Muévete en Bici CDMX hoy domingo 22 de marzo: todas las rutas para recibir la primavera sobre ruedas

La primavera ya se siente en el aire… y no hay mejor forma de darle la bienvenida que pedaleando entre flores, jacarandas y avenidas sin autos. Este domingo 22 de marzo, la Ciudad de México vuelve a llenarse de bicicletas y colores con una nueva edición del Muévete en Bici CDMX, un plan perfecto para estirar las piernas y dejar que el sol entre por tu cuerpo.

Con el clima ideal y kilómetros de calles abiertas, este paseo dominical es una de las mejores actividades para esta primavera 2026, pues invita a capitalinos y visitantes a recorrer la ciudad de una manera distinta: más libre y más verde.

¿Cuál es el horario del Muévete en Bici?

El Muévete en Bici CDMX mantiene su horario habitual, por lo que este domingo podrás participar hasta las 14:00 horas, tiempo en el que las calles estarán habilitadas exclusivamente para transporte no motorizado.

La participación es completamente gratuita y no necesitas registro previo: puedes integrarte al recorrido desde cualquier punto.

Rutas hoy domingo 22 de marzo

El circuito del paseo dominical Muévete en Bici mantiene su trazo tradicional con uno de los recorridos más emblemáticos de la capital.

El eje principal se desarrolla sobre Paseo de la Reforma, conectando puntos clave como:

Glorieta de la Diana Cazadora

Ángel de la Independencia

Alameda Central

El Centro Histórico, con extensión hasta la zona de Tlaxcoaque

Hacia el poniente, el recorrido también se extiende al Bosque de Chapultepec, uno de los tramos favoritos por su ambiente familiar y áreas arboladas.

Este circuito permite conectar distintos puntos turísticos y culturales de la ciudad, convirtiendo el paseo en una experiencia ideal para recibir la primavera.

Recomendaciones para disfrutar el paseo dominical

Para disfrutar al máximo el paseo dominical de primavera, autoridades recomiendan seguir algunas medidas básicas de seguridad.

Una de las principales es circular por el carril de extrema izquierda, especialmente en tramos como Paseo de la Reforma, entre Avenida Juárez y Calzada de Guadalupe.

Otras recomendaciones clave son:

Respetar semáforos y cruces peatonales

Seguir indicaciones del personal operativo

Si vas despacio o con menores o mascotas, circular pegado a la banqueta

Mantener una convivencia respetuosa con otros participantes

El paseo dominical Muévete en Bici CDMX es una excelente oportunidad para iniciar la primavera de forma activa, recorriendo la ciudad sin autos y disfrutando de uno de los programas de movilidad más importantes de la capital.