • Si vas despacio o con menores o mascotas, circular pegado a la banqueta
  • Mantener una convivencia respetuosa con otros participantes

El paseo dominical Muévete en Bici CDMX es una excelente oportunidad para iniciar la primavera de forma activa, recorriendo la ciudad sin autos y disfrutando de uno de los programas de movilidad más importantes de la capital.

Temas Relacionados

Muévete en BiciCDMXRutasSemoviPrimavera 2026mexico-noticiasmexico-servicios

Más Noticias

Helado de mango con leche de coco: postre bajo en calorías y sin lácteos

Te decimos la receta para que disfrutes de un antojo ligero y vegano

Helado de mango con leche

Semana Nacional de Vacunación Antirrábica: cuándo y dónde llevar a tu mascota

La campaña de vacunación contra la rabia para perros y gatos ya está disponible en el Estado de México

Semana Nacional de Vacunación Antirrábica:

La fibra, los antioxidantes y las vitaminas del tomate verde: la clave de una dieta funcional

Un ingrediente accesible que aporta nutrientes clave y contribuye al bienestar integral

La fibra, los antioxidantes y

Pachuca vs Toluca: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego de la jornada 12 en la Liga MX

Ambos equipos se encuentran peleando las primeras posiciones de la tabla general y buscan seguir sumando punto rumbo a la recta final del torneo

Pachuca vs Toluca: cuándo y

Helado de chocolate con leche de avena: todos los beneficios de una bebida vegetal en un postre saludable

Esta receta es una alternativa vegana y deliciosa

Helado de chocolate con leche
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Realmente cayó el CJNG? Lo

¿Realmente cayó el CJNG? Lo que pasó un mes después de la muerte de “El Mencho”

Hernán Bermúdez Requena insiste en buscar amparo contra posible extradición a EEUU

Captura del “Lobo Menor” en CDMX muestra a los criminales que “no tienen dónde esconderse”, asegura embajador de EEUU

FGR devolverá inmuebles incautados a Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”, vinculada al Cártel de Sinaloa

Procesan a 9 integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva detenidos en Culiacán, Sinaloa, tras enfrentamiento con marinos

ENTRETENIMIENTO

Rumores de divorcio por supuesta

Rumores de divorcio por supuesta infidelidad sacuden el matrimonio de Lupita Villalobos

La escena eliminada de ‘La oficina’ que habrá alterado la percepción de un protagonista desde el primer episodio

Los Simpson invaden la CDMX: horarios, precio, sede, invitados y actividades exclusivas de la convención

Denuncian que excolaborador de Venga la Alegría estaría retenido contra su voluntad en un anexo

Amazon quería a Omar Chaparro o Adal Ramones en ‘La Oficina’, pero quedaron descartados por ésta contundente razón

DEPORTES

Semana Nacional de Vacunación Antirrábica:

Semana Nacional de Vacunación Antirrábica: cuándo y dónde llevar a tu mascota

Pachuca vs Toluca: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego de la jornada 12 en la Liga MX

Incendio en la alcaldía Gustavo A. Madero causa la muerte de tres perritos

Cuáles son los canales oficiales para ver los juegos de MLB en México durante la temporada 2026

David Faitelson reacciona al incidente entre Larcamón y Karen Díaz en el partido de Mazatlán vs Cruz Azul: “Se debería investigar”